Kaneki Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 07.06.2016 Сообщений: 220 Благодарностей: 23 УГ: 1 КП: 0.097

10 эффективных способов избавиться от стресса

Все хорошо знают, что такое стресс, но, к сожалению, не все полностью осознают, во что он может “вылиться”. Помимо того, что в самый ненужный момент вы можете просто-напросто “взорваться”, у вас также могут возникнуть некоторые психические заболевания.



Хотя, с другой стороны, стресс (в маленьких “дозах”) поддерживает нашу мотивацию и стремление двигаться дальше, ведь если мы думаем о своих ошибках, то, скорее всего, в итоге найдем верное решение. Но, опять же, стресс нужно поддерживать на нормальном уровне. Именно с этим вам помогут 10 способов, о которых я буду говорить в этой статье.



1. Сосредоточьтесь на определенной задаче





Я вам рекомендую идти по жизни с таким девизом: “Пинаю мяч, который находится прямо передо мной!” Способ, который поможет вам как можно продуктивнее выполнять свою работу и избавиться от стресса – это сосредоточение исключительно на одной задаче. Когда мы уделяем все свое внимание лишь одной задаче, мы гарантируем сами себе, что предстоящая работа будет выполнена качественно, и, что немаловажно, относительно быстро, нежели если бы мы уделяли часть своего внимания одной из множества задач. Дисциплинируйте себя, ведь без дисциплины и полной погруженности в работу вам не получить.



2. Расставьте приоритеты в вашем графике работы





Динамический график работы – это одна из главных причин стресса. Помните, что вы – всего лишь человек, следует, и нагрузки вам нужно подбирать соответствующие. В хорошие дни, определенно, ваша продуктивность может подняться в несколько раз, но ведь такие дни бывают довольно редко. Чтобы уберечь свою нервную систему от излишнего стресса, вам необходимо упростить свой рабочий график, сократив количество ваших обязательств до тех, которые являются наиболее существенными и выгодными для вас.



Вы должны научиться говорить “Нет”, когда нужно сказать “Нет”. Это поможет вам отсеять лишние обязательства, которые не сделают вашу жизнь лучше, не дадут вам ценный опыт, не принесут вам богатство, а лишь отнимут часть вашего времени и несколько сотен нейронных связей.



Для начала вам следует распланировать то, от каких обязательств вы хотели бы отказаться. Затем уже воплотить план в жизнь, и, наконец, не повторять подобные ошибки в будущем. Помните, что в жизни каждая минута дорога, ведь, как минимум, вы могли бы потратить эту минуту на сон.



3. Будьте подвижным





Здоровье вашей нервной системы напрямую зависит от вашей активности. Пробежка, отжимания, подтягивания, спарринг – без разницы. Просто будьте активны. Физического движения в любой форме достаточно, чтобы значительно уменьшить ваш стресс. Спорт помогает вам отвлечься и поддерживать состояние своего организма на должном уровне.



Если у вас есть возможность, то занимайтесь спортом на улице. Большую часть своей жизни мы проводим в помещении, а за стенами – свежий воздух, который поможет вашему мозгу подзарядиться и снять стресс.



4. Развивайте в себе здоровые привычки





Для того, чтобы быть здоровым в психическом и в физическом плане одновременно, вам необходимо соблюдать лишь три правила: уделяйте достаточное количество времени сну, правильно питайтесь (принимайте достаточное количество воды) и давайте себе регулярные физические нагрузки. Чем здоровее ваше тело, тем лучше вы будете себя чувствовать в эмоциональном и психическом плане.



В идеале, должен подействовать “принцип домино“: занимаясь спортом, вы улучшите свое физическое, психологическое состояние; из-за усердных тренировок вы откажитесь от таких вредных привычек, как курение и алкоголь; следует, что больше людей начали к вам “тянуться” – ура, успех!



Помните, что время нужно уделять не одной лишь работе, но и в первую очередь себе.



5. Узнайте о том, что способно вас успокоить





Вам следует узнать, какие вещи/действия вас успокаивают, и в дальнейшем используйте их, чтобы снять свой стресс – все предельно просто. Читать, или принять ванну, или медитировать, или заниматься йогой, или посмотреть сериал, или вздремнуть – это ваш выбор. Чем бы это ни было, вы должны каждый день расслабляться после трудного рабочего дня, ведь каждому нужно время для “подзарядки”.



Так же, во время отдыха вы ни в коем случае не должны заниматься работой удаленно (беседовать по телефону, например). Конечно, все зависит от того, какая у вас работа, ведь начальник всегда должен быть на связи, но, тем не менее, старайтесь разделять отдых от работы.



6. Улучшите свои навыки распоряжения деньгами





Если вся ваша жизнь крутится вокруг денег, то стресс будет преследовать вас всегда. Следует, вы должны научиться разумно распоряжаться деньгами. Когда деньги не имеют “хорошего управления”, они будут бременем вашей жизни и приносить лишь стресс. Чем больше у вас долгов, тем больше стресса. Либо сами разберитесь со своим марнотратсвом (если у вас такая проблема имеется), либо воспользуйтесь услугами финансового консультанта – он точно укажет вам правильный путь.



В идеале, вы должны убрать все кредите из своей жизни (опять же, если они были). И помните – чем больше мы придаем значения своим деньгам и богатству, тем больше они будут приносить вам проблем.



7. Живите с наслаждением





Чем больше вы любите свою жизнь, тем сильнее будет ее ответная реакция. Чем больше вы сосредоточитесь на своей жизни, будете ценить каждый день, проявлять доброту к окружающим вам людям, тем меньше стресса будет в вашей жизни. Какая вообще ценность жизни, если в ней нет радости? Каждый человек должен осознать, что делает его счастливым, а так же научиться делать счастливыми других.



Ведь, согласитесь, было бы здорово жить в мире, где все счастливы, хоть это и не реально… Тратить каждый день на работу, которая приносит вам лишь удовольствие. Чем больше в нас радости, тем больше у нас стремления жить дальше и тем меньше у нас стрессов.



8. Будьте изобретательным





Творчество превосходит стресс. Творчество успокаивает. Творчество дает нам надежду на светлое будущее. Когда мы креативны, мы осознаем, что фактически все наши идеи реализуемы. Каким бы ни был ваш род деятельности, творчество лишь увеличит вашу продуктивность, по крайней мере потому, что вы и себя будете чувствовать лучше.

Тем более, многим нравятся творческие люди, следует, и в общении ваши навыки повысятся. Что уж говорить о том, что творчество улучшает ваше мышление – это и так понятно!



9. Избавьтесь от окружающего вас бардака





Когда мы окружаем себя беспорядком, это визуально напоминает нам о том, что мы еще не доделали в нашей жизни. Вы должны пожертвовать определенным количеством времени, чтобы избавиться от ненужных вам бумаг и вещей. В жизни все должно идти по плану, и, как я говорил ранее, занимайтесь тем, что сейчас находится прямо перед вами.



Беспорядок на вашем рабочем месте может вас просто-напросто утомить, а окружающим вас людям дать понять, что вы не собранный работник. Помните, что окружающая обстановка очень сильно влияет на ваше психическое состояние здоровья.



10. Никогда не опаздывайте на встречи





Нет ничего более неприятного, чем “не ладить” со временем. Я уверен, что каждый, кто читает эту статью, знает, каково это – опаздывать на назначенную встречу. Зарекомендовать себя, как безответственного и халатного человека – никто этого не хочет. Когда мы опаздываем, мы создаем стрессовую ситуацию между нами и людьми, с которыми должны были встретиться.



Вредная привычка опаздывать может ухудшить вашу производительность, ведь когда мы опаздываем, люди, которые нас ожидают, имеют ощущение, что мы не уважаем их столь ценное время, следует, в их глазах мы начинаем выглядеть менее серьезно.



Деловые люди никогда не должны опаздывать. Помните, что лучше прийти на пять минут раньше, нежели на одну минуту опоздать.



Вывод





Стрессовые ситуации являются неотъемлемой частью нашей жизни, но и с ними вполне можно разобраться – дальше все зависит только от вас. Удачи!



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Автор: Kaneki

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Все хорошо знают, что такое стресс, но, к сожалению, не все полностью осознают, во что он может “вылиться”. Помимо того, что в самый ненужный момент вы можете просто-напросто “взорваться”, у вас также могут возникнуть некоторые психические заболевания.Хотя, с другой стороны, стресс (в маленьких “дозах”) поддерживает нашу мотивацию и стремление двигаться дальше, ведь если мы думаем о своих ошибках, то, скорее всего, в итоге найдем верное решение. Но, опять же, стресс нужно поддерживать на нормальном уровне. Именно с этим вам помогут 10 способов, о которых я буду говорить в этой статье.Я вам рекомендую идти по жизни с таким девизом: “” Способ, который поможет вам как можно продуктивнее выполнять свою работу и избавиться от стресса – это сосредоточение исключительно на одной задаче. Когда мы уделяем все свое внимание лишь одной задаче, мы гарантируем сами себе, что предстоящая работа будет выполнена качественно, и, что немаловажно, относительно быстро, нежели если бы мы уделяли часть своего внимания одной из множества задач. Дисциплинируйте себя, ведь без дисциплины и полной погруженности в работу вам не получить.Динамический график работы – это одна из главных причин стресса. Помните, что вы – всего лишь человек, следует, и нагрузки вам нужно подбирать соответствующие. В хорошие дни, определенно, ваша продуктивность может подняться в несколько раз, но ведь такие дни бывают довольно редко. Чтобы уберечь свою нервную систему от излишнего стресса, вам необходимо упростить свой рабочий график, сократив количество ваших обязательств до тех, которые являются наиболее существенными и выгодными для вас.Вы должны научиться говорить “Нет”, когда нужно сказать “Нет”. Это поможет вам отсеять лишние обязательства, которые не сделают вашу жизнь лучше, не дадут вам ценный опыт, не принесут вам богатство, а лишь отнимут часть вашего времени и несколько сотен нейронных связей.Для начала вам следует распланировать то, от каких обязательств вы хотели бы отказаться. Затем уже воплотить план в жизнь, и, наконец, не повторять подобные ошибки в будущем. Помните, что в жизни каждая минута дорога, ведь, как минимум, вы могли бы потратить эту минуту на сон.Здоровье вашей нервной системы напрямую зависит от вашей активности. Пробежка, отжимания, подтягивания, спарринг – без разницы. Просто будьте активны. Физического движения в любой форме достаточно, чтобы значительно уменьшить ваш стресс. Спорт помогает вам отвлечься и поддерживать состояние своего организма на должном уровне.Если у вас есть возможность, то занимайтесь спортом на улице. Большую часть своей жизни мы проводим в помещении, а за стенами – свежий воздух, который поможет вашему мозгу подзарядиться и снять стресс.Для того, чтобы быть здоровым в психическом и в физическом плане одновременно, вам необходимо соблюдать лишь три правила: уделяйте достаточное количество времени сну, правильно питайтесь (принимайте достаточное количество воды) и давайте себе регулярные физические нагрузки. Чем здоровее ваше тело, тем лучше вы будете себя чувствовать в эмоциональном и психическом плане.В идеале, должен подействовать ““: занимаясь спортом, вы улучшите свое физическое, психологическое состояние; из-за усердных тренировок вы откажитесь от таких вредных привычек, как курение и алкоголь; следует, что больше людей начали к вам “тянуться” – ура, успех!Помните, что время нужно уделять не одной лишь работе, но и в первую очередь себе.Вам следует узнать, какие вещи/действия вас успокаивают, и в дальнейшем используйте их, чтобы снять свой стресс – все предельно просто. Читать, или принять ванну, или медитировать, или заниматься йогой, или посмотреть сериал, или вздремнуть – это ваш выбор. Чем бы это ни было, вы должны каждый день расслабляться после трудного рабочего дня, ведь каждому нужно время для “подзарядки”.Так же, во время отдыха вы ни в коем случае не должны заниматься работой удаленно (беседовать по телефону, например). Конечно, все зависит от того, какая у вас работа, ведь начальник всегда должен быть на связи, но, тем не менее, старайтесь разделять отдых от работы.Если вся ваша жизнь крутится вокруг денег, то стресс будет преследовать вас всегда. Следует, вы должны научиться разумно распоряжаться деньгами. Когда деньги не имеют “хорошего управления”, они будут бременем вашей жизни и приносить лишь стресс. Чем больше у вас долгов, тем больше стресса. Либо сами разберитесь со своим марнотратсвом (если у вас такая проблема имеется), либо воспользуйтесь услугами финансового консультанта – он точно укажет вам правильный путь.В идеале, вы должны убрать все кредите из своей жизни (опять же, если они были). И помните – чем больше мы придаем значения своим деньгам и богатству, тем больше они будут приносить вам проблем.Чем больше вы любите свою жизнь, тем сильнее будет ее ответная реакция. Чем больше вы сосредоточитесь на своей жизни, будете ценить каждый день, проявлять доброту к окружающим вам людям, тем меньше стресса будет в вашей жизни. Какая вообще ценность жизни, если в ней нет радости? Каждый человек должен осознать, что делает его счастливым, а так же научиться делать счастливыми других.Ведь, согласитесь, было бы здорово жить в мире, где все счастливы, хоть это и не реально… Тратить каждый день на работу, которая приносит вам лишь удовольствие. Чем больше в нас радости, тем больше у нас стремления жить дальше и тем меньше у нас стрессов.Творчество превосходит стресс. Творчество успокаивает. Творчество дает нам надежду на светлое будущее. Когда мы креативны, мы осознаем, что фактически все наши идеи реализуемы. Каким бы ни был ваш род деятельности, творчество лишь увеличит вашу продуктивность, по крайней мере потому, что вы и себя будете чувствовать лучше.Тем более, многим нравятся творческие люди, следует, и в общении ваши навыки повысятся. Что уж говорить о том, что творчество улучшает ваше мышление – это и так понятно!Когда мы окружаем себя беспорядком, это визуально напоминает нам о том, что мы еще не доделали в нашей жизни. Вы должны пожертвовать определенным количеством времени, чтобы избавиться от ненужных вам бумаг и вещей. В жизни все должно идти по плану, и, как я говорил ранее, занимайтесь тем, что сейчас находится прямо перед вами.Беспорядок на вашем рабочем месте может вас просто-напросто утомить, а окружающим вас людям дать понять, что вы не собранный работник. Помните, что окружающая обстановка очень сильно влияет на ваше психическое состояние здоровья.Нет ничего более неприятного, чем “не ладить” со временем. Я уверен, что каждый, кто читает эту статью, знает, каково это – опаздывать на назначенную встречу. Зарекомендовать себя, как безответственного и халатного человека – никто этого не хочет. Когда мы опаздываем, мы создаем стрессовую ситуацию между нами и людьми, с которыми должны были встретиться.Вредная привычка опаздывать может ухудшить вашу производительность, ведь когда мы опаздываем, люди, которые нас ожидают, имеют ощущение, что мы не уважаем их столь ценное время, следует, в их глазах мы начинаем выглядеть менее серьезно.Деловые люди никогда не должны опаздывать. Помните, что лучше прийти на пять минут раньше, нежели на одну минуту опоздать.Стрессовые ситуации являются неотъемлемой частью нашей жизни, но и с ними вполне можно разобраться – дальше все зависит только от вас.--------------------------------------------------Автор:Авторские права на статью принадлежат

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