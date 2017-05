moneymakesmoney Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 20.04.2015 Сообщений: 949 Благодарностей: 22 УГ: 0 КП: 0.000

Solis - Solis.land Я не Админ/Владелец проекта!!!



Новый партизан ,старт-2017.05.09



Легенда(Перевод от Google)



История многих известных драгоценных камней, начиная с V-IV вв. До н.э., ценится на протяжении веков. С каждым поворотным моментом в истории каждый кризис - это беспрецедентный рост цен на драгоценные камни. За последнее десятилетие их ценность значительно возросла.

SOLIS - это десятилетний опыт инвестирования в ювелирные изделия.



Инвестиционные план:

17%-31% monthly



Особенности проекта:

Минималка-1$

Выплаты- Вручную



Реф. программа-8%, 14 уровней реферальных бонусов в соответствии с вашей квалификацией



Выделённый сервер- 37.59.4.50 is hosted on a dedicated server







Данные на Whois:



Created on 2017-04-18 - Expires on 2018-04-18 - Updated on 2017-04-24



Name Server(s)

Name Server: ns1.solis.land

Name Server: ns2.solis.land



IP Address 37.59.4.50



IP Location FR - Grand-est - Strasbourg - Ovh Sas

AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)





Просмотреть и зарегистрироваться



