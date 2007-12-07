Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,455 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Используете ли Вы Web версии торговых терминалов?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение вопросов торговли на международном рынке Forex. Обмен опытом и знаниями. Анонсы конкурсов трейдеров
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Используете ли Вы Web версии торговых терминалов?
постоянно 0 0%
иногда 0 0%
было пару раз 1 100.00%
никогда не использовал 0 0%
что это такое... 0 0%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:26
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,637
Благодарностей: 6,201
Записей в блоге: 21
УГ: 1
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Используете ли Вы Web версии торговых терминалов?
Собственно такой сабж.

Некоторые брокеры частенько рекламируются тем. что у них есть Веб версия торговых терминалов, как некоторая "фишка", у некоторых он вообще отсутствует.

Интересно, Вы используете/использовали Web версии торговых терминалов?

Лично мне не приходилось пользоваться за все время в рынке. Как-то удобнее использовать планшетник и мобильную версию терминала, а с чужого компьютера так вообще, нет желания по понятным причинам выходить на Web версию.
__________________
На правах рекламы: Торгуй с ICE FX: 100% A-book, система ограничения убытка

FxCash - ребейт сервис, которому доверяют
48% годовых на свободные средства >>
Копируем сделки успешных трейдеров
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:31
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Используете ли вы Twitter и для чего? duckwithtruck Социальные сети 1 23.02.2017 16:16
Какие индикаторы используете giffif Индикаторы на Форексе 69 12.02.2017 05:17
Как инструменты анализа Вы используете? Aisller Forex: общий форум 19 22.01.2017 12:49
Вы до сих пор используете Директ? artaft Яндекс.Директ 3 16.10.2016 05:40
Сбои в работе торговых терминалов Bloomberg Б Д В Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.04.2015 19:34

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Не запускается localhost после установки Denver
От theporos в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар Scherbachek
Выгодно ли заниматься майнингом?
От Scherbachek в разделе «Bitcoin»
Аватара нет
Our Cash - Www.ourcash.biz
От OC2M в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Анна Чернобай
С виртуальных валют придется платить реальный налог
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
Аватар vfhmirf
Сколько лет нужно работать простому украинцу на квартиру в центре Киева
От vfhmirf в разделе «Политика и экономика»
Аватар elektrobaks
Мониторы гробят ХАЙП индустрию
От elektrobaks в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
410,455
Тем
469,119
Сообщений
11,586,278

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube