Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,242 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

we-bit.biz - WE BIT LTD

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 01:25
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,703
Благодарностей: 1,072
УГ: 2
КП: 0.683
we-bit.biz - WE BIT LTD
Старт 8.05.2017

И снова китайцы

WE-BIT.BIZ



Цитата:
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В WE-BIT.BIZ

Мы БИТ LTD является ультра-современной Cloudmining услуги, сформированной группой Cryptomining технических экспертов для обслуживания лиц Bitcoin Mining. Эта компания была развита после глубокого анализа валютной индустрии Crypto за последние несколько лет. Результаты наших исследований привели к двухуровневому решению с ультра современными технологиями и простиранием WE БИТ.
Инвестиционные планы

Цитата:
1,3% -1,35% каждый час в течение 80 часов

План использованная сумма час Прибыль (%)
Пакет 10.00-199.00 1,30
Пакет B 200.00-5000.00 1,35

5% -7% каждый час в течение 40 часов

План использованная сумма час Прибыль (%)
Пакет 300.00-4999.00 5,00
Пакет B 5000.00-50000.00 7,00

20% -30% каждый час в течение 20 часов

План использованная сумма час Прибыль (%)
Пакет 1000.00-99999.00 20,00
Пакет B 100000.00-500000.00 30,00
Рефералка 3%, 5%, 10% - зависит от инвестиционного плана

Принимает PM, Payeer, BitCoin, LiteCoin

Тип выплат - инстант

Посмотреть программу

Мой вклад

08.05.17 22:15 Transfer Sent Payment: 10.00 USD to account U13041568 from U5505***. Batch: 175553917. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to User asmith.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Viktoria bot приглашает всех искупаться в море денег!
Zooo.cc - платит третий год!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
asmith на форуме  
Старый Сегодня, 01:48
#2
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,356
Благодарностей: 5,910
УГ: 21
КП: 0.386
подарки
Re: we-bit.biz - WE BIT LTD
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
20% -30% каждый час в течение 20 часов
Это самый привлекательный пожалуй! Но вряд ли рабочий
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

RobinHood Global - Лучшее Предложение
Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 01:51
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2011
Сообщений: 7,421
Благодарностей: 4,011
УГ: 3
КП: 0.047
Re: we-bit.biz - WE BIT LTD
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
Рефералка 3%, 5%, 10% - зависит от инвестиционного плана
Ну, это зависит с какой стороны смотреть )
Цитата:
Use our referral program and earn up to 0% of your referral deposits!

Дальше - больше
Цитата:
Started Aug-01-2016
Running days 280
админ, нужно одфеншуить
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Фасты/почасы:
>new!< >1< >2< >3< >4< >5<
Последний раз редактировалось alienwolf; Сегодня в 01:55.
alienwolf на форуме  
Старый Сегодня, 01:56
#4
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.09.2007
Сообщений: 83,304
Благодарностей: 6,424
УГ: 2
КП: 0.034
награды Ветеран MMGP.RU 
Re: we-bit.biz - WE BIT LTD
Вклад:

Processor : Perfectmoney
Date : 2017-05-08 23:05
From/To Account : U13041568
Amount : -100.50
Currency : USD
Batch : 175555950
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to .
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

uHYIPs.com - уникальная система HYIP Мониторинга | Возврат до 1300% реф. комиссии
HYIP.su - все о HYIP инвестициях на русском
uHYIPs на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:57
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар allegroman
Beer Bank - beerbank.biz
От allegroman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Использование биткойнов не угрожает финансовой системе, считают в Минфине
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар nlobp
Меткомбанк (Каменск-Уральский) - metcom.ru
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватара нет
Честные экономические игры
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар X-MEN
Мировой калькулятор зарплат от СNN.
От X-MEN в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар deco90
Real-program - www.real-program.com
От deco90 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,242
Тем
468,743
Сообщений
11,576,304

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube