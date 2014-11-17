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Stockspot привлек $3 миллиона для роботизированной инвестиционной платформы

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Stockspot привлек $3 миллиона для роботизированной инвестиционной платформы

Новая инвестиционная платформа с роботизизованным советником Stockspot надеется укрепить свои позиции на рынке после получения 3 миллионов долларов инвестиций в раунде, который возглавили учредитель ETF Securities Грэхем Таквелл и компания Alium Capital. В последнем раунде финансирования, который довел общую цифру полученных средств до 5 миллионов долларов, также участвовали предприниматель Дэнни Бхандари и учредители H2 Ventures - Тоби и Бен Хип.

Согласно заявлению учредителя и исполнительного директора Stockspot Криса Брики: "Наш стартап был назвал одним из топ-50 в Австралии и Новой Зеландии в 2016 году. Мы уже привлекли более 25 000 пользователей и подписчиков, чьи инвестиции варьируются от 2000 долларов до 1 миллиона долларов США. Наша платформа представляет собой советника по цифровым инвестициям и помогает людям получить хорошие советы насчет планируемых вложений. Люди заходят на наш сайт и отвечают на ряд вопросов о своих целях, временных рамках и когда им нужны будут деньги. Основываясь на этих ответах, мы помогаем им сформировать портфельные инвестиции, которые дадут им возможность достичь этих целей."


Последние полученные средства компания планирует использовать для расширения команды с 8 до 15 человек, а также в дальнейшую разработку своего продукта и рекламу, чтобы привлечь больше инвесторов.


Первоначально платформа была ориентирована на молодых пользователей, однако Брики был удивлен тем, что Stockspot привлекла внимание и старшего поколения. Портфолио компаний строится на диверсификации, инвестиции проводятся в более чем 1400 компаний в 175 странах мира. Минимальная сумма инвестиций составляет 2000 долларов США. Плата за использование платформы и управление вашим портфелем инвестиций варьируется в зависимости от суммы вложений. Например, при сумме до 10 000 долларов плата за управление составляет 6,6 долларов в месяц. Для более крупных сумм она составляет от 0,044 до 0,066% баланса в месяц.

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Перевод специально для MMGP.ru
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