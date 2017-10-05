Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Consult Cash - consult.cash

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 22:03
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,455
Благодарностей: 2,469
Записей в блоге: 35
УГ: 8
КП: 0.233
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Consult Cash - consult.cash
Я не админ/владелец проекта, проект Consult Cash добавлен на мониторинг

Старт 10.05.17



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Описание:

Кто мы
Consult Cash - консалтинговый, технологический и инновационный продукт. Определение понятия успеха - это получение результатов, которые оказывают долгосрочное положительное воздействие на развитие бизнеса компаний и отдельных лиц во всем мире.
Consult Cash является одной из лучших консалтинговых фирм в области управления бизнеса. Мы работаем с топ-менеджерами, чтобы помочь им принимать правильные решения, преобразовывать эти решения в действия и обеспечивать устойчивый продолжительный успех, которого они желают. На протяжении многих лет мы стремились достичь лучших результатов для наших клиентов - результаты, выходящие за рамки финансовых возможностей.

Что мы делаем
Мы консультируем глобальных лидеров по их наиболее важным вопросам и возможностям: стратегии, маркетингу, цифровым технологиям, передовой аналитике, устойчивости, корпоративным финансам, слияниям и поглощениям во всех отраслях и регионах. Наш уникальный подход к традиционному управлению финансами, помогает клиентам измерять и управлять рисками и преодолевать трудности для достижения результатов.

Помимо консультаций
У нас не просто отличные идеи. Мы применяем их на практике и убеждаемся, что клиенты чувствуют выгоду в течение длительного времени. Но это еще не все.
Мы работали с большинством количеством топовых компаний, тысячами крупных региональных и местных организаций, сотнями некоммерческих организаций и частными инвестиционными фондами. Мы гордимся достижениями наших клиентов, делимся с ними своим опытом, передовыми технологиями и совершентсвуемся вместе с ними.

Инвестиционные планы:

Starter
120% за 30 дней
Минимум: 10
Максимум: 50
В день: 4%
Начисления: Каждые 24 часа
Период: 30 дней
Депозит: Включён в выплаты
Всего: 120%
Выход в безубыток: Через 25 дней

Premium
135% за 18 дней
Минимум: 50
Максимум: 5000
В день: 7.5%
Начисления: Каждые 24 часа
Период: 18 дней
Депозит: Включён в выплаты
Всего: 135%
Выход в безубыток: Через 14 дней

V.I.P.
325% за 45 дней
Минимум: 5000
Максимум: 100000
В день: 5%
Начисления: Каждые 24 часа
Период: 45 дней
Депозит: В конце срока
Всего: 325%
Выход в безубыток: Через 20 дней

Мин/макс депозит: 10$/100000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: Для того, чтобы сработала реферальная программа - Ваш партнёр должен сдеать вклад.

5% Ваш начальный процент
6% Пригласите 5 человек
7% Пригласите 10 человек
8% Пригласите 15 человек
9% Пригласите 20 человек
10% Пригласите 50 человек
12% Пригласите 100 человек
15% Пригласите 200 человек

Тех часть: Verif. PM, SSL, cloudflare DDoS, Licensed H-script, dedicated server



Наш депозит(листинг):

05.10.17 18:38 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14470539 from U4731311. Batch: 175728096. Memo: Shopping Cart Payment. 155, monitorinvestnet, consult.cash.
__________________
Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
Последний раз редактировалось NikNak67; Сегодня в 22:19.
NikNak67 на форуме  
Старый Сегодня, 23:16
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 2,887
Благодарностей: 2,236
УГ: 0
КП: 0.038
Re: Consult Cash - consult.cash
Депозит:

Date : 05/10/2017 20:25
From/To Account : U14470***
Amount : -50.00
Currency : USD
Batch : 175737641
Memo : Shopping Cart Payment. 201, Saliman, consult.cash.
Payment ID : 201
__________________
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Saliman на форуме  
Старый Сегодня, 23:17
#3
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6,895
Благодарностей: 3,344
УГ: 1
КП: 0.370
награды Волшебный горшочек 
Re: Consult Cash - consult.cash
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