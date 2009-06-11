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Бонусы топ-менеджеров «Роснефти» за год выросли в 100 раз

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Старый Сегодня, 11:35
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Уо́лл-стрит
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.06.2014
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Бонусы топ-менеджеров «Роснефти» за год выросли в 100 раз
Правление «Роснефти» в I квартале 2017 года получило бонусы в размере 1,5 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность компании. Это в сто раз больше, чем премия правлению в I квартале 2016 года, когда топ-менеджеры получили только 14 миллионов рублей премии.



«Ведомостям» в «Роснефти» заявили, что выплата значительной премии в первом квартале связана с успешным закрытием ряда сделок, в том числе покупки у государства «Башнефти» и продажи инвесторам 19,5 процента акций «Роснефти». Кто именно получит премии и в каком конкретном размере, неизвестно.

В среднем суммарный размер бонусов правления «Роснефти» по итогам года составляет около 3 миллиардов рублей.

«Роснефть» купила 50,08% «Башнефти» в октябре за 329 млрд руб., а в результате обязательной оферты увеличила долю до 69,3% голосующих акций. О продаже 19,5% «Роснефти» за 10,2 млрд евро (692,4 млрд руб.) было объявлено 7 декабря, сделка закрылась 3 января. «Роснефтегаз» (основной акционер «Роснефти») отчитался о перечислении денег в бюджет 16 декабря.

«Роснефть» купила «Башнефть» в октябре 2016 года. Незадолго до этого был арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев по подозрению в получении взятки: по одной из версий, он долгое время был противником приватизации башкирской нефтяной компании, но затем согласился и якобы получил деньги за содействие продаже. Reuters в январе 2017 года сообщал, что глава «Роснефти» Игорь Сечин лично присутствовал при передаче денег Улюкаеву.
Компания «Роснефть» начала раскрывать размер общего вознаграждения топ-менеджменту с 2014 года. Тогда сумма бонусов составила 2,8 миллиарда рублей.


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biznes111 на форуме  
Старый Сегодня, 11:46
#2
Интересующийся
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.04.2017
Сообщений: 84
Благодарностей: 14
УГ: 0
КП: 0.099
Re: Бонусы топ-менеджеров «Роснефти» за год выросли в 100 раз
Цитата:
Сообщение от biznes111 Посмотреть сообщение
Компания «Роснефть» начала раскрывать размер общего вознаграждения топ-менеджменту с 2014 года. Тогда сумма бонусов составила 2,8 миллиарда рублей.
Кризис же. Поэтому денег нет, а вы держитесь. И хорошего настроения!
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Dark coin вне форума  
Старый Сегодня, 12:11
#3
Специалист
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,055
Благодарностей: 176
УГ: 0
КП: 0.127
Re: Бонусы топ-менеджеров «Роснефти» за год выросли в 100 раз
Дядечки упорно работают и хорошо зарабатывают
А мы лентяи, и так не умеем
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kuz9 вне форума  
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