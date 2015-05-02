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Стартап Dropoff привлек $8.5 млн. инвестиций.

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Стартап Dropoff привлек $8.5 млн. инвестиций.

Стартап Dropoff, расположенный в техасском городе Остин, который предлагает для бизнеса решения по доставке в тот же день, привлек $ 8,5 млн. инвестиций.

Лид-инвестором в раунде выступил Fulcrum Equity Partners при участии Greycroft Partners и Correlation Ventures.


За счет полученных средств компания планирует увеличить персонал на местах, расширить штат сотрудников главного офиса и расшириться в другие города, (всего пока до 50 городов).

Под руководством генерального директора Шона Спектора Dropoff, обеспечивает для бизнеса доставку в тот же день за счет использования профессиональных средств доставки и технологии отслеживания и подтверждения в режиме реального времени, прозрачного ценообразования, гибких вариантов доставки и API. Недавно компания расширилась до трех новых рынков – в Сан-Диего, Форт-Уорте, и Нэшвилле – и теперь стартап присутствует в 15 городах.

Dropoff в настоящее время работает с брендами во многих отраслях промышленности, в том числе Sprinkles, Whole Foods, Neiman Marcus, Zazzle, Airbnb, JW Marriott и McKesson.

Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/dropo...b-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/59114d5a1359a
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Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 09:31.
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