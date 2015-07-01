veranika55 Профессионал

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Зарплата менеджмента "Роснефти" снизилась на 4%, а прибыль "Роснефти" упала в 5 раз



Согласно данным бухгалтерской отчетности, опубликованной в 1 квартале 2017 года, чистая прибыль "Роснефти" снизилась в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 8.4 миллиарда рублей.



А вот общая выручка по сравнению с 1 кварталом 2016 года увеличилась на 35% и составила 1.1 триллиона рублей. Но в отличии от аналогичного периода 2016 года в 1 квартале 2017 года был зафиксирован убыток от продаж в размере 22.6 миллиарда рублей, в то время как годом ранее продажи осуществлялись с прибылью в общей сложности на сумму 330 миллионов рублей.



Контрольный пакет акций "Ронефть" принадлежит государственному АО "Росгазнефть". Поэтому не удивительно, что "Роснефть" наторговала себе в убыток аж на 22 миллиарда долларов.



Тем не менее, правление "Роснефти" в 1 квартале 2017 года не осталось обиженным. И хотя их базовая зарплата снизилась на 4% и составила всего 175.7 миллионов, чтобы компенсировать нервный стресс, вызванный убытками от продаж, они выписали себе премию в размере 1.46 миллиардов рублей. Всего, включая премию члены правления в 1 квартале 2017 года заработали 1.97 миллиардов рублей. В правление "Роснефти" входит 11 человек. Таким образом, в среднем 1 член правления за 1 квартал 2017 года заработал 179 миллионов рублей или 60 миллионов в месяц при средней базовой зарплате члена правления в 16 миллионов в квартал (5.3 миллиона в месяц).



Официально премия в 1.46 миллиарда рублей была выписана за продажу 19.5% в доли компании. Как пояснил представитель "Роснефти" сделка по продаже доли компании была очень сложной и велась одновременно с 30 разными компаниями, расположенными по всему миру. Поэтому ее результат был ознаменован столь высокими премиальными. Также помимо продажи доли в "Роснефти" члены правления занимались покупкой "Башнефти". Таким образом, из 8.4 миллиардов чистой прибыли по итогам 1 квартала 2017 года 11 членам совета директоров было в общей сложности выплачено около 2 миллиардов рублей.



Для сравнения, общий объем всех премий по итогам 2016 года для членов правления "Роснефти" составил 2 миллиарда рублей или 182 миллиона на 1 человека в среднем.



"Роснефть", компания созданная в 1993 году с штаб-квартирой в Москве. Контрольный пакет акций принадлежит государству. По объему выручки в 2016 году "Роснефть" заняла 118 место среди всех мировых компаний.



Специально для mmgp.ru

По материалам

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...rub-1001985124

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...rub-1001985180



https://text.ru/antiplagiat/590d8f1b52dd6 Согласно данным бухгалтерской отчетности, опубликованной в 1 квартале 2017 года, чистая прибыль "Роснефти" снизилась в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 8.4 миллиарда рублей.А вот общая выручка по сравнению с 1 кварталом 2016 года увеличилась на 35% и составила 1.1 триллиона рублей. Но в отличии от аналогичного периода 2016 года в 1 квартале 2017 года был зафиксирован убыток от продаж в размере 22.6 миллиарда рублей, в то время как годом ранее продажи осуществлялись с прибылью в общей сложности на сумму 330 миллионов рублей.Контрольный пакет акций "Ронефть" принадлежит государственному АО "Росгазнефть". Поэтому не удивительно, что "Роснефть" наторговала себе в убыток аж на 22 миллиарда долларов.Тем не менее, правление "Роснефти" в 1 квартале 2017 года не осталось обиженным. И хотя их базовая зарплата снизилась на 4% и составила всего 175.7 миллионов, чтобы компенсировать нервный стресс, вызванный убытками от продаж, они выписали себе премию в размере 1.46 миллиардов рублей. Всего, включая премию члены правления в 1 квартале 2017 года заработали 1.97 миллиардов рублей. В правление "Роснефти" входит 11 человек. Таким образом, в среднем 1 член правления за 1 квартал 2017 года заработал 179 миллионов рублей или 60 миллионов в месяц при средней базовой зарплате члена правления в 16 миллионов в квартал (5.3 миллиона в месяц).Официально премия в 1.46 миллиарда рублей была выписана за продажу 19.5% в доли компании. Как пояснил представитель "Роснефти" сделка по продаже доли компании была очень сложной и велась одновременно с 30 разными компаниями, расположенными по всему миру. Поэтому ее результат был ознаменован столь высокими премиальными. Также помимо продажи доли в "Роснефти" члены правления занимались покупкой "Башнефти". Таким образом, из 8.4 миллиардов чистой прибыли по итогам 1 квартала 2017 года 11 членам совета директоров было в общей сложности выплачено около 2 миллиардов рублей.Для сравнения, общий объем всех премий по итогам 2016 года для членов правления "Роснефти" составил 2 миллиарда рублей или 182 миллиона на 1 человека в среднем."Роснефть", компания созданная в 1993 году с штаб-квартирой в Москве. Контрольный пакет акций принадлежит государству. По объему выручки в 2016 году "Роснефть" заняла 118 место среди всех мировых компаний.Специально для mmgp.ruПо материалам

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