WhistlePig получает кредитную линию на сумму $25 млн от JPMorgan Chase

WhistlePig LLC, компания по производству премиального ржаного виски, сегодня объявила о получении от JPMorgan Chase кредитной линии на основе активов (ABL) на сумму 25 миллионов долларов США, заменив нынешний ABL и более чем удвоив доступ к ликвидности. Кредитная линия отражает текущую производительность WhistlePig и ожидаемый рост. Дополнительное финансирование поможет компании в ускорении производства премиального ржаного виски.
"Это потрясающий вотум доверия
, - сказал Роланд ван Боммел, исполнительный председатель WhistlePig. "Мы в восторге от привлечения дополнительных средств и будем в дальнейшем развивать наш бизнес и производить больше ржаного виски для всего мира."
Кредитная линия будет поддерживать все аспекты бизнеса WhistlePig, с особым акцентом на дальнейшее увеличение запасов виски в компании и создание новой инфраструктуры для поддержки этих резервов. В дополнение к установке дополнительных бочек для виски, компания строит новые складские помещения, увеличивая свой собственный склад до 35 000 баррелей виски.
"WhistlePig создала уникальный бренд и с энтузиазмом относится к премиальному виски"
, - сказал Вернон Штудер, исполнительный директор JPMorgan Chase. "Мы понимаем видение бизнеса и возможности роста компании, и можем предоставить финансовые ресурсы, которые помогут им достичь своих целей."
О компании WhistlePig
WhistlePig - это один из лучших ржаных виски в мире, отличающийся смелым ароматом, наполненным духом Америки. Основанная на бывшей молочной ферме в Шорехаме, штат Вермонт, WhistlePig быстро стала одним из самых лучших виски на рынке. Продукт компании получил 97 баллов от Wine Enthusiast и звание "Лучший виски" в мировом рейтинге от World Spirits Competition. Компания продолжает выпускать востребованный виски, чей спрос превышает предложение.
Специально для mmgp.ru
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