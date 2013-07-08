Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,245 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

BOB COMPANY-bob.company

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:57
#1
Премиум
 
Аватар Trapper77
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 26.07.2013
Сообщений: 3,781
Благодарностей: 5,929
УГ: 11
КП: 0.038
подарки
BOB COMPANY-bob.company
==================================================
Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
==================================================

Старт: 08.05.2017

Регистрация
BOB COMPANY

О КОМПАНИИ

Цитата:
Наша команда состоит из 10 профессиональных менеджеров, знающих все тонкости мира бильярдного спорта, имеющих большой практический опыт работы и поддерживающих контакты со всеми международными организациями, такими как The Union Mondiale de Billard, Confederation Europeenne de Billard и др.

Мы знаем в деталях бильярд и его правила, постоянно следим за трансляциями и всеми событиями в этом виде спорта, изучили стратегии игры и подобрали самые эффективные для организации ставок на бильярд, мы умеем замечать начинающих талантливых игроков и опытным взглядом следим за суперпрофессиональными бильярдистами. Мы не только организовываем частные закрытые турниры с большими ставками, но и самое главное - мы зарабатываем на ставках.
Тарифные планы

Тариф: POOL

• ежедневный доход - 3% (календарные дни, тело депозита включено)
• Cрок работы тарифа : 60 дн.
• Количество начислений: 60
• Чистая прибыль за период : 80%
• Сумма депозит: 10$-100$

Тариф: SNOOKER

• ежедневный доход - 3.3% (календарные дни, тело депозита включено)
• Cрок работы тарифа : 90 дн.
• Количество начислений: 90
• Чистая прибыль за период : 197%
• Сумма депозит: 101$-500$


Тариф: RUSSIAN

• ежедневный доход - 3.5% (календарные дни, тело депозита включено)
• Cрок работы тарифа : 120 дн.
• Количество начислений: 120
• Чистая прибыль за период : 320%
• Сумма депозит: 501$-1000$



Платежные системы
• Perfectmoney
• ADVCASH
• PAYEER
• BITCOIN (в перспективе)

Реферальная программа одноуровневая

Условия программы СТАНДАРТ:
Цитата:

Тариф: POOL - 6%
Тариф: SNOOKER - Уровень 7%
Тариф: RUSSIAN - 9%
Регламент выплат
•Прибыль начисляется и выводится вам на кошелек автоматически каждый день, 7 дней в неделю, в то же время, когда и был приобретен пул (+-15 минут)
•Выплата партнерской комиссии происходит автоматически по средам в 12:00 по московскому времени, начисляется сразу.

Связь

• Форма обратной связи
• Mail: admin@bob.company

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

RESONANCE CAPITAL ГИГАНТ 2017 на СТАРТЕ-Рефбек 166%SOCKETSHARES-зарабатывай на обмене криптовалют-Рефбек 100%
ATIRA-РЕФБЕК 100%SOLVENA-Рефбек 3% Авансом
Чат блога TRAPPER-INVEST.COM в TELEGRAM
Последний раз редактировалось Trapper77; Сегодня в 02:10.
Trapper77 на форуме  
Старый Сегодня, 02:25
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,854
Благодарностей: 486
УГ: 1
КП: 0.488
Re: BOB COMPANY-bob.company
Бильярда ещё не было)
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:27
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
activecapital-company.com - Active Capital Company Knjaz Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 141 02.10.2014 18:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Цена биткоина подобралась к отметке в $500. Не предел?
От clipman77 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Anton-writer
Бизнесмен из Екатеринбурга научился гнать нефть из мусора
От Anton-writer в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Orest 2000
Стали известны подробности о графике Samsung Galaxy S8
От Orest 2000 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Калита-Финанс
Новогодняя акция "Двенадцатый вал" от Калита - Финанс – в 2012 году 12 призов...
От Калита-Финанс в разделе «Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров»
Аватар chu
Номера на платежных картах будут меняться каждый час
От chu в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар kamol_mix
Рост ВВП России в августе замедлился до нуля
От kamol_mix в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,245
Тем
468,746
Сообщений
11,576,443

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube