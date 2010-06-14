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В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.

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Старый Сегодня, 17:41
#1
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Имя: Олег
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В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Первый заместитель Председателя Яков Смолий исполнять обязанности Председателя Национального банка Украины с 11 мая 2017 года.

Сегодня у Председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она объявила месяц назад.

Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке.

При этом Валерия Гонтарева готова доложить в Верховной Раде перед увольнением, как того и требует процедура увольнения с должности Председателя Национального банка, по приглашению парламента.

Согласно действующему законодательству решение об отставке Председателя Национального банка принимает Президент Украины, а утверждает Верховная Рада Украины.

Подробная процедура назначения на должность и освобождение от должности Председателя Национального банка регламентируется статьей 18 Закона Украины "О Национальном банке Украины".

Таким образом, Яков Смолий исполнять обязанности Председателя Национального банка Украины до назначения нового председателя Национального банка.

По материалам НБУ
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Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 17:42. Причина: Яков Смолий, НБУ, глава НБУ, Валерия Гонтарева
morg на форуме  
Старый Сегодня, 17:50
#2
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Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.

Зачем такую интригу?))) Новости форума как я видел в новостной агрегатор и.юа летят ) А тут такой заголовок)
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Старый Сегодня, 17:55
#3
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Имя: Олег
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Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 18,757
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Автор темы Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Зачем такую интригу?)))
Какая же тут интрига. Интрига будет когда президент внесёт в парламент новую кандидатуру. А это так - рабочие моменты.
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morg на форуме  
Старый Сегодня, 17:58
#4
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 1,303
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Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Какая же тут интрига. Интрига будет когда президент внесёт в парламент новую кандидатуру. А это так - рабочие моменты.
Я конкретно про то как вы пишите заголовок новости ))))
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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 18:19
#5
Провожу конкурсы на MMGP
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Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,757
Благодарностей: 16,204
Записей в блоге: 54
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Автор темы Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
Я конкретно про то как вы пишите заголовок новости ))))
Ну так глава - глава, и. о. - и. о. Всё по-чесноку
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morg на форуме  
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BiziAlen (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:28
#6
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Имя: Aleksandr
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,303
Благодарностей: 641
УГ: 50
КП: 0.520
подарки
Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
Сообщение от morg Посмотреть сообщение
Ну так глава - глава, и. о. - и. о. Всё по-чесноку
Редко встретишь, что бы автор делал интригу "..." )))
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