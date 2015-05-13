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Codeta привлек €2.3 млн инвестиций для своего «живого» онлайн казино

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Codeta привлек €2.3 млн инвестиций для своего «живого» онлайн казино


Стартап Codeta, расположенный на Мальте, привлек € 2.3 млн инвестиций для живого онлайн казино.
Инвестиционный раунд был закрыт Trention AB, а также уже существующими инвесторами со всего мира. Компания нацелена использовать привлеченное финансирование для укрепления своей игровой платформы, для доработки маркетинга компании, а также расширить рабочий персонал.


Основанная в 2016 году под руководством Эдуард Ира (сейчас генеральный директор), Codeta является разработчиком мобильной онлайн платформы живых азартных игр, а также слот машин NetEnt, Play N Go, Aristocrat, Novomatic, Next Gen, Microgaming. Продукция (все возможные игровые комплекты) Codeta поставляется от таких компаний, как NetEnt, Authentic Gaming и Evolution Gaming.


На сегодняшний день, платформа доступна для ПК (веб-версия) и максимально оптимизирована под мобильные устройства на ОС Android и iOS.

Также напомню, что стартап уже привлекал $ 2.4 млн инвестиций от бизнес-ангелов для разработки онлайн казино.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
казино, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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