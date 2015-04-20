Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
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Solis - Solis.land

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность до 15% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Как на одной публикации заработать $100
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:05
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.04.2015
Сообщений: 949
Благодарностей: 22
УГ: 0
КП: 0.000
Solis - Solis.land
Я не Админ/Владелец проекта!!!

Новый партизан ,старт-2017.05.09

Легенда(Перевод от Google)

История многих известных драгоценных камней, начиная с V-IV вв. До н.э., ценится на протяжении веков. С каждым поворотным моментом в истории каждый кризис - это беспрецедентный рост цен на драгоценные камни. За последнее десятилетие их ценность значительно возросла.
SOLIS - это десятилетний опыт инвестирования в ювелирные изделия.

Инвестиционные план:
17%-31% monthly

Особенности проекта:
Минималка-1$
Выплаты- Вручную

Реф. программа-8%, 14 уровней реферальных бонусов в соответствии с вашей квалификацией

Выделённый сервер- 37.59.4.50 is hosted on a dedicated server



Данные на Whois:

Created on 2017-04-18 - Expires on 2018-04-18 - Updated on 2017-04-24

Name Server(s)
Name Server: ns1.solis.land
Name Server: ns2.solis.land

IP Address 37.59.4.50

IP Location FR - Grand-est - Strasbourg - Ovh Sas
AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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