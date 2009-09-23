Нью-йоркский криптокошелек Celery прекратил операции без объяснений

Нью-йоркская платформа кошелька и обмена криптовалют Celery, которая была запущена в 2014 году оператором торговой платформы BTX Trader, заморозила счета без каких-либо объяснений.
Информация об этом опубликована на сайте обменника. Однако, причины и сроки остановки работы платформы не указаны. Автоответчик в офисе воспроизводит аудиозапись этого заявления, отсылая слушателей на сайт.
Основатель Celery Илья Субханкулов также отказывается комментировать ситуацию, добавляя, что информация о дальнейшей работе платформы «появится как можно быстрее».
По словам клиентов, никаких предупреждающих писем об остановке работы обменника они не получали.
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