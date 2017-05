NikNak67 Monitor-Invest.net



Miraac - miraac.biz Я не админ/владелец проекта, проект Miraac добавлен на мониторинг



Старт 10.05.17







Описание:



Пожалуй, можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода, и как депозит приносит прибыль. Где искать прибыль в 2017 году? Почти ежедневно "выстреливают" как минимум 2-3 молодые криптовалюты. Кто на этом зарабатывает? Те, кто владеет информацией. Те, кто заранее знает о скачке курса. Мы решили перевернуть игру. Благодаря команде MIRAAC инсайдерская торговля на биржах криптовалют теперь доступна каждому. Не надо разбираться во всех нюансах, ведь мы максимально упростили процесс заработка.



Пламя новых веяний в мире финансовых инвестиций распротраняется с умопомрачительной скоростью. MIRAAC - это проект, который станет одним из самых прогрессивных среди независящих от внешних факторов источников дохода. А вы с нами?



Инвестиционные планы:



1. 1.46% в час на 72 часа

Количество вкладов ограниченно

2. 8% в день на 21 день



Мин/макс депозит: 10$/1000$



Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash



Выплаты: инстант



Реф.система: 10-3-1%



Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, GB







Наш депозит(листинг):



05.08.17 17:50 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12210708 from U4731311. Batch: 175536503. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 3598, monitorinvestnet.

