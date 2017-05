Lonsdayl



Как купить гражданство США за $ 500,000







В минувшие выходные Николь Кушнер Мейер начала строительство жилья в Джерси-Сити благодаря более 100 инвесторам из Пекина, согласно New York Times. Майер занимает должности директора в компаниях Кушнер, созданные ее братом (состоит в браке с Иванкой Трамп), прежде чем он ушел на службу в Белый дом. Во время своего выступления Мейер упомянула семейные связи. «Проект под названием One Journal Square много значит для меня и всей моей семь», - цитирует ее газета Times. На этих выходных она выступила в Шанхае, где журналисты заметили большую фотографию Трампа.



Как это работает?



Гостям пекинских мероприятий рекомендуют инвестировать свои деньги в проект Кушнера через программу EB-5. Иностранцы получают двухлетнюю визу в обмен на инвестирование по меньшей мере $ 500 000 в проект развития, обещающий создать на эти деньги по меньшей мере 10 рабочих мест. В рамках программы, созданной в 1990 году для стимулирования экономики США, владельцы визы и их семьи получают хорошие шансы получить постоянное место жительство США.



Законодатели давно критикуют программу, ведь это способ продажи американского гражданства богатым иностранцам. (Другие страны, включая Австралию и Новую Зеландию, имеет похожие программы). Критики утверждают, что иностранцы используют такую возможность как способ отмывания денег. Некоторые законодатели призывают к пересмотру или отмене программы, но до сентября 2017 года никаких изменений не произойдет.



Визовая программа набирает популярность среди богатых китайцев, которые отчаянно вывозят свои активы на фоне экономического спада страны. В 2014 году США выдали более 10 000 таких виз, из них 85% — жителям Китая.



Проект One Journal Square будет включать в себя две 66-этажные башни, 1476 роскошных апартаментов, а на территории будет работать даже ветеринар. Строительство начнется в первом квартале 2018 года. Проект нуждается в инвестициях в размере $ 1 млрд, из них 15% Кушнир планируют получить от китайских вкладчиков с помощью программы ЕВ-5. Лозунг рекламной брошюры — «Вложите $ 500,000 и иммигрируйте в Соединенные Штаты». На сайте также пишут, что проект «поддерживается правительством» и создан «звездным застройщиком».



