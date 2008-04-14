Coinmee - coinmee.com

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:48
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,412
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.002
подарки
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Я не админ!



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Новый проект: Coinmee

Минимальный вклад 0.01 BTC

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Перевод с Google:

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Добро пожаловать в Coinmee

Мы являемся экспертами по криптографии и инвестируя в облако Coinmee, вы сразу же будете добавлены в портфель тех, кто получает прибыль от совместных усилий наших специалистов.

Мы гордимся тем, что делаем. Если вы ищете долгосрочную, стабильную и прибыльную инвестиционную программу, то Coinmee для вас. Мы ценим ваши инвестиции больше всего на свете и будем уверены, что вы на 100% удовлетворены нашими услугами после истечения любого из ваших контрактов с нами.

Почему бы не зарегистрироваться сейчас, инвестировать и начинать получать свою часть прибыли, которую мы периодически генерируем из усилий наших специалистов по горному делу.
Инвестиционные планы:

Цитата:
2% ПОСЛЕ 7 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 и более 2.00


5% ПОСЛЕ 14 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.05000000 и более 5.00


15% ПОСЛЕ 30 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.10000000 и более 15.00


30% ПОСЛЕ 45 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Планируемая сумма (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.50000000 и более 30.00
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Мой вклад:
Цитата:
The amount of 120.06 USD has been withdrawn from your account.
Accounts: U1991047->U14906017.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to coinmee.com User naale..
Date: 14:46 11.05.17.
Batch: 175807089.
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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