Бонусы топ-менеджеров «Роснефти» за год выросли в 100 раз

Правление «Роснефти» в I квартале 2017 года получило бонусы в размере 1,5 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность компании. Это в сто раз больше, чем премия правлению в I квартале 2016 года, когда топ-менеджеры получили только 14 миллионов рублей премии.
«Ведомостям» в «Роснефти» заявили, что выплата значительной премии в первом квартале связана с успешным закрытием ряда сделок, в том числе покупки у государства «Башнефти» и продажи инвесторам 19,5 процента акций «Роснефти». Кто именно получит премии и в каком конкретном размере, неизвестно.
В среднем суммарный размер бонусов правления «Роснефти» по итогам года составляет около 3 миллиардов рублей.
«Роснефть» купила 50,08% «Башнефти» в октябре за 329 млрд руб., а в результате обязательной оферты увеличила долю до 69,3% голосующих акций. О продаже 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.) было объявлено 7 декабря, сделка закрылась 3 января. «Роснефтегаз» (основной акционер «Роснефти») отчитался о перечислении денег в бюджет 16 декабря.
«Роснефть» купила «Башнефть» в октябре 2016 года. Незадолго до этого был арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев по подозрению в получении взятки: по одной из версий, он долгое время был противником приватизации башкирской нефтяной компании, но затем согласился и якобы получил деньги за содействие продаже. Reuters в январе 2017 года сообщал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин лично присутствовал при передаче денег Улюкаеву.
Компания «Роснефть» начала раскрывать размер общего вознаграждения топ-менеджменту с 2014 года. Тогда сумма бонусов составила 2,8 миллиарда рублей.
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