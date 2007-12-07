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Конец нерегулируемого Форекса в России?
ФАС РФ планирует запретить лицам, не имеющим лицензии форекс-дилера привлекать клиентов.
На фоне вступления регулируемого рынка Форекс в России в очередную решающую фазу, после того как был одобрен базовый отраслевой стандарт и форекс-дилеры готовятся к приему первых российских клиентов, регулятор разрабатывает шаги, направленные на жесткое пресечение нерегулируемой деятельности.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует в третьем квартале 2017 года подготовить предложения, согласно которым, лицам, не имеющим лицензии форекс-дилера, будет запрещено привлекать клиентов на рынок Форекс, об этом сказано в, опубликованной сегодня, дорожной карте по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг, утвержденной ФАС по согласованию с Банком России. Предложения будут направлены в ЦБ РФ или представлены в правительство в качестве доклада.
В документе сказано, что «ведется разработка предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на исключение возможности привлечения клиентов на рынке Форекс без наличия соответствующей лицензии форекс-дилера, в том числе через обучающие центры».
ФАС отмечает, что данные шаги позволят сформировать конкурентную среду на рынке услуг форекс-дилеров. Ожидаемый результат, согласно карте, — это «создание условий для формирования и развития рынка услуг форекс-дилеров, а также конкурентной среды на данном рынке, в том числе за счет исключения возможности привлечения клиентов лицами, не имеющими лицензий форекс-дилеров».
Источник: ru.forexmagnates.com