Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,009 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Разработчик платформы для общения между офисными работниками Crew, привлек $15 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:56
#1
Профессионал
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 13,700
Благодарностей: 1,301
Записей в блоге: 5
УГ: 24
КП: 0.124
подарки
Разработчик платформы для общения между офисными работниками Crew, привлек $15 млн
Разработчик платформы для общения между офисными работниками, Crew, расположенный в Сан-Франциско, привлек $ 15 млн инвестиций закрыв 2-й раунд финансирования.
Инвестиции предоставил Джон Лилли из венчурного фонда Greylock Partners. Прошлый раунд, который был объявлен только сегодня и принес стартапу $ 8 млн, был возглавлен Мэттом Хуаном в Sequoia Capital. Благодаря финансированию, Джон Лилли вместе с Мэттом Хуаном присоединятся к совету директоров Crew.


Основанная в 2015 году под руководством Дэнни Леффел (сейчас соучредитель и генеральный директор) совместно с Брик Мирамонтесом (соучредитель и технический директор), Crew является разработчиком бесплатного сервиса (платформы), благодаря которой руководители компаний и их сотрудники могут общаться о работе с любого мобильного устройства (смартфон, планшет). Пользователи Crew могут отправлять мгновенные сообщения, управлять расписанием, отчетами и различными задачами.


На сегодняшний день, Crew насчитывает более 10 млн сообщений в неделю и свыше 10 тысяч активных компаний, которые присоединились к платформе. Клиентами Crew являются: клерки, менеджеры ресторанов и кафе, фармацевты, медицинские работники, спортивные тренеры, сотрудники полиции и спецподразделений, а также пожарные спасатели.

Также напомню, что стартап привлек $ 1.9 млн инвестиций почти моментально с момента своего запуска от местных бизнес-ангелов, которые были успешно использованы для разработки данной платформы.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Hyip-Cruiser.com -Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации| Инвестирую через MONHYIP -лучший рефбек| Мой блог ELBRUSINVEST: только топовые проекты, рефбек 75%
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
венчурные инвесторы, новости, привлечение инвестиций, социальные сети, финансирование стартапа
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:37
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработчик платформы для домашних лабораторных тестов EverlyWell, привлек $5 млн Alcest Горячие новости 0 Вчера 11:04
Разработчик SaaS платформы для страховых компаний One Inc, привлек $15,5 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.05.2017 18:55
Разработчик платформы по управлению капиталом Liqid привлек €4,5 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 1 07.03.2017 02:17
Разработчик спортивной платформы Fanmiles, привлек € 2.7 млн посевного финансирования Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2017 12:18
Разработчик SaaS-платформы для трудоустройства Belong.co привлек $10 млн Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.03.2017 01:55

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Rost77
Ставки на две дюжины
От Rost77 в разделе «Казино»
Аватар sertan74
Royal-Project-royal-project.com
От sertan74 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Andrik096
payhosting.com - Pay-Hosting
От Andrik096 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Hyip-Cruiser
Invest For You - Invest-for-you.com
От Hyip-Cruiser в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Теплая зима и политика Кремля добивают "Газпром"
От Ukrop92 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Boostholdings - boostholdings.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,009
Тем
468,269
Сообщений
11,563,925

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube