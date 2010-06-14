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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 18:51
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Сегодня, 17:41
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#1
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,757
Благодарностей: 16,204
УГ: 9
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В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Первый заместитель Председателя Яков Смолий исполнять обязанности Председателя Национального банка Украины с 11 мая 2017 года.
Сегодня у Председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой последний рабочий день, о чем она объявила месяц назад.
Валерия Гонтарева полностью оставляет профессиональные дела в Национальном банке и уходит в вынужденный отпуск, пока Верховная Рада Украины не примет решение о ее отставке.
При этом Валерия Гонтарева готова доложить в Верховной Раде перед увольнением, как того и требует процедура увольнения с должности Председателя Национального банка, по приглашению парламента.
Согласно действующему законодательству решение об отставке Председателя Национального банка принимает Президент Украины, а утверждает Верховная Рада Украины.
Подробная процедура назначения на должность и освобождение от должности Председателя Национального банка регламентируется статьей 18 Закона Украины "О Национальном банке Украины".
Таким образом, Яков Смолий исполнять обязанности Председателя Национального банка Украины до назначения нового председателя Национального банка.
По материалам НБУ
Последний раз редактировалось morg; Сегодня в 17:42.
Причина: Яков Смолий, НБУ, глава НБУ, Валерия Гонтарева
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Сегодня, 17:50
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#2
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,303
Благодарностей: 641
УГ: 50
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Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
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Сообщение от morg
В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Зачем такую интригу?))) Новости форума как я видел в новостной агрегатор и.юа летят ) А тут такой заголовок)
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Сегодня, 17:55
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#3
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,757
Благодарностей: 16,204
УГ: 9
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Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
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Сообщение от BiziAlen
Зачем такую интригу?)))
Какая же тут интрига. Интрига будет когда президент внесёт в парламент новую кандидатуру. А это так - рабочие моменты.
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Сегодня, 17:58
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#4
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,303
Благодарностей: 641
УГ: 50
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Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
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Сообщение от morg
Какая же тут интрига. Интрига будет когда президент внесёт в парламент новую кандидатуру. А это так - рабочие моменты.
Я конкретно про то как вы пишите заголовок новости ))))
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Сегодня, 18:19
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#5
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Провожу конкурсы на MMGP
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,757
Благодарностей: 16,204
УГ: 9
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Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
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Сообщение от BiziAlen
Я конкретно про то как вы пишите заголовок новости ))))
Ну так глава - глава, и. о. - и. о. Всё по-чесноку
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Сегодня, 18:28
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#6
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Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,303
Благодарностей: 641
УГ: 50
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Re: В НБУ новый глава ... с приставкой и. о.
Цитата:
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Сообщение от morg
Ну так глава - глава, и. о. - и. о. Всё по-чесноку
Редко встретишь, что бы автор делал интригу "..." )))
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Сегодня, 18:51
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