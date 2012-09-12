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Roshen вложил в благотворительность почти четверть миллиарда гривен
Корпорация Roshen представила отчет о реализации благотворительных и культурно-социальных проектов в период 2014-2016 годов. Указывается, что за это время на указанные проекты было выделено 243 млн 333 тыс. 646 грн.
“Почти четверть миллиарда на благотворительность – это достойный подражания пример социальной ответственности бизнеса. Для страны, которая ведет войну, такая помощь очень важна. Подобная деятельность – норма во всем цивилизованном мире. Надеюсь, что и в Украине это станет доброй традицией”, – прокомментировал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.
Например, два проекта реализовываются для детской специализированной больницы “Охматдет”. В рамках одного из них было направлено 27,5 млн грн для установки двух лифтов в хирургическом корпусе, новой криогенной системы, централизованной системы подачи сжатого воздуха, а также на закупку необходимого оборудования.
Корпорация также перечислила 788 507 грн на помощь семьям погибших на Майдане и в зоне военной операции на Донбассе через волонтерский проект “Люди помогают людям”.
Еще более 10 млн грн было направлено через благотворительный фонд “Международная ассоциация поддержки Украины” на помощь пострадавшим в зоне боев на Донбассе, в частности, на лечение и реабилитацию военнослужащих, закупку медикаментов, оказание психологической помощи и проведение тренингов.
В рамках реализации культурно-социальных проектов были выделены средства на модернизацию Государственного Черкасского зоопарка, создание ледового катка Roshen в Харькове, строительство и обслуживание светомузыкальных фонтанов в Харькове и Виннице, ремонт детских площадок по всей Украине и другие направления.
По материалам Сегодня