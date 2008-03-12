Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HourEnergy - hourenergy.club

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:49
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,376
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
HourEnergy - hourenergy.club
Я не админ!

Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: HourEnergy.Club

Минимальный вклад $9

Рефские до 2%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от DDOS-GUARD

Перевод с Google:

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, которые хотят достичь финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не являются финансовыми экспертами.
HOURENERGY.CLUB - это долгосрочная высокодоходная программа частных кредитов, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для расширения нашей программы и повышения ее стабильности на долгосрочную перспективу.
Инвестиционные планы:

Цитата:
1.5% ежечасно в течение 72 часов
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 9,00 - 99,00 долл. 1,50


0,96% в час за 120 часов
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 2 $ 100,00 - $ 499,00 0,96


0,77% в час за 168 часов
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 3 $ 500,00 - $ 9999,00 0,77


0,2% Часовая за 360 часов (Основная спина)
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 4 9,00 - 99,00 долл. США 0,20


0,26% Часовая за 360 часов (Основная спина)
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 5 999,00 долл. США - 9999,00 долл. США 0,26


150% после 24 часов
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
VIP $ 4999,00 - $ 9999,00 150,00
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.
Accounts: U1991047->U14667422.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to HOURENERGY.CLUB User naale..
Date: 08:48 10.05.17.
Batch: 175674119.
__________________
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Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Последний раз редактировалось Naale; Сегодня в 11:52.
Naale вне форума  
Старый Сегодня, 12:09
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,153
Благодарностей: 11,033
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: HourEnergy - hourenergy.club
решил выделицца админ - 9 баксов, 9 жизней... по ттх все гуд - и вопрос все тот же: протянет - не протянет?

мда, на дизе сэкономил, канешна...
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
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