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Что будет с ценами на бензин в мае

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Что будет с ценами на бензин в мае
Сегодня заправка легковушки А-95+ с баком на 48 литров обойдется в 1280 грн. Еще в марте полный бак стоил на 50 гривен дешевле. Чтобы сэкономить, нужно пользоваться программами лояльности сетей АЗС, рекомендуют эксперты. По прогнозам на май, цены на бензин и дизтопливо стабилизируются, однако подорожает сжиженный нефтяной газ.

Леонид Косьянчук отмечает, что сами операторы нефтерынка не заинтересованы в подорожании бензина: “АЗС в последнюю очередь хотят повышать цены, поскольку резко упадут объемы потребления. И наоборот: если цена снижается, потребление не увеличивается. Поэтому им важно сохранить клиента”.

С начала мая нефть подешевела до 51 доллара за баррель. По словам Геннадия Рябцева, автозаправки за счет снижения цен увеличили скидки для лояльных клиентов. Однако цены на стелах АЗС оставили те же, что и до майский праздников.

“Такой подход сохранится и в мае – скидки для лояльных клиентов увеличатся, а цены на стелах скорее всего не изменятся, если не будет существенных изменений на границе или колебаний гривни. Если доллар подорожает на гривню, то цены на бензин среагируют через две недели и вырастут на 60-70 копеек. А подорожание нефти на 1% спровоцирует повышение стоимости литра бензина на 10 копеек”, – говорит эксперт.

Сжиженный нефтяной газ за апрель подорожал на 60 копеек. Рост цен на автогаз продолжится и в мае из-за новых правил экспорта в России. По словам Геннадия Рябцева, больше половины этого топлива Украина покупает в РФ.

“Ситуация с сжиженным нефтяным газом достаточно тревожная. Ожидается сокращение объемов его поставки из России. Это приведет к нехватке дешевого российского автогаза, который компенсируют поставками более дорогого европейского. Из-за этого был больший рост стоимости на розничном рынке в апреле. Скорее всего подорожание продолжится в мае. К тому же на газ растет спрос, поскольку это сезонный ресурс и летом его потребление существенно растет. Еще один субъективный фактор подорожания – у нас закрыли много нелегальных газовых заправок, которые предлагали газ нижнего ценового диапазона”, – поясняет аналитик.

По материалам Сегодня
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