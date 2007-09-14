we-bit.biz - WE BIT LTD

Мы БИТ LTD является ультра-современной Cloudmining услуги, сформированной группой Cryptomining технических экспертов для обслуживания лиц Bitcoin Mining. Эта компания была развита после глубокого анализа валютной индустрии Crypto за последние несколько лет. Результаты наших исследований привели к двухуровневому решению с ультра современными технологиями и простиранием WE БИТ.
Инвестиционные планы
Цитата:
1,3% -1,35% каждый час в течение 80 часов
План использованная сумма час Прибыль (%)
Пакет 10.00-199.00 1,30
Пакет B 200.00-5000.00 1,35
5% -7% каждый час в течение 40 часов
План использованная сумма час Прибыль (%)
Пакет 300.00-4999.00 5,00
Пакет B 5000.00-50000.00 7,00
20% -30% каждый час в течение 20 часов
План использованная сумма час Прибыль (%)
Пакет 1000.00-99999.00 20,00
Пакет B 100000.00-500000.00 30,00
Рефералка 3%, 5%, 10% - зависит от инвестиционного плана