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Нью-йоркский криптокошелек Celery прекратил операции без объяснений

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Нью-йоркский криптокошелек Celery прекратил операции без объяснений


Нью-йоркская платформа кошелька и обмена криптовалют Celery, которая была запущена в 2014 году оператором торговой платформы BTX Trader, заморозила счета без каких-либо объяснений.

Информация об этом опубликована на сайте обменника. Однако, причины и сроки остановки работы платформы не указаны. Автоответчик в офисе воспроизводит аудиозапись этого заявления, отсылая слушателей на сайт.

Основатель Celery Илья Субханкулов также отказывается комментировать ситуацию, добавляя, что информация о дальнейшей работе платформы «появится как можно быстрее».

По словам клиентов, никаких предупреждающих писем об остановке работы обменника они не получали.

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