Почему мы много времени уделяем заработкам, но богаче от этого не становимся?

Ох, уж эта денежная сфера! Никуда от нее не денешься. Да и без звонкого металла в наши дни полноценной жизнью наслаждаться не сможешь. Раз мы живем в этом обществе, где ценятся деньги. Приходится и самим уделять внимание этой сфере. Только часто замечаешь занимательный момент. Человек, в буквальном смысле слова, зациклен на заработках, подработках да всякого рода инвестированию. Параллельно интересуется всякими методиками притяжения денег, регулярно присутствует на тематических онлайн вебинарах, соответствующую литературу почитывает, и даже старается все полученные знания на практике применять. Только вот беда, богаче он почему-то не становится. Почему же много часов работы не приносят желаемого богатства?
Некогда! Мне надо еще поработать!
Мы такие молодцы, когда ставим перед собой конкретную финансовую цель и, убирая все препятствия, настойчиво к ней стремимся. Право, только за это мы заслуживаем похвалы и уважения. Но не всегда поставленные задачи удается реализовать за короткий период времени. Бывают и такие, когда им посвящается несколько лет.
Первое время, окунувшись с головой в заработки, обходиться без своих увлечений, друзей и регулярных выходных не так уж и трудно
. Оттого не один раз нашим родным и друзьям приходится слышать нервозное «Некогда! Мне надо еще поработать!» Иногда, правда, перед сном возникают мысли-сожаления
о том, что давно уже не путешествовал, забыл, когда просто так прогуливался по любимым местам и беззаботно беседовал с любимым человеком или устраивал романтический вечер… Потом, потом, вот цели достигну и потом…
И снова денежной сфере уделены все последующие месяцы наступившего года. Только перед сном в голове уже кружатся другие сожаления
:
• Не получается ладить, как прежде, с друзьями и членами семьи;
• Часто возникает слабость и нервозность;
• Почему я должен ради этой цели столько трудиться, тогда как другим судьба все приносит на тарелочке?
• Почему больше не снится никаких приятных сновидений?
• Завтра снова надо проснуться пораньше. А как хочется хоть раз выспаться хорошенько.
• Я уже полпути прошел к реализации своего желания, но почему-то морального удовлетворения от этого не испытываю…
А дальше еще занятней разворачиваются события. Стоит только произойти мелкой неприятности, как человека прорывает. Он ругает всех и вся, винит во всем всех и себя в том числе, машет рукой на свою цель и вообще ничего о ней не желает слышать
. В душе в этот момент настолько горько и пусто, что даже трудно переключить свои мысли на что-то другое. Да и на что переключать свои мысли, если прежние увлечения кажутся какими-то пустяками. К ним уже не лежит душа. Вообще ничего не хочется. Начинается разбор полетов.
Неудовлетворение нынешним положением вещей приводит к развитию хронической депрессии. Постоянное плохое настроение мешает расправить прозрачные крылья за спиной, черпнуть порцию вдохновения и довести начатое дело до логического завершения.
Как быть?
Вот такого неприятного поворота и незаметного внутреннего зуда можно легко избежать, если грамотно подойти к реализации финансовой цели. А как это сделать, поможет краткий, но действенный ликбез
.
• Какую бы вы ни выбрали денежную цель, никогда
ради нее не забывайте о своем увлечении
. Можно меньше уделять внимание друзьям, но от хобби ни в коем случае отказываться не стоит, так как это самая настоящая наша отдушина.
• Четко следите за своим психологическим самочувствием
. Стоит только заметить за собой раздражение, когда в который раз принимаешься за выбранную работу, сразу же стоит отвлечься, побыть в тишине и напомнить себе ради чего вы принялись за реализацию этого намерения.
• Полностью успокойтесь
. Запомните, нервозность никогда еще не выполняла функцию денежного магнита.
• Мое тело – мой верный друг!
Можете хоть круглосуточно работать, но о своем теле забывать не стоит. Вы в разы легче перенесете будущую нагрузку и напряженный рабочий ритм, если пропьете курс витаминов, регулярно будете заниматься спортом, и каждый день хотя бы на 20 минут выходить на прогулку. На этих вещах ни в коем случае экономить нельзя. В противном случае не сможете справиться с выбранным объемом работы. Начнет здорово подводить здоровье, и реализация финансового намерения будет постоянно отодвигаться во времени.
• Если замечаете за собой, что стали жаловаться на свою судьбу, проделайте следующие упражнение
. Успокойтесь и запишите на листике все свои достижения. Верю, что их будет достаточно много. А теперь подумайте о том, для чего вы реализовываете свою финансовую цель? Как изменится жизнь после этого? Как правило, после такого психологического занятия, глядишь, и свою жизнь уже по-другому воспринимаешь. А на будущее запомните, наше будущее напрямую зависит от наших сегодняшних размышлений и намерений. Как говорится, что в мыслях рождается, то в повседневности и проявляется.
• Как бы ни был насыщен ваш рабочий график, не забывайте о своей половинке.
Много денег – это прекрасно. Только когда упускаешь момент романтизма, повторно его так трудно вернуть назад. А порой даже практически невозможно.
• Систематически занимайтесь саморазвитием и меняйте свое мышление в плане всяких психологических блоков
. С таким грузом миллионерами не становятся, а большие суммы заработков будут постоянно уходить из семьи, как вода вытекает из сита.
• Учитесь за малейшее свое достижение хвалить себя и всячески поощрять
. С таким подходом проще будет длительный период времени кропотливо реализовывать свою денежную цель.
• Всегда находите время для общения с детьми.
Не меняйте эти минуты на свои заработки. В будущем дети это оценят по достоинству и будут гордиться вами.
• Несмотря на свой плотный рабочий график, старайтесь пребывать в позитивном расположении духа и учитесь радоваться любым хорошим моментам, происходящим в вашей жизни.
В завершение
Если постоянно себе напоминать, что вы не живете ради денег, а всего лишь зарабатываете их себе ради улучшения качества своей жизни и своих близких, то любая финансовая цель будет вам по плечу, даже самая сказочно невероятная. Хотя мы не дети, но чудеса с нами тоже происходят. Для этого достаточно научиться воспринимать жизнь не в качестве бело-черной полосы, а в виде зебры-шалунишки
.
------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
А вам приходилось отказываться от реализации денежной цели на полпути через моральное неудовлетворение и хроническую депрессию?