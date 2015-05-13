Разработчик платформы для общения между офисными работниками Crew, привлек $15 млн

Разработчик платформы для общения между офисными работниками, Crew, расположенный в Сан-Франциско, привлек $ 15 млн инвестиций закрыв 2-й раунд финансирования.
Инвестиции предоставил Джон Лилли из венчурного фонда Greylock Partners. Прошлый раунд, который был объявлен только сегодня и принес стартапу $ 8 млн, был возглавлен Мэттом Хуаном в Sequoia Capital. Благодаря финансированию, Джон Лилли вместе с Мэттом Хуаном присоединятся к совету директоров Crew.
Основанная в 2015 году под руководством Дэнни Леффел (сейчас соучредитель и генеральный директор) совместно с Брик Мирамонтесом (соучредитель и технический директор), Crew является разработчиком бесплатного сервиса (платформы), благодаря которой руководители компаний и их сотрудники могут общаться о работе с любого мобильного устройства (смартфон, планшет). Пользователи Crew могут отправлять мгновенные сообщения, управлять расписанием, отчетами и различными задачами.
На сегодняшний день, Crew насчитывает более 10 млн сообщений в неделю и свыше 10 тысяч активных компаний, которые присоединились к платформе. Клиентами Crew являются: клерки, менеджеры ресторанов и кафе, фармацевты, медицинские работники, спортивные тренеры, сотрудники полиции и спецподразделений, а также пожарные спасатели.
Также напомню, что стартап привлек $ 1.9 млн инвестиций почти моментально с момента своего запуска от местных бизнес-ангелов, которые были успешно использованы для разработки данной платформы.
Перевод специально для MMGP.RU