Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FOREXSHARES LIMITED - forexshares.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Уважаемый гость, начинается онлайн-награждение "Бизнес-леди MMGP - 2017" (призовой фонд $2295)!
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 08:27
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 18.11.2014
Сообщений: 2,577
Благодарностей: 274
УГ: 13
КП: 0.000
FOREXSHARES LIMITED - forexshares.biz
Я не админ!

https://forexshares.biz/



Цитата:
Forexshares.biz предоставляет услуги доверительного управления активами на международном валютном рынке Forex. Философия нашей компании: «Мы торгуем - вы зарабатываете!»

Forexshares.biz была основана в 2017 году группой экспертов биржевого рынка. После долгих консультаций? Аналитического исследования рынка брокерских услуг было решено создать компанию, которая могла бы удовлетворить неудовлетворенный спрос в области доверительных услуг по управлению активами на рынке Форекс.

На начальном этапе бизнес компании был направлен на предоставление доверительных услуг относительно небольшой группе институциональных и крупных частных инвесторов. Позже мы поняли необходимость выхода на широкий рынок, чтобы привлечь аудиторию мелких частных инвесторов, требующих услуг эффективного управления активами.

Клиенты, доверившие нам управление своими средствами, получают возможность минимизировать свои риски (независимо от выбранной инвестиционной стратегии), и это является одной из основных целей при работе на прибыльном, но рискованном рынке Форекс.
Инвестиционные планы:



Цитата:
Выберите план:
* 0.4% ежечасно навсегда
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 10,00 долл. США - 999,00 долл. США 0,40



* 0,6% ежечасно навсегда
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 1000,00 - $ 4999,00 0,60



* 0,8% ежечасно навсегда
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 5000,00 - $ 9999,00 0,80



* 1% ежечасно навсегда
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 $ 10000,00 - $ 50000,00 1,00



* 800% через 20 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 300,00 - 50000,00 долл. США 800,00
принимать: Perfecty Money, Payeer, Bitcoin



Min Spend:10$
Max Spend : 10.000$

Наши инвестиции:
Цитата:
The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U12064010. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to forexshares.biz User hyipregular.. Date: 05:39 11.05.17. Batch: 175762084.
Мы будем поддерживать здесь позже!
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lynguyenchina на форуме  
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