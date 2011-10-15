Почему мы много времени уделяем заработкам, но богаче от этого не становимся? Почему же много часов работы не приносят желаемого богатства?







Некогда! Мне надо еще поработать!



Мы такие молодцы, когда ставим перед собой конкретную финансовую цель и, убирая все препятствия, настойчиво к ней стремимся. Право, только за это мы заслуживаем похвалы и уважения. Но не всегда поставленные задачи удается реализовать за короткий период времени. Бывают и такие, когда им посвящается несколько лет.



Первое время, окунувшись с головой в заработки, обходиться без своих увлечений, друзей и регулярных выходных не так уж и трудно. Оттого не один раз нашим родным и друзьям приходится слышать нервозное «Некогда! Мне надо еще поработать!» Иногда, правда, перед сном возникают мысли-сожаления о том, что давно уже не путешествовал, забыл, когда просто так прогуливался по любимым местам и беззаботно беседовал с любимым человеком или устраивал романтический вечер… Потом, потом, вот цели достигну и потом…



И снова денежной сфере уделены все последующие месяцы наступившего года. Только перед сном в голове уже кружатся другие сожаления:



• Не получается ладить, как прежде, с друзьями и членами семьи;

• Часто возникает слабость и нервозность;

• Почему я должен ради этой цели столько трудиться, тогда как другим судьба все приносит на тарелочке?

• Почему больше не снится никаких приятных сновидений?

• Завтра снова надо проснуться пораньше. А как хочется хоть раз выспаться хорошенько.

• Я уже полпути прошел к реализации своего желания, но почему-то морального удовлетворения от этого не испытываю…



А дальше еще занятней разворачиваются события. Стоит только произойти мелкой неприятности, как человека прорывает. Он ругает всех и вся, винит во всем всех и себя в том числе, машет рукой на свою цель и вообще ничего о ней не желает слышать. В душе в этот момент настолько горько и пусто, что даже трудно переключить свои мысли на что-то другое. Да и на что переключать свои мысли, если прежние увлечения кажутся какими-то пустяками. К ним уже не лежит душа. Вообще ничего не хочется. Начинается разбор полетов.



Неудовлетворение нынешним положением вещей приводит к развитию хронической депрессии. Постоянное плохое настроение мешает расправить прозрачные крылья за спиной, черпнуть порцию вдохновения и довести начатое дело до логического завершения.



Как быть?



Вот такого неприятного поворота и незаметного внутреннего зуда можно легко избежать, если грамотно подойти к реализации финансовой цели. А как это сделать, поможет краткий, но действенный ликбез.



• Какую бы вы ни выбрали денежную цель, никогда ради нее не забывайте о своем увлечении. Можно меньше уделять внимание друзьям, но от хобби ни в коем случае отказываться не стоит, так как это самая настоящая наша отдушина.



• Четко следите за своим психологическим самочувствием. Стоит только заметить за собой раздражение, когда в который раз принимаешься за выбранную работу, сразу же стоит отвлечься, побыть в тишине и напомнить себе ради чего вы принялись за реализацию этого намерения.



• Полностью успокойтесь. Запомните, нервозность никогда еще не выполняла функцию денежного магнита.



• Мое тело – мой верный друг! Можете хоть круглосуточно работать, но о своем теле забывать не стоит. Вы в разы легче перенесете будущую нагрузку и напряженный рабочий ритм, если пропьете курс витаминов, регулярно будете заниматься спортом, и каждый день хотя бы на 20 минут выходить на прогулку. На этих вещах ни в коем случае экономить нельзя. В противном случае не сможете справиться с выбранным объемом работы. Начнет здорово подводить здоровье, и реализация финансового намерения будет постоянно отодвигаться во времени.



• Если замечаете за собой, что стали жаловаться на свою судьбу, проделайте следующие упражнение. Успокойтесь и запишите на листике все свои достижения. Верю, что их будет достаточно много. А теперь подумайте о том, для чего вы реализовываете свою финансовую цель? Как изменится жизнь после этого? Как правило, после такого психологического занятия, глядишь, и свою жизнь уже по-другому воспринимаешь. А на будущее запомните, наше будущее напрямую зависит от наших сегодняшних размышлений и намерений. Как говорится, что в мыслях рождается, то в повседневности и проявляется.



• Как бы ни был насыщен ваш рабочий график, не забывайте о своей половинке. Много денег – это прекрасно. Только когда упускаешь момент романтизма, повторно его так трудно вернуть назад. А порой даже практически невозможно.



• Систематически занимайтесь саморазвитием и меняйте свое мышление в плане всяких психологических блоков. С таким грузом миллионерами не становятся, а большие суммы заработков будут постоянно уходить из семьи, как вода вытекает из сита.



• Учитесь за малейшее свое достижение хвалить себя и всячески поощрять. С таким подходом проще будет длительный период времени кропотливо реализовывать свою денежную цель.



• Всегда находите время для общения с детьми. Не меняйте эти минуты на свои заработки. В будущем дети это оценят по достоинству и будут гордиться вами.



• Несмотря на свой плотный рабочий график, старайтесь пребывать в позитивном расположении духа и учитесь радоваться любым хорошим моментам, происходящим в вашей жизни.



В завершение



Если постоянно себе напоминать, что вы не живете ради денег, а всего лишь зарабатываете их себе ради улучшения качества своей жизни и своих близких, то любая финансовая цель будет вам по плечу, даже самая сказочно невероятная. Хотя мы не дети, но чудеса с нами тоже происходят. Для этого достаточно научиться воспринимать жизнь не в качестве бело-черной полосы, а в виде зебры-шалунишки.



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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



А вам приходилось отказываться от реализации денежной цели на полпути через моральное неудовлетворение и хроническую депрессию? Ох, уж эта денежная сфера! Никуда от нее не денешься. Да и без звонкого металла в наши дни полноценной жизнью наслаждаться не сможешь. Раз мы живем в этом обществе, где ценятся деньги. Приходится и самим уделять внимание этой сфере. Только часто замечаешь занимательный момент. Человек, в буквальном смысле слова, зациклен на заработках, подработках да всякого рода инвестированию. Параллельно интересуется всякими методиками притяжения денег, регулярно присутствует на тематических онлайн вебинарах, соответствующую литературу почитывает, и даже старается все полученные знания на практике применять. Только вот беда, богаче он почему-то не становится.Мы такие молодцы, когда ставим перед собой конкретную финансовую цель и, убирая все препятствия, настойчиво к ней стремимся. Право, только за это мы заслуживаем похвалы и уважения. Но не всегда поставленные задачи удается реализовать за короткий период времени. Бывают и такие, когда им посвящается несколько лет.. Оттого не один раз нашим родным и друзьям приходится слышать нервозное «Некогда! Мне надо еще поработать!» Иногда, правда, перед сномо том, что давно уже не путешествовал, забыл, когда просто так прогуливался по любимым местам и беззаботно беседовал с любимым человеком или устраивал романтический вечер… Потом, потом, вот цели достигну и потом…И снова денежной сфере уделены все последующие месяцы наступившего года. Только перед сном в голове уже кружатся• Не получается ладить, как прежде, с друзьями и членами семьи;• Часто возникает слабость и нервозность;• Почему я должен ради этой цели столько трудиться, тогда как другим судьба все приносит на тарелочке?• Почему больше не снится никаких приятных сновидений?• Завтра снова надо проснуться пораньше. А как хочется хоть раз выспаться хорошенько.• Я уже полпути прошел к реализации своего желания, но почему-то морального удовлетворения от этого не испытываю…А дальше еще занятней разворачиваются события. Стоит только произойти мелкой неприятности, как человека прорывает. Он ругает всех и вся, винит во всем всех и себя в том числе,. В душе в этот момент настолько горько и пусто, что даже трудно переключить свои мысли на что-то другое. Да и на что переключать свои мысли, если прежние увлечения кажутся какими-то пустяками. К ним уже не лежит душа. Вообще ничего не хочется. Начинается разбор полетов.Неудовлетворение нынешним положением вещей приводит к развитию хронической депрессии. Постоянное плохое настроение мешает расправить прозрачные крылья за спиной, черпнуть порцию вдохновения и довести начатое дело до логического завершения.Вот такого неприятного поворота и незаметного внутреннего зуда можно легко избежать, если грамотно подойти к реализации финансовой цели. А как это сделать, поможет краткий, но• Какую бы вы ни выбрали денежную цель,ради нее. Можно меньше уделять внимание друзьям, но от хобби ни в коем случае отказываться не стоит, так как это самая настоящая наша отдушина.. Стоит только заметить за собой раздражение, когда в который раз принимаешься за выбранную работу, сразу же стоит отвлечься, побыть в тишине и напомнить себе ради чего вы принялись за реализацию этого намерения.. Запомните, нервозность никогда еще не выполняла функцию денежного магнита.Можете хоть круглосуточно работать, но о своем теле забывать не стоит. Вы в разы легче перенесете будущую нагрузку и напряженный рабочий ритм, если пропьете курс витаминов, регулярно будете заниматься спортом, и каждый день хотя бы на 20 минут выходить на прогулку. На этих вещах ни в коем случае экономить нельзя. В противном случае не сможете справиться с выбранным объемом работы. Начнет здорово подводить здоровье, и реализация финансового намерения будет постоянно отодвигаться во времени.• Если замечаете за собой, что. Успокойтесь и запишите на листике все свои достижения. Верю, что их будет достаточно много. А теперь подумайте о том, для чего вы реализовываете свою финансовую цель? Как изменится жизнь после этого? Как правило, после такого психологического занятия, глядишь, и свою жизнь уже по-другому воспринимаешь. А на будущее запомните, наше будущее напрямую зависит от наших сегодняшних размышлений и намерений. Как говорится, что в мыслях рождается, то в повседневности и проявляется.• Как бы ни был насыщен ваш рабочий график,Много денег – это прекрасно. Только когда упускаешь момент романтизма, повторно его так трудно вернуть назад. А порой даже практически невозможно.. С таким грузом миллионерами не становятся, а большие суммы заработков будут постоянно уходить из семьи, как вода вытекает из сита.. С таким подходом проще будет длительный период времени кропотливо реализовывать свою денежную цель.Не меняйте эти минуты на свои заработки. В будущем дети это оценят по достоинству и будут гордиться вами.• Несмотря на свой плотный рабочий график, старайтесь пребывать в позитивном расположении духа и учитесь радоваться любым хорошим моментам, происходящим в вашей жизни.Если постоянно себе напоминать, что вы не живете ради денег, а всего лишь зарабатываете их себе ради улучшения качества своей жизни и своих близких, то любая финансовая цель будет вам по плечу, даже самая сказочно невероятная. Хотя мы не дети, но чудеса с нами тоже происходят. Для этого достаточно научиться------------------------

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