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На платформу Google Drive загрузили более 2 триллионов файлов

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Старый Сегодня, 15:52
#1
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На платформу Google Drive загрузили более 2 триллионов файлов
Корпорация Google любит говорить о своей продукции — приложениях и платформах, каждым из которых пользуются более 1 миллиарда людей во всем мире. Google Drive пока не вошел в их список, но в апреле платформа преодолела еще одну важную цифру.



Сейчас на платформе храниться 2 триллиона файлов. Прабхакар Рагхаван, вице-президент Google, ответственный за G Suite в Google Cloud, во вторник рассказал Business Insider о статистике платформы. В офисах Google, где сотрудники работают над Google Drive, висит огромное напоминание о росте продукта с момента его запуска в апреле 2012 года. В штаб-квартире Google Drive установлен огромный экран, где изображено количество активных пользователей в месяц и общее количество загруженных файлов.

В январе 2016 года Google Drive прошел отметку в 800 миллионов пользователей. Такая цифра говорит о том, что люди все чаще переносят свои данные в облако, и скоро компания достигнет отметки в один миллиард. Между тем, количество файлов или «объектов» пересекло отметку два триллиона в апреле. Для наглядности — 2 000 000 000 000. Сюда входят фотографии, видео, документы и другие типы файлов.

Пока неясно, сколько файлов размещено на платформах конкурентов Google Drive. В феврале 2016 году Apple сообщила, что у платформы iCloud насчитывалось 782 миллиона пользователей — но не все они могут хранить там свои файлы. А в марте 2016 года Dropbox заявил, что на сайте зарегистрировалось пол миллиарда пользователей. Однако не все из них используют платформу на регулярной основе. Рагхаван сказал, что ежемесячно Google Drive используют 800 миллионов пользователей, а зарегистрировано — несколько миллиардов.

Вице-президент Google отказался назвать скорость, с которой растет количество клиентов платформы. Но он ожидает, что цель в один миллиард пользователей будет закрыта до конца 2017 года. Google уже имеет более полудюжины продуктов с более чем миллиардом пользователей, включая поиск, Maps, YouTube, Android, Gmail и браузер Chrome. И скоро Google Drive присоединится к ним.

У Facebook также есть несколько приложений с миллиардом пользователей, включая WhatsApp, Messenger и основное приложение Facebook. Генеральный директор компании Марк Цукерберг сказал, что бизнес не является реальным, пока он не преодолеет отметку в миллиард. «Это может показаться смешным, но для нас продукт не превращается в настоящий бизнес, пока ним не пользуется один миллиард».

Перевод специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 16:14
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.059
Re: На платформу Google Drive загрузили более 2 триллионов файлов
Собственно говоря, зачем делаются такие стат исследования. Это как-то на что-то влияет?
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