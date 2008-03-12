HourEnergy - hourenergy.club

Наша программа предназначена для людей, которые хотят достичь финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не являются финансовыми экспертами. HOURENERGY.CLUB - это долгосрочная высокодоходная программа частных кредитов, подкрепленная торговлей на рынке Форекс и инвестирующая в различные фонды и деятельность. Прибыль от этих инвестиций используется для расширения нашей программы и повышения ее стабильности на долгосрочную перспективу.
Инвестиционные планы:
Цитата:
1.5% ежечасно в течение 72 часов
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 9,00 - 99,00 долл. 1,50
0,96% в час за 120 часов
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 2 $ 100,00 - $ 499,00 0,96
0,77% в час за 168 часов
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 3 $ 500,00 - $ 9999,00 0,77
0,2% Часовая за 360 часов (Основная спина)
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 4 9,00 - 99,00 долл. США 0,20
0,26% Часовая за 360 часов (Основная спина)
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 5 999,00 долл. США - 9999,00 долл. США 0,26
150% после 24 часов
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
VIP $ 4999,00 - $ 9999,00 150,00
The amount of 60 USD has been withdrawn from your Perfect Money account.
Accounts: U1991047->U14667422.
Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to HOURENERGY.CLUB User naale..
Date: 08:48 10.05.17.
Batch: 175674119.