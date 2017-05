CasperCoin - caspercoin.cc

nonogirl Топ Мастер

Новый проект:



Дата запуска: 2017-05-08



Принимает: Perfectmoney, Bitcoin, Payeer



Планы nvestment: До 1% Час навсегда, 650% через 3 дня, 5600% через 15 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 5%



Перевод с Google:

Цитата: Касперкойн - это команда профессионалов в области торговли альткейнами на рынках криптовалюты, что, по-видимому, очень выгодно. У нас есть все основания, чтобы претендовать на это, потому что на данный момент у нас есть около 2000 BTC, что позволяет нам покупать altcoins для биткойнов по низким ставкам и поднимать их с небольшой помощью торговых роботов. Обычно такие случаи бросаются в глаза опытных трейдеров, и они начинают покупать эту валюту. Что касается нас, мы делаем все для ставки altcoins, которая нам подходит, и мы продаем ее, что приносит нам 100%, 300% и даже 1000% прибыли.

Цитата: Up To 1% Hourly Forever

Plan Spent Amount ($) Hourly Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 0.40

Plan 2 $501.00 - $1000.00 0.45

Plan 3 $1001.00 - $1500.00 0.50

Plan 5 $1501.00 - $2500.00 0.60

Plan 5 $2501.00 - $4000.00 0.70

Plan 6 $4001.00 - $7000.00 0.80

Plan 7 $7001.00 - $10000.00 0.90

Plan 8 $10001.00 - $2500000.00 1.00



650% After 3 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $250.00 - $750.00 400.00

Plan 2 $751.00 - $1500.00 550.00

Plan 3 $1501.00 - $2500000.00 650.00





5600% After 15 Days

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $50.00 - $500.00 3000.00

Plan 2 $501.00 - $1500.00 4000.00

Plan 3 $1501.00 - $5000.00 5000.00

Plan 4 $5001.00 - $2500000.00 5600.00 Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:

