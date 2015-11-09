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Стартап SceneThere создал виртуальное путешествие по КНДР

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Стартап SceneThere создал виртуальное путешествие по КНДР


Теперь можно будет путешествовать по столице КНДР благодаря стартапу SceneThere

Стартап родом из Швеции под названием SceneThere даст возможность виртуально прогуляться по столице КНДР. Стартап славится созданием виртуальных туров по всему миру и сейчас реализована идея путешествия по Пхеньяну. Благодаря новым технологиям, путешествие проходит ощущением присутствия.

В проекте стартапа можно выбрать несколько маршрутов. Одев очки виртуальной реальности можно очутиться на улочках Пхеньяна и с удовольствием и полной безопасностью прогуляться и посмотреть достопримечательности. В очках туристы погружаются в атмосферу присутствия в тот город который выбран ими. Представитель стартапа М. Оллсон рассказал, что благодаря широкоформатным 360-градусным камерам сделать идеальную картинку для проекта не составило труда. Благодаря тому, что Оллсон был приглашен как преподаватель, он смог присутствовать в повседневной жизни корейцев, по этому виртуальный тур отображает максимально реальную картину.

Некоторые сми негативно отозвались о стартапе, обвинив его в пропаганде КНДР. Предположительно руководство Северной Кореи могло спонсировать стартап и дать согласие на съемку для привлечения туристов.

Некие профессора даже обвинили стартап в том, что нельзя судить о КНДР только по столице, ведь за пределами цивилизация отсутствует и другие города можно сравнить со странами 3 мира. Однако тут же подчеркнул, что лучше хоть немного такой информации, чем вообще незнание.






Уникальность: 100.00%
По материалам bykvu.com
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Метки
путешествия, стартап
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