Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Сегодня, 12:33
Сегодня, 11:44
#
1
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,358
Благодарностей: 2,914
УГ: 10
подарки
награды
CoinGarden - coingarden.ltd
Я не админ
!
Принимает
:BitCoin
Новый проект
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Coin Garden Ltd Планы nvestment
0.15% -1% hourly Forever Минимальный вклад
0.001 BTC
Рефские до
5%
Вывод типа
Мгновенно
SSL зашита от
Comodo CA Limited
Лицензионный скрипт GoldCoders
DDoS зашита от
OvH Hosting
Перевод с Google:
Цитата:
COIN GARDEN LTD - инвестиционная платформа для добычи и торговли биткойнов, которая была создана в 2017 году. Наши профессиональные эксперты работают в течение нескольких лет в области торговли биткойнами. Мы получили обширные знания в процессах, происходящих на рынке криптовалют во всем мире.
Coin Garden Ltd Инвестиционные планы
:
Цитата:
#STANDART
0.15% Час навсегда
0,001-0,999
#advanced
0.17% - 0,70% Ежечасно навсегда
1.000 - 149.999
#PROFESSIONAL
1% Час навсегда
150.000 - и более
Посмотреть и Зарегистрироваться
Мой вклад:
Цитата:
Amount - 79.5 mBTC
Payment Amount - 79 mBTC
miner fee - 0.5 mBTC
pay wallet NewBtc - 79.5 mBTC
payment To 1AtDxGkMsfnCWhHRbTRweZ67mpUpGYsBxo
Hash f47a841df73c7de33413c929dd396ce28e2970a0db2095550f 37027eb1e1ad62
Order ID 2017050811003046800100001
Remarks None
Сегодня, 11:51
#
2
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,143
Благодарностей: 11,021
УГ: 17
подарки
Re: CoinGarden - coingarden.ltd
теперь обычная лицуха на битках
Цитата:
Сообщение от
Naale
Планы nvestment 0.15% -1% hourly Forever
Naale
, для почасовиков есть отдельный раздел
http://mmgp.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=693
Сегодня, 12:19
#
3
Топ Мастер
Имя:
Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,639
Благодарностей: 5,972
УГ: 35
награды
Re: CoinGarden - coingarden.ltd
завалили прям почасами
всех видов и мастей, а план 1
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Сегодня, 12:33
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