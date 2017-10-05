Consult Cash - consult.cash

Я не админ/владелец проекта, проект Consult Cash добавлен на мониторинг
Старт 10.05.17
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Описание:
Кто мы
Consult Cash - консалтинговый, технологический и инновационный продукт. Определение понятия успеха - это получение результатов, которые оказывают долгосрочное положительное воздействие на развитие бизнеса компаний и отдельных лиц во всем мире.
Consult Cash является одной из лучших консалтинговых фирм в области управления бизнеса. Мы работаем с топ-менеджерами, чтобы помочь им принимать правильные решения, преобразовывать эти решения в действия и обеспечивать устойчивый продолжительный успех, которого они желают. На протяжении многих лет мы стремились достичь лучших результатов для наших клиентов - результаты, выходящие за рамки финансовых возможностей.
Что мы делаем
Мы консультируем глобальных лидеров по их наиболее важным вопросам и возможностям: стратегии, маркетингу, цифровым технологиям, передовой аналитике, устойчивости, корпоративным финансам, слияниям и поглощениям во всех отраслях и регионах. Наш уникальный подход к традиционному управлению финансами, помогает клиентам измерять и управлять рисками и преодолевать трудности для достижения результатов.
Помимо консультаций
У нас не просто отличные идеи. Мы применяем их на практике и убеждаемся, что клиенты чувствуют выгоду в течение длительного времени. Но это еще не все.
Мы работали с большинством количеством топовых компаний, тысячами крупных региональных и местных организаций, сотнями некоммерческих организаций и частными инвестиционными фондами. Мы гордимся достижениями наших клиентов, делимся с ними своим опытом, передовыми технологиями и совершентсвуемся вместе с ними.
Инвестиционные планы:
Starter
120% за 30 дней
Минимум: 10
Максимум: 50
В день: 4%
Начисления: Каждые 24 часа
Период: 30 дней
Депозит: Включён в выплаты
Всего: 120%
Выход в безубыток: Через 25 дней
Premium
135% за 18 дней
Минимум: 50
Максимум: 5000
В день: 7.5%
Начисления: Каждые 24 часа
Период: 18 дней
Депозит: Включён в выплаты
Всего: 135%
Выход в безубыток: Через 14 дней
V.I.P.
325% за 45 дней
Минимум: 5000
Максимум: 100000
В день: 5%
Начисления: Каждые 24 часа
Период: 45 дней
Депозит: В конце срока
Всего: 325%
Выход в безубыток: Через 20 дней
Мин/макс депозит:
10$/100000$
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash
Выплаты:
инстант
Реф.система:
Для того, чтобы сработала реферальная программа - Ваш партнёр должен сдеать вклад.
5% Ваш начальный процент
6% Пригласите 5 человек
7% Пригласите 10 человек
8% Пригласите 15 человек
9% Пригласите 20 человек
10% Пригласите 50 человек
12% Пригласите 100 человек
15% Пригласите 200 человек
Тех часть:
Verif. PM, SSL, cloudflare DDoS, Licensed H-script, dedicated server
Наш депозит(листинг):
05.10.17 18:38 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14470539 from U4731311. Batch: 175728096. Memo: Shopping Cart Payment. 155, monitorinvestnet, consult.cash.