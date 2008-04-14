Coinmee - coinmee.com

Вывод типа Pуководство (5% Административный сбор взимается во время снятия)
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от OvH Hosting
Перевод с Google:
Цитата:
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Мы являемся экспертами по криптографии и инвестируя в облако Coinmee, вы сразу же будете добавлены в портфель тех, кто получает прибыль от совместных усилий наших специалистов.
Мы гордимся тем, что делаем. Если вы ищете долгосрочную, стабильную и прибыльную инвестиционную программу, то Coinmee для вас. Мы ценим ваши инвестиции больше всего на свете и будем уверены, что вы на 100% удовлетворены нашими услугами после истечения любого из ваших контрактов с нами.
Почему бы не зарегистрироваться сейчас, инвестировать и начинать получать свою часть прибыли, которую мы периодически генерируем из усилий наших специалистов по горному делу.
Инвестиционные планы:
Цитата:
2% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 и более 2.00
5% ПОСЛЕ 14 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.05000000 и более 5.00
15% ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.10000000 и более 15.00
30% ПОСЛЕ 45 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.50000000 и более 30.00