Компания Coach покупает бренд Kate Spade за $ 2,4 млрд

В понедельник розничная компания премиум-сегмента Coach объявила, что согласилась купить Kate Spade по цене $ 18,50 за акцию, а общая стоимость сделки составила $ 2,4 млрд. В заявлении, опубликованном продавцом Coach, говорится, что компания создаст «ведущий роскошный бренд для повседневной жизни» благодаря своему впечатляющему опыту в дизайне сумочек, мерчандайзинге, цепочке поставок и розничных операциях.
Цена покупки акций на 27,5% выше стоимости Kate Spade 27 декабря, в последний день торгов. Тем не менее, предложенная цена на 23% ниже девятимесячного максимума в $ 24,10. После публикации новости акции компании по производству сумочек и аксессуаров выросли на 8,1% перед стартом продаж, а Coach — на 5,8%.
«У Kate Spade действительно уникальное и дифференцированное позиционирование бренда с широким ассортиментом продукции для повседневной жизни. Еще поражает осведомленность потребителей о продукции компании, особенно наблюдаемая у миллениалов», - сказал в своем заявлении генеральный директор Coach Виктор Луис.
Еще с ноября Kate Spade ощущала на себе давление извне после того, как инвесторы из хедж-фонда Caerus Investors отправили письмо о продаже. В то время основатель Caerus Уорд Дэвис и управляющий партнер Брайан Агнью писали: «Мы все больше разочаровываемся в неспособности руководства компании достичь прибыли, сопоставимой с аналогичными конкурентами».
Перевод специально для mmgp.ru