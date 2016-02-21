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ООН задействовала блокчейн Ethereum

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ООН задействовала блокчейн Ethereum


Блокчейн Ethereum в программе по оказанию помощи беженцам

С 1 мая Организация Объединенных Наций начала программу финансовой помощи беженцам Building Blocks. Как сообщат CoinDesk — главный информационный ресурс о блокчейн-технологиях — особенностью программы станет использование платформы Ethereum на базе блокчейна и будет работать так:

— криптовалюта, номинально соответствующая местной валюте, распределяются между магазинами, находящихся в лагерях для беженцев. Для вывода криптовалюты, нужно пройти процедуру сканирования сетчатки (с помощью start-upа IrisGuard). Транзакция средств осуществляется через блокчейн-систему, которую разработали The United Nations World Food Programme, Datarella и Parity Technologies.

Суммы, распределяющиеся между участниками программы, не разглашаются, сохраняя информации о них конфиденциальной. Building Blocks рассчитана в Иордании на 40 дней. Хуман Хаддад, финдиректор Всемирной продовольственной программы ООН отмечает:

Цитата:
«ВПП ООН помогает в фиатных валютах, потому что сотрудничающие с ней магазины Bitcoin или Ether не принимают. Но в потенциале с помощью технологий, применяемых в Building Blocks, ВПП ООН перейдет на криптовалюты»
Программа рассчитана на десять тысяч беженцев, но в планах проекта помочь ста тысячам беженцев уже в августе, а к концу 2017 оказать помощь всем беженцам, живущим в Иордании. Планируется запустить Building Blocks еще в 80 странах-участницах Всемирной продовольственной программы ООН.

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Работает с 2015 Zooo / Обменник
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