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Как камерунец зарабатывает на свадьбах в Дагестане в качестве "тамады"

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Как камерунец зарабатывает на свадьбах в Дагестане в качестве "тамады"


Ныне 32-летний камерунец по имени Пьер, ещё в 2009 году подал документы на обучение в Дагестанском государственном техническом университете, поскольку на тот момент это был самый дешевый вариант для иностранных студентов - 65 000 рублей в год. Тогда же Пьер решил, что учится он будет на нефтяника и хотя на Каспии полно нефтяных месторождений и вроде бы преподаватели в Махачкале про нефть всё знают, но на факультета Пьера, в то время явно не хватало технического оборудования для нормального процесса обучения и друзья Пьера из Камеруна, наблюдая всё это, просто доплатили еще денег и перевелись в другие ВУЗы России, ну а Пьер остался. Ему понравился этот южный народ, который никогда не оставил бы умирать его голодным на улице.

В Махачкале Пьер прижился и там же ему пришла в голову его первая бизнес-идея: - а что если использовать свою экзотичность и начать еще зарабатывать пением? Так он сначала устроился вокалистом в государственную филармонию Дагестана и начал петь (он увлекался этим с детства), ну а затем, говоря на молодежном жаргоне, его "по приколу" пригласили в качестве тамады на свадьбу, ну после этого "пошло-поехало" и уже без остановки.

Начинал он это дело с копирования "Доктора Албана", т.е. приезжал на свадьбу, врубал зажигательные ритмы и просто открывал рот. Но дальше больше: - он самостоятельно изучил песни на многих языках народов населяющих Дагестан и тем самым резко поднял свою коммерческую привлекательность. А после того, как его начала "пиарить" местная пресса, то практически он стал местной звездой - многие люди хотят заполучить его на свадьбу, тем более для всех народов этой республики он стал "своим" раз поёт на их языке.

В целом Пьера радуют дагестанские свадебные традиции, ведь например, свадьба количеством народа менее 150 человек, даже за таковую практически и не считается. Обычно сразу гуляют по несколько сотен, а порой и тысяч человек и это, соответственно, за такую большую свадьбу получишь и больше денег. Порой в сезон свадеб ему надо успеть посетить 2-3 свадьбы в день, т.е. работать на разрыв. Но он не унывает и рад что смог обустроить свою жизнь в новой для себя родине, так как паспорт гражданина России он уже получил.

Со временем даже женился на местной девушке (после учебы в университете), однако после свадьбы отношения всё же не сложились и сейчас они расстались. Слава о достижениях Пьера уже разошлась даже за Дагестан и порой его соплеменники из стран Африки наивно верят, что тут всё очень просто и наобум едут в тот же Дагестан. Но по прошествии какого-то времени начинают звонить Пьеру и просит, что мол, брат спасай - совсем уже кушать нам нечего. "Брат", конечно, спасает, хотя всех заранее предупреждает, что такого успеха как у него не каждому дано добиться - нужен тяжелый труд и тогда только что-то заработаешь. Кстати, в последнее время, такая бесконечная "гастрольная деятельность" начала напрягать даже его самого, но Пьер "подключил голову" и например, начал сниматься в рекламе - какое-никакое, но разнообразие и плюс новая бизнес-идея. На подходе идеи насчет подработки таксистом вне сезона свадеб, ну и приглашают еще выступать на дагестанских свадьбах в центре России - там тоже неплохо платят. Бизнес кипит!

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59104e1c24bb5
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:02.
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