OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,688 Благодарностей: 864 УГ: 20 КП: 0.160 подарки

Китаец решил сэкономить на доставке покупателю реликвии, но в итоге потерял $1 млн



Странно, но это всё равно факт - оказываются в мире до сих пор полно удивительных людей, которые порой сами не ведают, что творят своми же руками, а если быть более точным, то головой.



Например, американское новостное онлайн-издание Mashable сообщило, что один такой удивительный персонаж, проживающий в китайской провинции Хунань, долгое время хранил у себя дома одну дорогушею и очень старинную бронзовую вазу в качестве семейной реликвии. Причём "дорогой" она была для него во всех смыслах, так как её цена равнялась почти 1 млн долл. США, что для многих китайцев просто сумасшедшие деньги.



Но видно со временем жизнь этого китайца сильно прижала и он решил избавится от вазы путём её продажи. Каким именно способом г-н Тэн (владелец вазы) её продал за 985 000 долл. США (в пересчете с юаней), то издание Mashable в деталях не написало (но деньги за неё Тэн сразу не получил), однако, способ доставки проданной вазы он выбрал совсем неординарный. Его покупатель находился в 800 км от него в г. Шэньчжэнь и в целях экономии, Тэн обвернул вазу в пузырчатую упаковку, подумал, что и этого достаточно и вызвал на дом курьерскую службу доставки.



Когда курьер прибыл, то он положил в предоставленную обычную картонную коробку обвернутую вазу и прилагаемый к ней Сертификат Подлинности, оплатил 130 долларов за доставку и со спокойной душой сразу про вазу забыл. Однако, через пару дней покупатель вазы напомнил о себе вновь и новость просто поразила Тэна - оказывается посылку он получил, но открыв её, увидел вместо долгожданной вазы лишь осколки от неё. Тэн не учёл, что некоторые типы бронзы бывают хрупкими и вот как раз-таки тип материала, из которого была изготовлена его ваза и оказался именно таким и при транспортировке дорогая ваза просто рассыпалась на мелкие кусочки. Хотя удар, от которого она видимо и покрошилась, видимо был совсем не слабый.



Тэн конечно, предъявил претензии к курьерской службе, что я же мол предупреждал, что внутри находится ценная реликвия, но курьеры ссылаются на закон и готовы оплатить ему только страховку - не более 4300 долл. США. В ответ возмущенный Тэн рассказал эту историю в китайской соцсети Weibo, видимо надеясь, что вот де сейчас поднимется гром проклятий пользователей сети в адрес курьеров и тех проснется совесть и они вернут Тэну полную стоимость уже несчастливой вазы, однако никакого понимания среди людей он и там не нашел. В основном пользователи выражались в том смысле, что мол сам дурень - не надо было отправлять вазу таким вот способом раз она стоит таких бешеных денег. Вообщем, доэкономился.







Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5910792f64098 Странно, но это всё равно факт - оказываются в мире до сих пор полно удивительных людей, которые порой сами не ведают, что творят своми же руками, а если быть более точным, то головой.Например, американское новостное онлайн-издание Mashable сообщило, что один такой удивительный персонаж, проживающий в китайской провинции Хунань, долгое время хранил у себя дома одну дорогушею и очень старинную бронзовую вазу в качестве семейной реликвии. Причём "дорогой" она была для него во всех смыслах, так как её цена равнялась почти 1 млн долл. США, что для многих китайцев просто сумасшедшие деньги.Но видно со временем жизнь этого китайца сильно прижала и он решил избавится от вазы путём её продажи. Каким именно способом г-н Тэн (владелец вазы) её продал за 985 000 долл. США (в пересчете с юаней), то издание Mashable в деталях не написало (но деньги за неё Тэн сразу не получил), однако, способ доставки проданной вазы он выбрал совсем неординарный. Его покупатель находился в 800 км от него в г. Шэньчжэнь и в целях экономии, Тэн обвернул вазу в пузырчатую упаковку, подумал, что и этого достаточно и вызвал на дом курьерскую службу доставки.Когда курьер прибыл, то он положил в предоставленную обычную картонную коробку обвернутую вазу и прилагаемый к ней Сертификат Подлинности, оплатил 130 долларов за доставку и со спокойной душой сразу про вазу забыл. Однако, через пару дней покупатель вазы напомнил о себе вновь и новость просто поразила Тэна - оказывается посылку он получил, но открыв её, увидел вместо долгожданной вазы лишь осколки от неё. Тэн не учёл, что некоторые типы бронзы бывают хрупкими и вот как раз-таки тип материала, из которого была изготовлена его ваза и оказался именно таким и при транспортировке дорогая ваза просто рассыпалась на мелкие кусочки. Хотя удар, от которого она видимо и покрошилась, видимо был совсем не слабый.Тэн конечно, предъявил претензии к курьерской службе, что я же мол предупреждал, что внутри находится ценная реликвия, но курьеры ссылаются на закон и готовы оплатить ему только страховку - не более 4300 долл. США. В ответ возмущенный Тэн рассказал эту историю в китайской соцсети Weibo, видимо надеясь, что вот де сейчас поднимется гром проклятий пользователей сети в адрес курьеров и тех проснется совесть и они вернут Тэну полную стоимость уже несчастливой вазы, однако никакого понимания среди людей он и там не нашел. В основном пользователи выражались в том смысле, что мол сам дурень - не надо было отправлять вазу таким вот способом раз она стоит таких бешеных денег. Вообщем, доэкономился.Специально для mmgp.ru

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