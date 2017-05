GeminiDiamonds - geminidiamonds.com

Naale



Принимает:BTC,Payeer,PerfectMoney



Новый проект: Gemini Diamonds Investments Ltd



Планы nvestment 102,5% -125% через 1 день, 112% - 200% через 3 дня, 130% - 350% через 6 дней, 150% - 550% через 9 дней



Минимальный вклад $25



Рефские до 3%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: О нас

Бриллианты как инвестиция



В течение последнего десятилетия Gemini Diamonds переживала значительный рост как с точки зрения рыночной капитализации, так и с точки зрения популярности. Ранее компания принадлежала к младшему сегменту компаний-исследователей алмазов с рыночной капитализацией, которые едва достигали 10 млн. Фунтов стерлингов. В настоящее время Gemini Diamonds является полномасштабной алмазодобывающей группой, котирующейся с листингом премий на Лондонской фондовой бирже, на Основном рынке.



Как команда профессионалов, мы фокусируемся на самом высоком участке профиля алмазного трубопровода - вверху, который включает в себя такие этапы, как добыча, переработка, сортировка и продажа продукта - необработанные алмазы.



Компания Gemini Diamonds обладает такими важнейшими преимуществами, как один из крупнейших в мире алмазных ресурсов в 312 млн каратов, лидирующая в отрасли команда и высокий профиль роста. Именно поэтому мы можем предложить надежную и уникальную инвестиционную возможность, предоставляя нашим инвесторам непосредственное воздействие на алмазы позднего цикла.



Подход компании сосредоточен на выявлении основных активов, где можно повысить ценность за счет компетенции и капитала. Мы вовлечены в активы с потенциалом для убедительного производства и ценной операционной Инвестиционные планы:



Цитата: 125% через 1 день



25 - 2000 долл. США 102,5%

2001 год - 5000 долл. США 105%

5001 - 10000 долл. США 125%



200% через 3 дня



25 - 2000 долл. США 112%

2001 год - 5000 долл. США 120%

$ 5001 - $ 10000200%



350% после 6 дней



25 - 2000 долл. США 130%

$ 2001 - $ 5000 150%

5001 - 10000 долл. США 350%



550% после 9 дней



25 - 2000 долл. США 150%

2001 год - 5000 долл. США 190%

$ 5001 - $ 10000 550%



1250% после 18 дней



$ 25 - $ 2000 220%

$ 2001 - $ 5000 350%

$ 5001 - $ 10000 1250%



4000% после 45 дней

25 - 2000 долл. США 500%

$ 2001 - $ 5000 850%

$ 5001 - $ 10000 4000%



5% ежедневно в течение 20 дней



$ 100 - $ 3000 5% в день

Возврат депозита



6% ежедневно в течение 40 дней

$ 3001 - $ 10000 6% в день

Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 175689141

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14565959 (Gemini Diamonds Investments Ltd)

Amount: 240.00 USD

