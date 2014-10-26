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Долг Роснефти возрос до 4.6 триллиона рублей

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Долг Роснефти возрос до 4.6 триллиона рублей


"Роснефть", контрольный пакет акций, которой принадлежит государству уже третий квартал подряд тратит больше, чем зарабатывает. При этом данное обстоятельство не помешало ей выплатить членам правления в этом году почти 2 миллиарда рублей. По сравнению с годом раннее, когда было выплачено 337 миллионов рублей. Всего в правлении "Роснефти" находится 11 человек, таким образом в среднем в этом году члены правления получили за свою деятельность 182 миллиона рублей.

В 1 квартале 2017 года "Роснефть" задекларировала убыток от продаж в размере 22.5 миллиарда рублей и общий доналоговый убыток в 11.67 миллиардов рублей. При этом следует отметить, что и выручка компании возросла до 1.1 триллиона рублей. Такой огромный убыток вызван тем, что несмотря на высокую выручку компания продает нефть ниже ее себестоимости и вынуждена демпинговать цены, держась на плаву только за счет субсидий государства и его подпитки. Такая ужасная ситуация сложилась из-за того, что в первом квартале "Роснефть" вынуждена продавать нефть по цене на 6$ ниже рыночной, а еще кварталом раньше нефть продавалась ниже на 4$-4.5$. Все это стало возможно по тому, что сейчас поставляется и продается нефть по заранее оплаченным контрактам.

Еще до санкций в 2013 - 2014 годах, чтобы получить дешевые западные кредиты на развитие производства и увеличение добычи, "Роснефть" в качестве обеспечения обязательств заложила еще не добытую нефть и заключила многочисленные соглашения о предоплате. Кредиты предоставлены на срок 5 - 7 лет, но из-за наложенных на Россию санкций, а контрольный пакет "Роснефти" принадлежит государству, продлить действие кредитов не представляется возможный. Время выплаты обязательств по кредитам наступает в 2018-2021 годах.

Таким образом, если учесть договорные обязательства "Роснефти", взятые под обеспечение кредитов чистый долг "Роснефти", то есть не покрытый денежными резервами, к концу первого квартала 2017 года составил 80 миллиардов долларов или 4.6 триллиона рублей.

За последние полгода вырос и краткосрочный долг "Роснефти" на 6 миллиардов долларов, составив в общей сложности 36 миллиардов долларов.

Так как в силу взятых на себя обязательств "Ронефть" вынуждена продавать нефть ниже себестоимости и ниже, установленных на рынке цен, то с увеличением добычи долг будет только расти, а вся выручка будет иметь отрицательный результат.

Устаревшее оборудование на многих месторождениях "Роснефти" требует повышенных капиталовложений и еще больше повышает себестоимость нефти. Компании не хватает денежных ресурсов, а привлечение западных кредитов не возможно из-за санкций, наложенных на Россию.

В 2017 году Правление "Роснефти" успешно продало долю государства в размере 19.5%, за что и получило премию в размере 1.4 миллиарда рублей. Не смотря на это, и на продажу месторождения в Верхнечонском, денег на текущую деятельность компании не хватает и Правление "Роснефти" должно призадуматься о возможности получения дешевых российских кредитов, так как на западные рынки путь закрыт.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...ley-1001999246
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...raz-1001990739

https://text.ru/antiplagiat/5913311668ad8
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 19:39.
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