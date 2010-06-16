Enterprise Ventures объявляет о найме четырех новых сотрудников

Enterprise Ventures, авторизованный и регулируемый Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании управляющий фонд, являющийся дочерней компанией Mercia Technologies PLC, расширил свои команды по управлению долгом и капиталом четырьмя новыми назначениями в своих офисах в Йоркшире, что является результатом контрактов на 108 миллионов фунтов стерлингов с Northern Powerhouse Investment Fund, заключенных в феврале.
Питер Сорсби присоединился к команде Enterprise Ventures в качестве инвестиционного менеджера. Ранее он был директором по коммерческому банкингу для RBS в Южном Йоркшире и Северном Дербишире, возглавляя команду банка по работе с клиентами. В своей новой роли Сорсби будет искать объекты для инвестирования в регионе Шеффилд Сити, оперируя суммами от 100 000 до 750 000 фунтов стерлингов.
Фил Купер присоединился к Enterprise Ventures в качестве инвестиционного менеджера. До прихода в Enterprise Ventures Купер 35 лет работал в Yorkshire Bank. Он будет отвечать за работу в Западном Йоркшире и искать возможности по инвестированию в пределах от 100 000 до 750 000 фунтов стерлингов.
Саймон Крэбтри присоединился к команде Enterprise Ventures в качестве инвестиционного менеджера. Он работал в сфере нефтехимической промышленности и занимал должности в Johnson Matthey и Davy Process Technology. Крэбтри будет отвечать за район Тиссайд и заниматься поиском объектов для инвестирования, оперируя суммами от 50 000 до 2 миллионов фунтов стерлингов.
Морис Дисаси присоединился к Enterprise Ventures в качестве администратора фонда. Он обладает значительным опытом управления инвестиционным процессом, ранее работал в качестве инвестиционного руководителя в Finance Yorkshire Equity Linked Fund.
Управляемый British Business Financial Services Limited, полностью принадлежащий British Business Bank (национальный экономический банк развития Великобритании), Northern Powerhouse Investment Fund будет инвестировать в микрофинансирование, бизнес-кредиты и суб-фонды, которые будут предлагать финансирование в диапазоне от
25 000 до 2 миллионов фунтов стерлингов, частности, чтобы помочь малым и средним предприятиям получить финансирование, необходимое им для роста и развития.
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Специально для mmgp.ru