OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,679 Благодарностей: 861 УГ: 20 КП: 0.160 подарки

Проект "Свежо!" позволяет получать на "съедобных букетах" достойную прибыль



Молодой предприниматель из Новосибирска Анна Порох решила построить свой бизнес на довольно необычном деле: - создание букетов из овощей и фруктов. До 2015 года она была занята в качестве свадебного флориста на одном проекте, который после её выхода в декрет закрылся, но в один из дней, на глаза ей попалась фотография с одной американской свадьбы, которая была красиво украшена разными овощами, а невеста в Фейсбуке хваталась, что потом они поедали эти "фруктово-ягодные изыски" еще 2 неделе после свадьбы. Анна поняла - вот он, именно её шанс и идею нужно развивать, тем более в Москве и в Питере по её сведениям подобный бизнес уже прекрасно шёл.



И как только недавно родившийся ребенок позволил 25-летней молодой маме уделять хоть какое-то время новому и необычному делу, Анна сразу же с головой окунулась в его продвижение. Проект получил броское название "



Старт для неё был довольно легким и обошёлся в 2015 году в общей сложности в 4000 рублей. Из-за маленького ребёнка, вначале бизнес вёлся в домашних условиях и первые свои букеты созданные из овощей и фруктов, Анна просто бесплатно раздавала в самом центре Новосибирска заинтересованным прохожим. Как сейчас, она вспоминает - тогда люди не верили, что всё это в реальности можно просто съесть, они думали что продукты в букетах какие-то искусственные, а не настоящие. То есть даже изначально, используя свой большой опыт в флористике, букеты у Анны получались просто замечательно.



Но одно дело просто подарить такие букеты желающим и тем самым набрать себе хотя бы первоначальную базу клиентов, а реальное продвижение проекта всё же в обычной жизни требует больших сил и трат времени, а иначе ничего просто не будет продаваться. И Анна это быстро поняла и что важно в самом начале старта этого проекта и поэтому, продав максимальное количество букетов на праздник 8 марта 2015 года, она вложила почти всю полученную прибыль в рекламу "Свежо!" в Инстаграм и в печать рекламных проспектов.



Постепенно новый для Новосибирска бизнес набирал обороты - продажи шли практически в стабильных объемах и через какое-то время Анна официально зарегистрировала свою мастерскую по созданию таких вот необычных букетов. А летом прошлого года произошел просто взрыв продаж, когда городской портал новостей взял большое интервью у Анны о её мастерской "Свежо!" и буквально через полчаса после размещения этой новости в сети, телефон Анны чуть ли "не раскалился до красна" от звонков новых клиентов. Вот именно с того просто можно сказать, что "счастливого дня" и наблюдался бурный рост продаж - многим захотелось "распробовать" этот продукт говоря образно "на вкус" - мало того, что очень эстетично и красиво, так еще и съедобно! Кстати, и конкуренты не стали дремать и к настоящему времени открыли в городе уже 5 мастерских по созданию букетов из овощей и фруктов, фактически "подсмотрев" эту идею у Анны. Впрочем, она сильно по этому поводу не переживает - заказов хватает и многие клиенты обращаются именно к ней, как к самой лучшей.



Сейчас к ней поступают самые разнообразные заказы, порой довольно экзотические, как например, сделать букет, ассоциирующийся с "сексом в космосе", но это только даёт ей еще больший полёт для фантазии, да и клиент всегда прав, тем более, что Анна всегда обсуждает будущие букеты со своими заказчиками.



Самое сложное для Анны в этом деле - это поиск и закуп продуктов. Предзаказы она принимает за сутки, а следующим утром едет в город, чтобы приобрести нужные продукты. Кстати, покупает она их практически везде, где ими торгуют: - в супермаркетах, у бабушек, торгующих в людных местах, на рынках, у уличных продавцов. Такова специфика этого бизнеса - здесь главное удивить клиента, а для этого требуется большое фруктово-овощное разнообразие, которого порой недостаточно в обычном продуктовом магазине, так что приходится крутиться и искать свои варианты.



Готовые букеты можно хранить в тепле до 3-х дней, а в прохладном месте до 5. На изготовление простого букета у Анны уходит до 30 минут рабочего времени, но большой букет весом до 5 кг может потребовать до 3 часов на его создание, а свадебные букеты сложны в исполнении и на них уходит порой до 5 часов и их стоимость доходит до нескольких тысяч рублей.



Калькуляция расходов



В настоящее время аренда мастерской обходится Анне в 10 тысяч рублей в месяц. В стоимость готового букета входят расходы на закуп самих продуктов, траты на транспорт (в том числе услуги курьеров), а также расходные материалы. Цена одного букета зависит от его диаметра: размер S (15 см) обойдется заказчику в 1300 руб., размер M (20 см) будет стоить в 1900 руб., размер L (25 см) стоит 2500 руб., и размер XL (это 30 см) самый дорогой из ценника - 3500 руб. Впрочем, бывают букеты так сказать "по спецзаказу" и на памяти Анны самый дорогой из них стоил 8 000 руб. Правда в рекламных целях мастерская Анны периодически проводит и специальные акции, когда любой желающий может забрать любой букет бесплатно. Народ это притягивает.



За 2 прошедших года спрос на продукцию этой мастерской вырос почти в 30 раз и порой количество заказов достигает до 120 букетов в месяц. Праздники - это самые напряженные дни и готовясь к ним Анна заранее закупает побольше продуктов. Контингент заказчиков самый разнообразный: от сотрудников Института ядерной физики до гостей отеля Хилтон. В основном букеты заказывают для людей в возрасте от 25 до 40 лет.



Реклама остается всё также важной частью этого бизнеса и в прошлом году она потратила на неё более 120 тысяч рублей. Сейчас продвижение в основном идёт через Инстраграм и Яндекс.Директ. Такой бизнес Анне нравиться, хотя сейчас она заметила, что конкуренция в нём уже заметно растёт. Но в планах дальнейшее продвижение этого бизнеса, а также расширение штата мастерской - нужны дополнительные флористы, а значит бизнес действительно востребован, а Анна в ближайшие годы точно не останется без заказов.



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По материалам



https://text.ru/antiplagiat/590f15a4a5a23 Молодой предприниматель из Новосибирска Анна Порох решила построить свой бизнес на довольно необычном деле: - создание букетов из овощей и фруктов. До 2015 года она была занята в качестве свадебного флориста на одном проекте, который после её выхода в декрет закрылся, но в один из дней, на глаза ей попалась фотография с одной американской свадьбы, которая была красиво украшена разными овощами, а невеста в Фейсбуке хваталась, что потом они поедали эти "фруктово-ягодные изыски" еще 2 неделе после свадьбы. Анна поняла - вот он, именно её шанс и идею нужно развивать, тем более в Москве и в Питере по её сведениям подобный бизнес уже прекрасно шёл.И как только недавно родившийся ребенок позволил 25-летней молодой маме уделять хоть какое-то время новому и необычному делу, Анна сразу же с головой окунулась в его продвижение. Проект получил броское название " Свежо !"Старт для неё был довольно легким и обошёлся в 2015 году в общей сложности в 4000 рублей. Из-за маленького ребёнка, вначале бизнес вёлся в домашних условиях и первые свои букеты созданные из овощей и фруктов, Анна просто бесплатно раздавала в самом центре Новосибирска заинтересованным прохожим. Как сейчас, она вспоминает - тогда люди не верили, что всё это в реальности можно просто съесть, они думали что продукты в букетах какие-то искусственные, а не настоящие. То есть даже изначально, используя свой большой опыт в флористике, букеты у Анны получались просто замечательно.Но одно дело просто подарить такие букеты желающим и тем самым набрать себе хотя бы первоначальную базу клиентов, а реальное продвижение проекта всё же в обычной жизни требует больших сил и трат времени, а иначе ничего просто не будет продаваться. И Анна это быстро поняла и что важно в самом начале старта этого проекта и поэтому, продав максимальное количество букетов на праздник 8 марта 2015 года, она вложила почти всю полученную прибыль в рекламу "Свежо!" в Инстаграм и в печать рекламных проспектов.Постепенно новый для Новосибирска бизнес набирал обороты - продажи шли практически в стабильных объемах и через какое-то время Анна официально зарегистрировала свою мастерскую по созданию таких вот необычных букетов. А летом прошлого года произошел просто взрыв продаж, когда городской портал новостей взял большое интервью у Анны о её мастерской "Свежо!" и буквально через полчаса после размещения этой новости в сети, телефон Анны чуть ли "не раскалился до красна" от звонков новых клиентов. Вот именно с того просто можно сказать, что "счастливого дня" и наблюдался бурный рост продаж - многим захотелось "распробовать" этот продукт говоря образно "на вкус" - мало того, что очень эстетично и красиво, так еще и съедобно! Кстати, и конкуренты не стали дремать и к настоящему времени открыли в городе уже 5 мастерских по созданию букетов из овощей и фруктов, фактически "подсмотрев" эту идею у Анны. Впрочем, она сильно по этому поводу не переживает - заказов хватает и многие клиенты обращаются именно к ней, как к самой лучшей.Сейчас к ней поступают самые разнообразные заказы, порой довольно экзотические, как например, сделать букет, ассоциирующийся с "сексом в космосе", но это только даёт ей еще больший полёт для фантазии, да и клиент всегда прав, тем более, что Анна всегда обсуждает будущие букеты со своими заказчиками.Самое сложное для Анны в этом деле - это поиск и закуп продуктов. Предзаказы она принимает за сутки, а следующим утром едет в город, чтобы приобрести нужные продукты. Кстати, покупает она их практически везде, где ими торгуют: - в супермаркетах, у бабушек, торгующих в людных местах, на рынках, у уличных продавцов. Такова специфика этого бизнеса - здесь главное удивить клиента, а для этого требуется большое фруктово-овощное разнообразие, которого порой недостаточно в обычном продуктовом магазине, так что приходится крутиться и искать свои варианты.Готовые букеты можно хранить в тепле до 3-х дней, а в прохладном месте до 5. На изготовление простого букета у Анны уходит до 30 минут рабочего времени, но большой букет весом до 5 кг может потребовать до 3 часов на его создание, а свадебные букеты сложны в исполнении и на них уходит порой до 5 часов и их стоимость доходит до нескольких тысяч рублей.В настоящее время аренда мастерской обходится Анне в 10 тысяч рублей в месяц. В стоимость готового букета входят расходы на закуп самих продуктов, траты на транспорт (в том числе услуги курьеров), а также расходные материалы. Цена одного букета зависит от его диаметра: размер S (15 см) обойдется заказчику в 1300 руб., размер M (20 см) будет стоить в 1900 руб., размер L (25 см) стоит 2500 руб., и размер XL (это 30 см) самый дорогой из ценника - 3500 руб. Впрочем, бывают букеты так сказать "по спецзаказу" и на памяти Анны самый дорогой из них стоил 8 000 руб. Правда в рекламных целях мастерская Анны периодически проводит и специальные акции, когда любой желающий может забрать любой букет бесплатно. Народ это притягивает.За 2 прошедших года спрос на продукцию этой мастерской вырос почти в 30 раз и порой количество заказов достигает до 120 букетов в месяц. Праздники - это самые напряженные дни и готовясь к ним Анна заранее закупает побольше продуктов. Контингент заказчиков самый разнообразный: от сотрудников Института ядерной физики до гостей отеля Хилтон. В основном букеты заказывают для людей в возрасте от 25 до 40 лет.Реклама остается всё также важной частью этого бизнеса и в прошлом году она потратила на неё более 120 тысяч рублей. Сейчас продвижение в основном идёт через Инстраграм и Яндекс.Директ. Такой бизнес Анне нравиться, хотя сейчас она заметила, что конкуренция в нём уже заметно растёт. Но в планах дальнейшее продвижение этого бизнеса, а также расширение штата мастерской - нужны дополнительные флористы, а значит бизнес действительно востребован, а Анна в ближайшие годы точно не останется без заказов.По материалам источник

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