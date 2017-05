lynguyenchina Профессионал

FOREXSHARES LIMITED - forexshares.biz



https://forexshares.biz/







Цитата: Forexshares.biz предоставляет услуги доверительного управления активами на международном валютном рынке Forex. Философия нашей компании: «Мы торгуем - вы зарабатываете!»



Forexshares.biz была основана в 2017 году группой экспертов биржевого рынка. После долгих консультаций? Аналитического исследования рынка брокерских услуг было решено создать компанию, которая могла бы удовлетворить неудовлетворенный спрос в области доверительных услуг по управлению активами на рынке Форекс.



На начальном этапе бизнес компании был направлен на предоставление доверительных услуг относительно небольшой группе институциональных и крупных частных инвесторов. Позже мы поняли необходимость выхода на широкий рынок, чтобы привлечь аудиторию мелких частных инвесторов, требующих услуг эффективного управления активами.



Клиенты, доверившие нам управление своими средствами, получают возможность минимизировать свои риски (независимо от выбранной инвестиционной стратегии), и это является одной из основных целей при работе на прибыльном, но рискованном рынке Форекс. Инвестиционные планы:







Цитата: Выберите план:

* 0.4% ежечасно навсегда

Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 10,00 долл. США - 999,00 долл. США 0,40







* 0,6% ежечасно навсегда

Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 1000,00 - $ 4999,00 0,60







* 0,8% ежечасно навсегда

Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 5000,00 - $ 9999,00 0,80







* 1% ежечасно навсегда

Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)

План 1 $ 10000,00 - $ 50000,00 1,00







* 800% через 20 дней

Прибыль от плана (%) (%)

План 1 300,00 - 50000,00 долл. США 800,00







Min Spend:10$

Max Spend : 10.000$



Наши инвестиции:

Цитата: The amount of 100 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2917300->U12064010. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to forexshares.biz User hyipregular.. Date: 05:39 11.05.17. Batch: 175762084. Я не админ!принимать: Perfecty Money, Payeer, BitcoinMin Spend:10$Max Spend : 10.000$Наши инвестиции:Мы будем поддерживать здесь позже!

