Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Miraac - miraac.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 13:18
#1
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 20,449
Благодарностей: 2,469
Записей в блоге: 35
УГ: 8
КП: 0.233
подарки
Miraac - miraac.biz
Я не админ/владелец проекта, проект Miraac добавлен на мониторинг

Старт 10.05.17



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Описание:

Пожалуй, можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода, и как депозит приносит прибыль. Где искать прибыль в 2017 году? Почти ежедневно "выстреливают" как минимум 2-3 молодые криптовалюты. Кто на этом зарабатывает? Те, кто владеет информацией. Те, кто заранее знает о скачке курса. Мы решили перевернуть игру. Благодаря команде MIRAAC инсайдерская торговля на биржах криптовалют теперь доступна каждому. Не надо разбираться во всех нюансах, ведь мы максимально упростили процесс заработка.

Пламя новых веяний в мире финансовых инвестиций распротраняется с умопомрачительной скоростью. MIRAAC - это проект, который станет одним из самых прогрессивных среди независящих от внешних факторов источников дохода. А вы с нами?

Инвестиционные планы:

1. 1.46% в час на 72 часа
Количество вкладов ограниченно
2. 8% в день на 21 день

Мин/макс депозит: 10$/1000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 10-3-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS, GB



Наш депозит(листинг):

05.08.17 17:50 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U12210708 from U4731311. Batch: 175536503. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 3598, monitorinvestnet.
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
http://monmaster.com/images/banners/1M468.gif
NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 13:49
#2
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,743
Благодарностей: 1,081
УГ: 2
КП: 0.683
Re: Miraac - miraac.biz
Кошелек российский вериф. Рейтинг Trust Score 2.2 point(s)
Создан 30.08.2016
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Сказали спасибо:
kehaq (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:05
#3
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 534
Благодарностей: 130
УГ: 437
КП: 0.000
Re: Miraac - miraac.biz
Цитата:
Почти ежедневно "выстреливают" как минимум 2-3 молодые криптовалюты.
А какие вчера выстрелили? Админ живёт в мире фантазий.
__________________
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Старый Сегодня, 14:18
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 3,418
Благодарностей: 245
УГ: 2
КП: 0.003
Re: Miraac - miraac.biz
Инстант:Internal TransactionAPI
Transaction ID:
2bf5a5e7-207e-4314-95af-0e96f310422d
From:
admin@miraac.biz
Amount:
1.00 USD
Note:
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