IN 50 - in50.biz

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 10.05.2017 (20:00)
О НАС
С нашими Клиентами мы работаем только на взаимовыгодных условиях и убеждены, - что залогом продолжительного сотрудничества является такой ТАРИФ, при котором выигрывают обе стороны. И это лучшее передложение для ВСЕХ 150% за 48 часов! Начисление прибыли по 12.5% каждые 4 часа. Реферальные 10%-3%-1%.
Инвестиционные планы: 50% за 48 часов.
Начисление каждые 4 часа, депозит включен в выплаты
Минимальный вклад: 10 руб
Максимальный вклад: 200000 руб
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Реф-программа: 10-3-1%
Оплата: Payeer, Perfect Money
Выплаты: автоматические
SSL-сертификат: да
Name Server: WOZ.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: BETH.NS.CLOUDFLARE.COM
Мой вклад:
Дата операции: 10 Май 2017 20:00
ID операции: 351956022
Тип операции: перевод
Магазин: in50.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p
Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем P3130206 на 6000.00 RUB