Стартап Territory привлёк $6,7 млн на развитие своего сервиса здорового питания



Если раньше вы думали, что миру сейчас не требуется еще один сервис по продаже и доставке продуктов питания, то скорее всего вы просто ошибались, потому как, к примеру, недавно получивший своё новое название американский стартап Территори ("



Эта компания расположенная в Вашингтоне и ранее известная как "Power Supply" привлекла очередное финансирование, поскольку она планирует расширить свою географию присутствия и закрепиться на рынках Вашингтона, Южной Калифорнии и Сан-Франциско, где компания уже работает.



Полученное финансирование произошло для этой компании в очень благоприятное время, поскольку только что закрылся сервис по доставке питания Maple (который в своё время был поддержан знаменитым шеф-повром Дэвидом Чангом (David Chang). Кроме того, в прошлом году закрылась ещё одна компания по доставке питания - SpoonRocket.



У стартапа Territory имеется именно то, на что и надеются инвесторы и основатели этой компании - это более свежий подход к приготовлению и доставке блюд. В настоящее время эта компания для приготовления пищи подбирает местных поваров и предоставляет им заранее заготовленное меню и все ингридиенты, отобранные диетологами или медицинскими учреждениями, которые они и могут использовать для выполнения заказов клиентов.



Данный стартап был зарегистрирован в 2011 году, когда его соучредители Патрик Смит (Patrick Smith) и Роберт Мортон (Robert Morton), которые являлись старыми коллегами по работе на ресурсе связанном с финансовым анализом "The Motley Fool" установили контакт и начали совместную работу с Джеффом Келли (Jeff Kelly) и Джошем Кригером (Josh Krieger) - двумя предпринимателями ведущими свой бизнес в Вашингтоне.



Компания начала вести свою деятельность с Вашингтона в 2011 году и в 2015 году открыла свою службу доставки в Лос-Анджелесе, в прошлом году в Сан-Франциско, а уже в начале этого года, то и в Далласе. Медленное расширение точек присутствия в США является отражением методического подхода компании к своему росту.



На сегодняшний день стартап Territory приготовил и продал уже более 2 млн блюд через примерно 350 своих пунктов распределения и служб доставки. Секрет успеха компании и поныне заключался в ее стратегии захода на этот рынок, которая зависит от контакта с клиентами через такие места, как, например, спортзалы и оздоровительные центры.



Компания предлагает уже готовое питание для людей следящих за своей фигурой и это как раз именно та клиентская база, которая отражает свой собственный образ жизни, который ведут и сами создатели этого проекта.







По словам г-на Смита: "После того, как я долгое время не обращал особого внимания на своё здоровье ... в итоге я это хорошо на себе почувствовал и я понял, какой большой опасности я себя подвергал. Это привело меня в ряды людей занимающихся фитнесом и следящих за здоровым питанием". И как он добавил, что в то время работало всего несколько компаний, которые действительно предлагали какие-то диетические варианты питания, но которые его не полностью устраивали. В принципе и поэтому он и основал свою собственную компанию по приготовлению здоровой пищи.



И как выразился г-н Мортон, то Смит и его соучредители не одиноки. Он также сказал, что профессионалы возрастом от приблизительно от 20 до 40 лет, сейчас просто привержены здоровому образу жизни. В свою очередь стартап Territory работает в сотрудничестве с владельцами тренажерных залов, у которых много клиентов, чтобы через них можно было предлагать к приобретению наборы здорового питания как часть ведения здорового образа жизни. Готовые к употреблению блюда выходят из под рук шеф-поваров стартапа, которые вместе с диетологами заранее разрабатывают подходящее меню.



С новым финансированием, теперь компания сможет предложить своим клиентам диеты, которые адаптированы к 30-дневной диетической перезагрузке и разработка меню для этих диет выявит те продукты, которые "влияют отрицательно на аппетит, метаболизм, пищеварение и сжигание калорий;"



Вот, например, предлагаемый готовый набор питания "MedStar Healthy", содержит 350-600 калорий, от 30 до 60 граммов углеводов и менее 750 миллиграммов натрия с содержанием не более 7 граммов насыщенных жиров (диета была основана на рекомендациях Американской ассоциации диабета и Американской кардиологической ассоциации); а та же "Средиземноморская диета" была разработана для этой компании знаменитым диетологом Эшли Коффом (Ashley Koff RD); и кроме всего прочего компания может предложить диеты для мам новорождённых детей и беременных.



Стоимость готового набора питания сейчас составляет 13 долл. США.



Для Кара Нортмана (Kara Nortman), представляющего венчурную компанию Upfront Ventires, которая изначально финансировала Territory, этот бизнес-кейс был слишком убедителен, чтобы не проинвестировать. Компания получила широкую известность на рынке, где многие остальные компании не смогли удержаться на плаву и Нортману было любопытно узнать, как это можно было сделать в реальности.



Господин Нортман признается, что данная компания обращается к изменению моделей поведения потребителей (особенно потребителей среднего и высшего класса), которые больше не ходят по продуктовым магазинам, а ищут возможность учесть их модели потребления с помощью иных инструментов. Бизнес-модель и представленные отчёты были весьма убедительными, чтобы компания Upfront могла реинвестировать....



Кроме того, новые инвесторы "NRV" и "Lewis & Clark Ventures" и предыдущие спонсоры, такие как 'The Motley Fool Holdings", также верили в компанию настолько, чтобы поддержать их видение этого бизнеса.



И как выразился в своём заявлении соучредитель и управляющий директор г-н Тед Чендлер (Ted Chandler): "Объединяя большой опыт в области технологий и логистики с тщательным курированием приготовления еды, а также со здоровыми и вкусными блюдами от лучших местных шеф-поваров и ресторанов, стартап Territory, действительно получает в своё распоряжение лояльную клиентскую базу, что, в свою очередь, обеспечивает привлекательную маржу и высокий потенциал роста этой компании."



Господин Смит и его собранная команда рассматривают свою компанию как часть растущего стремления к здоровью, основанную именно на понимании своего общего состояния здоровья, а не попыток с помощью пищевых добавок или какого-то скажем так чудо-продукта решать свои проблемы со здоровьем.



А кроме всего прочего, он также видит в этом проекте и социальную миссию выходящую за рамки его буржуазных современников. Как и другие компании, пропагандирующие такой образ жизни, г-н Смит считает, такому питание должно быть место в самых разных домах и как он сам говорит: "Эффект воздействия на сознание людей чрезвычайно важен для нас. Общий рецепт, который мы предлагаем большинству - это быть здоровым - лучше питаться и больше двигаться. Ну а рецепт нашей компании заключается в том, чтобы помочь людям найти такое решение для своей жизни".



Доступ к полезным для здоровья продуктам питания является одним из основных приоритетов компании. В настоящее время них также работает национальная программа "от фермы до школы" по всей стране. А также ещё есть программа, которая жертвует кухням работающим в судах в местных районах 100 или даже более готовых к употреблениею бесплатных тестовых блюд, которые готовят повара компании. Стартап Territory также поощряет всех своих сотрудников для участия в волонтерской деятельности.



"Наша работа - это действительно для нас подлинная вещь, которая для нас очень важна, - сказал Смит. "Мы всеми силами стараемся влиять на как можно большее число людей причём в упреждающем порядке, чтобы дать им возможность улучшить своё здоровье."



Перевод специально для mmgp.ru



