Naale



CoinGarden - coingarden.ltd Я не админ!







Принимает:BitCoin



Новый проект: Coin Garden Ltd



Планы nvestment 0.15% -1% hourly Forever



Минимальный вклад 0.001 BTC



Рефские до 5%



Вывод типа Мгновенно



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт GoldCoders



DDoS зашита от OvH Hosting



Перевод с Google:



Цитата: COIN GARDEN LTD



Coin Garden Ltd - инвестиционная платформа для добычи и торговли биткойнов, которая была создана в 2017 году. Наши профессиональные эксперты работают в течение нескольких лет в области торговли биткойнами. Мы получили обширные знания в процессах, происходящих на рынке криптовалют во всем мире. Инвестиционные планы:



Цитата: #STANDART

0.15% Час навсегда

0,001-0,999



#advanced

0.17% - 0,70% Ежечасно навсегда

1.000 - 149.999



#PROFESSIONAL

1% Час навсегда

150.000 - и более Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Amount - 79.5 mBTC

Payment Amount - 79 mBTC

miner fee - 0.5 mBTC

pay wallet NewBtc - 79.5 mBTC

payment To 1AtDxGkMsfnCWhHRbTRweZ67mpUpGYsBxo

Hash f47a841df73c7de33413c929dd396ce28e2970a0db2095550f 37027eb1e1ad62

Order ID 2017050811003046800100001

