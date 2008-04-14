Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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GeminiDiamonds - geminidiamonds.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:37
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,387
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
GeminiDiamonds - geminidiamonds.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney

Новый проект: Gemini Diamonds Investments Ltd

Планы nvestment 102,5% -125% через 1 день, 112% - 200% через 3 дня, 130% - 350% через 6 дней, 150% - 550% через 9 дней

Минимальный вклад $25

Рефские до 3%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDos-Guard

Перевод с Google:

Цитата:
О нас
Бриллианты как инвестиция

В течение последнего десятилетия Gemini Diamonds переживала значительный рост как с точки зрения рыночной капитализации, так и с точки зрения популярности. Ранее компания принадлежала к младшему сегменту компаний-исследователей алмазов с рыночной капитализацией, которые едва достигали 10 млн. Фунтов стерлингов. В настоящее время Gemini Diamonds является полномасштабной алмазодобывающей группой, котирующейся с листингом премий на Лондонской фондовой бирже, на Основном рынке.

Как команда профессионалов, мы фокусируемся на самом высоком участке профиля алмазного трубопровода - вверху, который включает в себя такие этапы, как добыча, переработка, сортировка и продажа продукта - необработанные алмазы.

Компания Gemini Diamonds обладает такими важнейшими преимуществами, как один из крупнейших в мире алмазных ресурсов в 312 млн каратов, лидирующая в отрасли команда и высокий профиль роста. Именно поэтому мы можем предложить надежную и уникальную инвестиционную возможность, предоставляя нашим инвесторам непосредственное воздействие на алмазы позднего цикла.

Подход компании сосредоточен на выявлении основных активов, где можно повысить ценность за счет компетенции и капитала. Мы вовлечены в активы с потенциалом для убедительного производства и ценной операционной
Инвестиционные планы:

Цитата:
125% через 1 день

25 - 2000 долл. США 102,5%
2001 год - 5000 долл. США 105%
5001 - 10000 долл. США 125%

200% через 3 дня

25 - 2000 долл. США 112%
2001 год - 5000 долл. США 120%
$ 5001 - $ 10000200%

350% после 6 дней

25 - 2000 долл. США 130%
$ 2001 - $ 5000 150%
5001 - 10000 долл. США 350%

550% после 9 дней

25 - 2000 долл. США 150%
2001 год - 5000 долл. США 190%
$ 5001 - $ 10000 550%

1250% после 18 дней

$ 25 - $ 2000 220%
$ 2001 - $ 5000 350%
$ 5001 - $ 10000 1250%

4000% после 45 дней
25 - 2000 долл. США 500%
$ 2001 - $ 5000 850%
$ 5001 - $ 10000 4000%

5% ежедневно в течение 20 дней

$ 100 - $ 3000 5% в день
Возврат депозита

6% ежедневно в течение 40 дней
$ 3001 - $ 10000 6% в день
Возврат депозита
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 175689141
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14565959 (Gemini Diamonds Investments Ltd)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to GeminiDiamonds.com User naale
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 15:09
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,160
Благодарностей: 11,034
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: GeminiDiamonds - geminidiamonds.com
гриновая лицуха не только на битках! я поражон! и планы классические - поражон вдвойне!

добавлено через 2 минуты
давайте скорей его закидаем по самые уши, штоб тока ползком мог уйти
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
свежий средник - деп в выплатах!
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
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Alex Lemberg (Сегодня)
Старый Сегодня, 15:12
#3
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Таллинн, Эстония
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 218
Благодарностей: 31
УГ: 6
КП: 0.000
Re: GeminiDiamonds - geminidiamonds.com
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
гриновая лицуха не только на битках! я поражон! и планы классические - поражон вдвойне!
Так ПОРАЖЕН или ВОСХИЩЕН? Определитесь уважаемый Кодяич..за вашими выводами люди могут пойти в бой))
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ZOO-годы хорошей работы
negociantX на форуме  
Старый Сегодня, 15:19
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,160
Благодарностей: 11,034
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: GeminiDiamonds - geminidiamonds.com
negociantX, пока только поражон восхищение админ еще должен заслужить

добавлено через 5 минут
порожек высоковат - не споткнуться бы, а то недолго и нос расквасить...
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 15:34
#5
Любитель
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Адрес: Таллинн, Эстония
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 218
Благодарностей: 31
УГ: 6
КП: 0.000
Re: GeminiDiamonds - geminidiamonds.com
Алмазы, алмазы))

Уважаемый админ( здесь почти коллега)....если вам понадобится скромная помощь реального добытчика этого уникального минерала, то наша команда в Сьерра Леоне готова вас ими завалить и даже профита от проекта мне тогда не надо))) - ожидайте депа.
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ZOO-годы хорошей работы
negociantX на форуме  
Старый Сегодня, 15:38
#6
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,160
Благодарностей: 11,034
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: GeminiDiamonds - geminidiamonds.com
negociantX, штож вы молчали-то, што у вас лехкий доступ к ентому углероду? а нельзя как-то маааленький мешочек камешков? а то так есть хоцца - аж переночевать негде благодарность моя не будет иметь границ! (в разумных пределах, канешна)
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kodyaich на форуме  
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