Sennator - sennator.top Я не админ и не владелец. Тема создана в ознакомительных целях.

Старт 08/05/2017



языки: EN / RU



Новый проект: Sennator







Описание программы

Цитата:

SENNATOR LOGISTICS LLC – это международная транспортная компания, которая работает на рынке авиа, сухопутных и морских перевозок грузов с 2017 года.

Мы - не просто компания, которая занимается транспортировкой контейнерных грузов, а предоставляем клиентам полный спектр услуг по логистике и таможенному оформлению грузов.

На данный момент мы динамично развиваемся, совершенствуем наш транспортный сервис и планируем расширить собственные возможности, чтобы занять лидирующие позиции на рынке международных и внутренних грузоперевозок.

Сегодня компания SENNATOR LOGISTICS LLC активно модернизирует собственные ресурсы и приглашает к сотрудничеству частных инвесторов для совместного получения прибыли на взаимовыгодных условиях в рамках данного проекта.

+ Информация о компании

Цитата: + Company name: SENNATOR LOGISTICS LLC

+ Address: 9435 WATERSTONE BLVD. SUITE 140 CINCINNATI,OH 45249

+ Incorporation in United States of America

+ Company number: 4017061

+ Email: support@sennator.top + Инвестиционные планы:

Цитата: 41,0% Weekly For 4 Weeks 110% After 8 Days 7,0% Daily For 22 Days





Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$50000

* Реф. программа: 6%/0.5%/0.5% to 10%/1%/1%

* DDoS защита: CloudFlare Business Plan

* Скрипт: H-Script - Licensed

* Безопасность: SiteLock

* SSL: GREENBAR - GeoTrust EV SSL CA - G4

* Выплаты: Instant

+ Whois

Цитата: Name Server: brianna.ns.cloudflare.com

Name Server: toby.ns.cloudflare.com



IP Location: - Quebec - Montreal - Maksa Web Solutions Pvt. Ltd.



Registrar: NAMECHEAP, INC.

Domain: Created on 2017-04-15 - Expires on 2018-04-15 - Updated on 2017-05-06

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 500 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U13057645. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 2, MYHYIPSNET.. Date: 16:10 08.05.17. Batch: 175527045.

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

