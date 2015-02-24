OPLOTT



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Как камерунец зарабатывает на свадьбах в Дагестане в качестве "тамады"



Ныне 32-летний камерунец по имени Пьер, ещё в 2009 году подал документы на обучение в Дагестанском государственном техническом университете, поскольку на тот момент это был самый дешевый вариант для иностранных студентов - 65 000 рублей в год. Тогда же Пьер решил, что учится он будет на нефтяника и хотя на Каспии полно нефтяных месторождений и вроде бы преподаватели в Махачкале про нефть всё знают, но на факультета Пьера, в то время явно не хватало технического оборудования для нормального процесса обучения и друзья Пьера из Камеруна, наблюдая всё это, просто доплатили еще денег и перевелись в другие ВУЗы России, ну а Пьер остался. Ему понравился этот южный народ, который никогда не оставил бы умирать его голодным на улице.



В Махачкале Пьер прижился и там же ему пришла в голову его первая бизнес-идея: - а что если использовать свою экзотичность и начать еще зарабатывать пением? Так он сначала устроился вокалистом в государственную филармонию Дагестана и начал петь (он увлекался этим с детства), ну а затем, говоря на молодежном жаргоне, его "по приколу" пригласили в качестве тамады на свадьбу, ну после этого "пошло-поехало" и уже без остановки.



Начинал он это дело с копирования "Доктора Албана", т.е. приезжал на свадьбу, врубал зажигательные ритмы и просто открывал рот. Но дальше больше: - он самостоятельно изучил песни на многих языках народов населяющих Дагестан и тем самым резко поднял свою коммерческую привлекательность. А после того, как его начала "пиарить" местная пресса, то практически он стал местной звездой - многие люди хотят заполучить его на свадьбу, тем более для всех народов этой республики он стал "своим" раз поёт на их языке.



В целом Пьера радуют дагестанские свадебные традиции, ведь например, свадьба количеством народа менее 150 человек, даже за таковую практически и не считается. Обычно сразу гуляют по несколько сотен, а порой и тысяч человек и это, соответственно, за такую большую свадьбу получишь и больше денег. Порой в сезон свадеб ему надо успеть посетить 2-3 свадьбы в день, т.е. работать на разрыв. Но он не унывает и рад что смог обустроить свою жизнь в новой для себя родине, так как паспорт гражданина России он уже получил.



Со временем даже женился на местной девушке (после учебы в университете), однако после свадьбы отношения всё же не сложились и сейчас они расстались. Слава о достижениях Пьера уже разошлась даже за Дагестан и порой его соплеменники из стран Африки наивно верят, что тут всё очень просто и наобум едут в тот же Дагестан. Но по прошествии какого-то времени начинают звонить Пьеру и просит, что мол, брат спасай - совсем уже кушать нам нечего. "Брат", конечно, спасает, хотя всех заранее предупреждает, что такого успеха как у него не каждому дано добиться - нужен тяжелый труд и тогда только что-то заработаешь. Кстати, в последнее время, такая бесконечная "гастрольная деятельность" начала напрягать даже его самого, но Пьер "подключил голову" и например, начал сниматься в рекламе - какое-никакое, но разнообразие и плюс новая бизнес-идея. На подходе идеи насчет подработки таксистом вне сезона свадеб, ну и приглашают еще выступать на дагестанских свадьбах в центре России - там тоже неплохо платят. Бизнес кипит!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59104e1c24bb5 Ныне 32-летний камерунец по имени Пьер, ещё в 2009 году подал документы на обучение в Дагестанском государственном техническом университете, поскольку на тот момент это был самый дешевый вариант для иностранных студентов - 65 000 рублей в год. Тогда же Пьер решил, что учится он будет на нефтяника и хотя на Каспии полно нефтяных месторождений и вроде бы преподаватели в Махачкале про нефть всё знают, но на факультета Пьера, в то время явно не хватало технического оборудования для нормального процесса обучения и друзья Пьера из Камеруна, наблюдая всё это, просто доплатили еще денег и перевелись в другие ВУЗы России, ну а Пьер остался. Ему понравился этот южный народ, который никогда не оставил бы умирать его голодным на улице.В Махачкале Пьер прижился и там же ему пришла в голову его первая бизнес-идея: - а что если использовать свою экзотичность и начать еще зарабатывать пением? Так он сначала устроился вокалистом в государственную филармонию Дагестана и начал петь (он увлекался этим с детства), ну а затем, говоря на молодежном жаргоне, его "по приколу" пригласили в качестве тамады на свадьбу, ну после этого "пошло-поехало" и уже без остановки.Начинал он это дело с копирования "Доктора Албана", т.е. приезжал на свадьбу, врубал зажигательные ритмы и просто открывал рот. Но дальше больше: - он самостоятельно изучил песни на многих языках народов населяющих Дагестан и тем самым резко поднял свою коммерческую привлекательность. А после того, как его начала "пиарить" местная пресса, то практически он стал местной звездой - многие люди хотят заполучить его на свадьбу, тем более для всех народов этой республики он стал "своим" раз поёт на их языке.В целом Пьера радуют дагестанские свадебные традиции, ведь например, свадьба количеством народа менее 150 человек, даже за таковую практически и не считается. Обычно сразу гуляют по несколько сотен, а порой и тысяч человек и это, соответственно, за такую большую свадьбу получишь и больше денег. Порой в сезон свадеб ему надо успеть посетить 2-3 свадьбы в день, т.е. работать на разрыв. Но он не унывает и рад что смог обустроить свою жизнь в новой для себя родине, так как паспорт гражданина России он уже получил.Со временем даже женился на местной девушке (после учебы в университете), однако после свадьбы отношения всё же не сложились и сейчас они расстались. Слава о достижениях Пьера уже разошлась даже за Дагестан и порой его соплеменники из стран Африки наивно верят, что тут всё очень просто и наобум едут в тот же Дагестан. Но по прошествии какого-то времени начинают звонить Пьеру и просит, что мол, брат спасай - совсем уже кушать нам нечего. "Брат", конечно, спасает, хотя всех заранее предупреждает, что такого успеха как у него не каждому дано добиться - нужен тяжелый труд и тогда только что-то заработаешь. Кстати, в последнее время, такая бесконечная "гастрольная деятельность" начала напрягать даже его самого, но Пьер "подключил голову" и например, начал сниматься в рекламе - какое-никакое, но разнообразие и плюс новая бизнес-идея. На подходе идеи насчет подработки таксистом вне сезона свадеб, ну и приглашают еще выступать на дагестанских свадьбах в центре России - там тоже неплохо платят. Бизнес кипит!Специально для mmgp.ru

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