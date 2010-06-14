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Можно ли на MMGP бесплатно рекламировать личные проекты?
День добрый всем участникам и особенно админам!
Наверное этот вопрос уже задавался здесь, но вспомогательный поиск под заголовком новой темы не даёт нужных результатов.
Суть проекта - рефоводный ресурс со своей партнёрской программой.
Спасибо!
добавлено через 15 минут
Как всегда и бывает после вопроса нашлась подходящая вроде тема "Стартап-песочница". Если я неправильно понял её назначение - поправьте меня, пожалуйста. Начну рекламировать там.
Re: Можно ли на MMGP бесплатно рекламировать личные проекты?
Да, похоже я неправильно выразился =) Я подумал, что иметь свою тему на форуме это уже реклама и за неё тоже надо платить. Собственно платные ресурсы для раскрутки тоже будут нужны, большое спасибо за ссылку, а безплатную тему, я так понял, всё-таки можно открыть для своего проекта.