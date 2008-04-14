Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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CoinGarden - coingarden.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
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Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:44
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,358
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 10
КП: 0.002
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
CoinGarden - coingarden.ltd
Я не админ!



Принимает:BitCoin

Новый проект:Coin Garden Ltd

Планы nvestment 0.15% -1% hourly Forever

Минимальный вклад 0.001 BTC

Рефские до 5%

Вывод типа Мгновенно

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от OvH Hosting

Перевод с Google:

Цитата:
COIN GARDEN LTD

Coin Garden Ltd - инвестиционная платформа для добычи и торговли биткойнов, которая была создана в 2017 году. Наши профессиональные эксперты работают в течение нескольких лет в области торговли биткойнами. Мы получили обширные знания в процессах, происходящих на рынке криптовалют во всем мире.
Инвестиционные планы:

Цитата:
#STANDART
0.15% Час навсегда
0,001-0,999

#advanced
0.17% - 0,70% Ежечасно навсегда
1.000 - 149.999

#PROFESSIONAL
1% Час навсегда
150.000 - и более
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Мой вклад:

Цитата:
Amount - 79.5 mBTC
Payment Amount - 79 mBTC
miner fee - 0.5 mBTC
pay wallet NewBtc - 79.5 mBTC
payment To 1AtDxGkMsfnCWhHRbTRweZ67mpUpGYsBxo
Hash f47a841df73c7de33413c929dd396ce28e2970a0db2095550f 37027eb1e1ad62
Order ID 2017050811003046800100001
Remarks None
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 11:51
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,143
Благодарностей: 11,021
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: CoinGarden - coingarden.ltd
теперь обычная лицуха на битках

Цитата:
Сообщение от Naale Посмотреть сообщение
Планы nvestment 0.15% -1% hourly Forever
Naale, для почасовиков есть отдельный раздел http://mmgp.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=-1&f=693
__________________
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
простой опросник - реально платит! свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 12:19
#3
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,639
Благодарностей: 5,972
УГ: 35
КП: 0.120
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: CoinGarden - coingarden.ltd
завалили прям почасами всех видов и мастей, а план 1
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Ярослав Яценко на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:33
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