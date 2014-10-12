Хакеры из Anonymous предупредили о скором начале третьей мировой войны

Хакерская группа Anonymous предупредила о скором начале третьей мировой войны на Корейском полуострове. Соответствующий видеоролик группа разместила на своем официальном канале в YouTube. Хакеры утверждают, что Северная Корея в скором времени может запустить ядерные ракеты по Южной Кореи или Японии.
«Мы наблюдаем признаки подготовки к войне на корейском полуострове… страны готовят стратегическое вооружение… но в отличии от прежних войн, хотя в ней и будут задействованы наземные войска, война, скорее всего, будет жестокой, быстрой и беспощадной. В результате мир столкнется с тяжелейшими последствиями, как в экономическом, так и в экологическом плане», — говорится в видеоролике.
В качестве примера таких «признаков» хакеры указали на недавние испытания баллистической ракеты Minuteman 3 в США, а также призыв Китая своим гражданам покинуть территорию КНДР.
20 апреля институт ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) предупредил о возросшем риске ядерной войны, которая может начаться по ошибке из-за ложного срабатывания автоматических систем раннего обнаружения пусков баллистических ракет или других военных систем наблюдения.
В соответствующем докладе специалисты UNIDIR утверждают, что ложная тревога, которая может вызвать ответную реакцию, может быть получена как в результате природных аномалий, так и в результате действий хакеров или террористов, которые потенциально могут взломать военные коммуникационные системы.
В течение последних месяцев Северная Корея провела несколько ракетных испытаний, но не все они завершились удачей, в ряде случаев ракеты взрывались после старта. Другие же ракеты не поразили никаких целей и упали в море. Последнее испытание состоялось в конце апреля. Ранее NYT со ссылкой на источники писала, что Северная Корея может вести подготовку к очередному ядерному испытанию, что, по мнению экспертов, может побудить США объявить ей войну.
2 мая президент США Дональд Трамп в интервью Fox News в очередной раз заявил о готовности принять меры в отношении Северной Кореи. «У нас 28 тыс. солдат наготове, и они уже прямо там. Если он (глава КНДР Ким Чен Ын. — RNS) получит ракеты дальнего действия, мы больше не будем в безопасности», — отметил Трамп.
5 мая Северная Корея обвинила американские и южнокорейские спецслужбы в попытке организовать отравление своего лидера — Ким Чен Ына — с помощью биохимического оружия, сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).