BOB COMPANY-bob.company

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Я не админ данного проекта, тема создана для ознакомления
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Старт: 08.05.2017
Регистрация
BOB COMPANY
О КОМПАНИИ
Тарифные планы
Тариф: POOL
Цитата:
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Наша команда состоит из 10 профессиональных менеджеров, знающих все тонкости мира бильярдного спорта, имеющих большой практический опыт работы и поддерживающих контакты со всеми международными организациями, такими как The Union Mondiale de Billard, Confederation Europeenne de Billard и др.
Мы знаем в деталях бильярд и его правила, постоянно следим за трансляциями и всеми событиями в этом виде спорта, изучили стратегии игры и подобрали самые эффективные для организации ставок на бильярд, мы умеем замечать начинающих талантливых игроков и опытным взглядом следим за суперпрофессиональными бильярдистами. Мы не только организовываем частные закрытые турниры с большими ставками, но и самое главное - мы зарабатываем на ставках.
• ежедневный доход - 3% (календарные дни, тело депозита включено)
• Cрок работы тарифа : 60 дн.
• Количество начислений: 60
• Чистая прибыль за период : 80%
• Сумма депозит: 10$-100$
Тариф: SNOOKER
• ежедневный доход - 3.3% (календарные дни, тело депозита включено)
• Cрок работы тарифа : 90 дн.
• Количество начислений: 90
• Чистая прибыль за период : 197%
• Сумма депозит: 101$-500$
Тариф: RUSSIAN
• ежедневный доход - 3.5% (календарные дни, тело депозита включено)
• Cрок работы тарифа : 120 дн.
• Количество начислений: 120
• Чистая прибыль за период : 320%
• Сумма депозит: 501$-1000$
Платежные системы
• Perfectmoney
• ADVCASH
• PAYEER
• BITCOIN (в перспективе)
Реферальная программа одноуровневая
Условия программы СТАНДАРТ:
Регламент выплат
Цитата:
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Тариф: POOL - 6%
Тариф: SNOOKER - Уровень 7%
Тариф: RUSSIAN - 9%
•Прибыль начисляется и выводится вам на кошелек автоматически каждый день, 7 дней в неделю, в то же время, когда и был приобретен пул (+-15 минут)
•Выплата партнерской комиссии происходит автоматически по средам в 12:00 по московскому времени, начисляется сразу.
Связь
• Форма обратной связи
• Mail: admin@bob.compan
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