Naale



Coinmee - coinmee.com Я не админ!







Принимает:BitCoin



Новый проект: Coinmee



Минимальный вклад 0.01 BTC



Рефские до 2%



Вывод типа Pуководство ( 5% Административный сбор взимается во время снятия )



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OvH Hosting



Перевод с Google:



Цитата: Добро пожаловать в Coinmee



Мы являемся экспертами по криптографии и инвестируя в облако Coinmee, вы сразу же будете добавлены в портфель тех, кто получает прибыль от совместных усилий наших специалистов.



Мы гордимся тем, что делаем. Если вы ищете долгосрочную, стабильную и прибыльную инвестиционную программу, то Coinmee для вас. Мы ценим ваши инвестиции больше всего на свете и будем уверены, что вы на 100% удовлетворены нашими услугами после истечения любого из ваших контрактов с нами.



Почему бы не зарегистрироваться сейчас, инвестировать и начинать получать свою часть прибыли, которую мы периодически генерируем из усилий наших специалистов по горному делу. Инвестиционные планы:



Цитата: 2% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.01000000 и более 2.00





5% ПОСЛЕ 14 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.05000000 и более 5.00





15% ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.10000000 и более 15.00





30% ПОСЛЕ 45 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.50000000 и более 30.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

Цитата: The amount of 120.06 USD has been withdrawn from your account.

Accounts: U1991047->U14906017.

Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to coinmee.com User naale..

Date: 14:46 11.05.17.

