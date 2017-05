myhyipsnet Профессионал

1cars - 1cars.cc Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.



Старт 10/05/2017



языки: EN



Новый проект: 1CARS FINANCE LTD







Описание программы

Цитата:

The most right investments are investments in a real business, which works without failures and brings a stable income. Such a reliable project that has proven to be effective is a short-term lease of exclusive expensive cars from 1CARS FINANCE LTD.



"A luxury car is a kind of work of art. Therefore, the one who has an eye for beauty is always ready to pay for masterpieces of outstanding artists, and for exquisite cars," - said the company's CEO Warren Phelps. The fairness of this idea is obvious: the market for renting expensive cars will always be in demand!



Car rental is an example of quick success.

Перевод с Google: (RU)

Цитата:

Наиболее правильными инвестициями являются инвестиции в реальный бизнес, который работает без сбоев и приносит стабильный доход. Такой надежный проект, который доказал свою эффективность, - это краткосрочная аренда эксклюзивных дорогих автомобилей от 1CARS FINANCE LTD.



«Роскошный автомобиль - это своеобразное произведение искусства, поэтому тот, у кого есть глаза на красоту, всегда готов заплатить за шедевры выдающихся художников и за изысканные автомобили», - сказал генеральный директор компании Уоррен Фелпс. Справедливость этой идеи очевидна: рынок аренды дорогих автомобилей всегда будет востребован!



Прокат автомобилей - пример быстрого успеха



+ Инвестиционные планы:

Цитата:

6.5 - 7 % daily for 20 days

2 - 2.5 % daily for 30 days

200 - 220 % after 40 days





Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: 10$ / 20000$

* Реф. программа: 7%-3%-2% for Representatives, 5%-2%-1% for Partners

* DDoS защита: Dancom Ltd

* SSL: PositiveSSL - COMODO CA Limited

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: NS-CANADA.TOPDNS.COM

Name Server: NS-UK.TOPDNS.COM

Name Server: NS-USA.TOPDNS.COM



IP Address: - 190.115.18.51 is hosted on a dedicated server

IP Location: - Belize - Belize City - Dancom Ltd



Registrar: INTERNET DOMAIN SERVICE BS CORP .

Domain: Created on 2017-04-28 - Expires on 2018-04-28 - Updated on 2017-04-28

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14671126. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 17:27 10.05.17. Batch: 175721378.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

