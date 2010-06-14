Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,404 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Можно ли на MMGP бесплатно рекламировать личные проекты?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Любые вопросы и предложения по форуму. Что пока еще отсутствует на форуме MMGP? Что еще нуждается в доработке? Что можно улучшить? Ваше мнение очень важно для нас. Любая конструктивная критика приветствуется.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Можно ли на MMGP бесплатно рекламировать личные проекты?
День добрый всем участникам и особенно админам!
Наверное этот вопрос уже задавался здесь, но вспомогательный поиск под заголовком новой темы не даёт нужных результатов.
Суть проекта - рефоводный ресурс со своей партнёрской программой.
Спасибо!

добавлено через 15 минут
Как всегда и бывает после вопроса нашлась подходящая вроде тема "Стартап-песочница". Если я неправильно понял её назначение - поправьте меня, пожалуйста. Начну рекламировать там.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось fractall; Сегодня в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
fractall на форуме  
Старый Сегодня, 18:14
#2
Провожу конкурсы на MMGP
Главные модераторы
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 37
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 18,757
Благодарностей: 16,204
Записей в блоге: 54
УГ: 9
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Можно ли на MMGP бесплатно рекламировать личные проекты?
Цитата:
Сообщение от fractall Посмотреть сообщение
рефоводный ресурс со своей партнёрской программой.
Вам либо в один из подразделов псевдоинвестиций либо в прочие виды заработка. Изучайте правила и описание и решайте что вам ближе.

Цитата:
Сообщение от fractall Посмотреть сообщение
бесплатно рекламировать
Где же вы видели бесплатную рекламу? Только у себя в подписи.
Все рекламные площадки описаны в этой теме
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег


Официальный обменник MMGP
morg на форуме  
Старый Сегодня, 18:45
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.05.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Можно ли на MMGP бесплатно рекламировать личные проекты?
Да, похоже я неправильно выразился =) Я подумал, что иметь свою тему на форуме это уже реклама и за неё тоже надо платить. Собственно платные ресурсы для раскрутки тоже будут нужны, большое спасибо за ссылку, а безплатную тему, я так понял, всё-таки можно открыть для своего проекта.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
fractall на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как можно раскрутить сайт бесплатно? Аркадий Ромашин Вопросы по маркетингу от новичков 131 02.12.2015 08:07
Платежная система OOOPay будет бесплатно рекламировать интернет-магазины azeptik Новости платежных систем 0 09.05.2015 15:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Проект "Создание и монетизация сайтов"
От Petia в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар mcapital99
macroscapital.com (mcbrilliant.com) - бизнес на продаже бриллиантов
От mcapital99 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Какой девайс Вы бы посоветовали для интернет серфинга?
От Libertysex в разделе «Курилка»
Аватара нет
В Украине готовится к запуску первый микровенчурный фонд
От Imenfam в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MR-Donald
Объем рынка ТИМ в России в 2014 году составил 53,76 млн куб. м
От MR-Donald в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Denver10
Гараж петербургской полиции пополнился еще одним суперкаром
От Denver10 в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
410,404
Тем
468,977
Сообщений
11,583,231

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube