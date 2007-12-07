|
Используете ли Вы Web версии торговых терминалов?
Собственно такой сабж.
Некоторые брокеры частенько рекламируются тем. что у них есть Веб версия торговых терминалов, как некоторая "фишка", у некоторых он вообще отсутствует.
Интересно, Вы используете/использовали Web версии торговых терминалов?
Лично мне не приходилось пользоваться за все время в рынке. Как-то удобнее использовать планшетник и мобильную версию терминала, а с чужого компьютера так вообще, нет желания по понятным причинам выходить на Web версию.