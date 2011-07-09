Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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IN 50 - in50.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 21:01
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,110
Благодарностей: 697
Записей в блоге: 4
УГ: 19
КП: 0.228
подарки
IN 50 - in50.biz
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!









Старт проекта: 10.05.2017 (20:00)




О НАС
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Выплаты: автоматические
SSL-сертификат: да



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Мой вклад:

Дата операции: 10 Май 2017 20:00
ID операции: 351956022
Тип операции: перевод
Магазин: in50.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 6 000.00 p
Сумма получения: 6 000.00 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем P3130206 на 6000.00 RUB



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Старый Сегодня, 21:15
#2
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.08.2015
Сообщений: 4,730
Благодарностей: 1,438
УГ: 1
КП: 0.161
подарки
Re: IN 50 - in50.biz
И кабинет не нужен...Кошель пиши и вперед депать ... вообще ппц...
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Rbk7 на форуме  
Старый Сегодня, 21:22
#3
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Таллинн, Эстония
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 222
Благодарностей: 31
УГ: 6
КП: 0.000
Re: IN 50 - in50.biz
Что это было?)))
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ZOO-годы хорошей работы
negociantX на форуме  
Старый Сегодня, 21:29
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 70
Благодарностей: 13
УГ: 3
КП: 0.000
Re: IN 50 - in50.biz
Цитата:
Сообщение от Rbk7 Посмотреть сообщение
И кабинет не нужен...Кошель пиши и вперед депать ... вообще ппц...
Дешево и просто.
Ни легенды, ни кабинета, ни регистрации.
__________________
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Sheerdy на форуме  
Старый Сегодня, 21:47
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,188
Благодарностей: 11,037
УГ: 17
КП: 0.032
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Re: IN 50 - in50.biz
не хочет у меня показывать это чудо админского гения (видимо, из-за слишком дорогого клоуда), но разве проекты без кабинета не в мусорке постят?
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
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kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 21:52
#6
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,628
Благодарностей: 39,881
Записей в блоге: 11
УГ: 62
КП: 0.085
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награды Волшебный горшочек 
Re: IN 50 - in50.biz
Идет загрузка.. идет загрузка.., совсем как то все печально админ настроил.. целую минуту грузилось чудо. Да, только кош нужен, были тут такие проекты, отработали крайне слабовато..
__________________
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Smirnov Nikolay на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:53
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