Solis - Solis.land

Я не Админ/Владелец проекта!!!
Новый партизан ,старт-2017.05.09
Легенда(Перевод от Google)
История многих известных драгоценных камней, начиная с V-IV вв. До н.э., ценится на протяжении веков. С каждым поворотным моментом в истории каждый кризис - это беспрецедентный рост цен на драгоценные камни. За последнее десятилетие их ценность значительно возросла.
SOLIS - это десятилетний опыт инвестирования в ювелирные изделия.
Инвестиционные план:
17%-31% monthly
Особенности проекта:
Минималка-1$
Выплаты- Вручную
Реф. программа-8%, 14 уровней реферальных бонусов в соответствии с вашей квалификацией
Выделённый сервер- 37.59.4.50 is hosted on a dedicated server
Данные на Whois:
Created on 2017-04-18 - Expires on 2018-04-18 - Updated on 2017-04-24
Name Server(s)
Name Server: ns1.solis.land
Name Server: ns2.solis.land
IP Address 37.59.4.50
IP Location FR - Grand-est - Strasbourg - Ovh Sas
AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)
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