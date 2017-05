Мониторинг Хайпо... Мастер

IN 50 - in50.biz



















Старт проекта: 10.05.2017 (20:00)









О НАС

С нашими Клиентами мы работаем только на взаимовыгодных условиях и убеждены, - что залогом продолжительного сотрудничества является такой ТАРИФ, при котором выигрывают обе стороны. И это лучшее передложение для ВСЕХ 150% за 48 часов! Начисление прибыли по 12.5% каждые 4 часа. Реферальные 10%-3%-1%.







Инвестиционные планы: 50% за 48 часов.

Начисление каждые 4 часа, депозит включен в выплаты

Минимальный вклад: 10 руб

Максимальный вклад: 200000 руб



Реф-программа: 10-3-1%

Оплата: Payeer, Perfect Money

Выплаты: автоматические

SSL-сертификат: да







Name Server: WOZ.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: BETH.NS.CLOUDFLARE.COM











Мой вклад:



Дата операции: 10 Май 2017 20:00

ID операции: 351956022

Тип операции: перевод

Магазин: in50.biz

Статус: выполнен

Сумма списания: 6 000.00 p

Сумма получения: 6 000.00 p



Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем P3130206 на 6000.00 RUB







