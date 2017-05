NikNak67 Monitor-Invest.net



Consult Cash - consult.cash Я не админ/владелец проекта, проект Consult Cash добавлен на мониторинг



Старт 10.05.17







Посмотреть/Зарегистрироваться



Описание:



Кто мы

Consult Cash - консалтинговый, технологический и инновационный продукт. Определение понятия успеха - это получение результатов, которые оказывают долгосрочное положительное воздействие на развитие бизнеса компаний и отдельных лиц во всем мире.

Consult Cash является одной из лучших консалтинговых фирм в области управления бизнеса. Мы работаем с топ-менеджерами, чтобы помочь им принимать правильные решения, преобразовывать эти решения в действия и обеспечивать устойчивый продолжительный успех, которого они желают. На протяжении многих лет мы стремились достичь лучших результатов для наших клиентов - результаты, выходящие за рамки финансовых возможностей.



Что мы делаем

Мы консультируем глобальных лидеров по их наиболее важным вопросам и возможностям: стратегии, маркетингу, цифровым технологиям, передовой аналитике, устойчивости, корпоративным финансам, слияниям и поглощениям во всех отраслях и регионах. Наш уникальный подход к традиционному управлению финансами, помогает клиентам измерять и управлять рисками и преодолевать трудности для достижения результатов.



Помимо консультаций

У нас не просто отличные идеи. Мы применяем их на практике и убеждаемся, что клиенты чувствуют выгоду в течение длительного времени. Но это еще не все.

Мы работали с большинством количеством топовых компаний, тысячами крупных региональных и местных организаций, сотнями некоммерческих организаций и частными инвестиционными фондами. Мы гордимся достижениями наших клиентов, делимся с ними своим опытом, передовыми технологиями и совершентсвуемся вместе с ними.



Инвестиционные планы:



Starter

120% за 30 дней

Минимум: 10

Максимум: 50

В день: 4%

Начисления: Каждые 24 часа

Период: 30 дней

Депозит: Включён в выплаты

Всего: 120%

Выход в безубыток: Через 25 дней



Premium

135% за 18 дней

Минимум: 50

Максимум: 5000

В день: 7.5%

Начисления: Каждые 24 часа

Период: 18 дней

Депозит: Включён в выплаты

Всего: 135%

Выход в безубыток: Через 14 дней



V.I.P.

325% за 45 дней

Минимум: 5000

Максимум: 100000

В день: 5%

Начисления: Каждые 24 часа

Период: 45 дней

Депозит: В конце срока

Всего: 325%

Выход в безубыток: Через 20 дней



Мин/макс депозит: 10$/100000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: Для того, чтобы сработала реферальная программа - Ваш партнёр должен сдеать вклад.



5% Ваш начальный процент

6% Пригласите 5 человек

7% Пригласите 10 человек

8% Пригласите 15 человек

9% Пригласите 20 человек

10% Пригласите 50 человек

12% Пригласите 100 человек

15% Пригласите 200 человек



Тех часть: Verif. PM, SSL, cloudflare DDoS, Licensed H-script, dedicated server







Наш депозит(листинг):



05.10.17 18:38 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14470539 from U4731311. Batch: 175728096. Memo: Shopping Cart Payment. 155, monitorinvestnet, consult.cash.

