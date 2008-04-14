GeminiDiamonds - geminidiamonds.com

Планы nvestment 102,5% -125% через 1 день, 112% - 200% через 3 дня, 130% - 350% через 6 дней, 150% - 550% через 9 дней
Минимальный вклад $25
Рефские до 3%
Вывод типа Pуководство
SSL зашита от Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от DDos-Guard
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О нас
Бриллианты как инвестиция
В течение последнего десятилетия Gemini Diamonds переживала значительный рост как с точки зрения рыночной капитализации, так и с точки зрения популярности. Ранее компания принадлежала к младшему сегменту компаний-исследователей алмазов с рыночной капитализацией, которые едва достигали 10 млн. Фунтов стерлингов. В настоящее время Gemini Diamonds является полномасштабной алмазодобывающей группой, котирующейся с листингом премий на Лондонской фондовой бирже, на Основном рынке.
Как команда профессионалов, мы фокусируемся на самом высоком участке профиля алмазного трубопровода - вверху, который включает в себя такие этапы, как добыча, переработка, сортировка и продажа продукта - необработанные алмазы.
Компания Gemini Diamonds обладает такими важнейшими преимуществами, как один из крупнейших в мире алмазных ресурсов в 312 млн каратов, лидирующая в отрасли команда и высокий профиль роста. Именно поэтому мы можем предложить надежную и уникальную инвестиционную возможность, предоставляя нашим инвесторам непосредственное воздействие на алмазы позднего цикла.
Подход компании сосредоточен на выявлении основных активов, где можно повысить ценность за счет компетенции и капитала. Мы вовлечены в активы с потенциалом для убедительного производства и ценной операционной
Инвестиционные планы:
Цитата:
125% через 1 день
25 - 2000 долл. США 102,5%
2001 год - 5000 долл. США 105%
5001 - 10000 долл. США 125%
200% через 3 дня
25 - 2000 долл. США 112%
2001 год - 5000 долл. США 120%
$ 5001 - $ 10000200%
350% после 6 дней
25 - 2000 долл. США 130%
$ 2001 - $ 5000 150%
5001 - 10000 долл. США 350%
550% после 9 дней
25 - 2000 долл. США 150%
2001 год - 5000 долл. США 190%
$ 5001 - $ 10000 550%
Уважаемый админ( здесь почти коллега)....если вам понадобится скромная помощь реального добытчика этого уникального минерала, то наша команда в Сьерра Леоне готова вас ими завалить и даже профита от проекта мне тогда не надо))) - ожидайте депа.
negociantX, штож вы молчали-то, што у вас лехкий доступ к ентому углероду? а нельзя как-то маааленький мешочек камешков? а то так есть хоцца - аж переночевать негде благодарность моя не будет иметь границ! (в разумных пределах, канешна)