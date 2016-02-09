Платформа маркетинга влияния Takumi привлекла $4 млн. инвестиций.
Лондонская компания Takumi, которая занимается маркетингом влияния, привлекла $4 млн. Инвестиции предоставили несколько семейных офисов и частные инвесторы-ангелы.
Платформа Takumi служит брендам в качестве связующего звена с так называемыми лидерами мнений в Instagram. Компания планирует полученные средства направить на расширение в США, и развивать уже запущенный продукт в Ирландии и Германии.
Услугами платформы пользуется уже 300 брендов, в том числе Domino’s, Havas, Hilton и Sony Music.
Генеральный директор Takumi Мэтс Стигзелиус, считает, что маркетинг «влияния» должен стать основным каналом маркетинга в течение следующих пяти лет.
«В ответ на это по всему миру появляются новые стартапы в данной сфере» говорит он.
«Тем не менее, в Takumi мы считаем, что рынок будет консолидироваться вокруг нескольких проверенных лидеров, действительно способных удовлетворить растущий спрос клиента для быстрых, эффективных, высококачественных кампаний, те, кто может обеспечить необходимый объем возможностей кампании и найти настоящие авторитетные аккаунты для выполнения этих кампаний ".
Takumi ранее привлек $3,1 млн. начального финансирования.