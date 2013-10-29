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Цена Биткоина продолжает свой рекордный забег выше $1,600

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Цена Биткоина продолжает свой рекордный забег выше $1,600
Вчера, 4 апреля, цена Биткоина снова установила новые максимумы, после прохождения отметки $1600, во время вечерней сессии.

В соответствии с индексом цен Биткоина CoinDesk (BPI), рынки за последние несколько часов торгов поднялись до $1606.71. Цена $1600 была пройдена в районе 1:15 UTC, как показывают данные BPI, и кроме незначительных провалов в течение следующих двух часов, она так и осталась выше этого уровня.

На время написания статьи, средняя цена Биткоина составляла $1584.80, что на 3% выше цены открытия $1540.00.

Рыночные данные показывают, что сегодня утром также и на других рынках крипто токенов наблюдались новые максимумы. Согласно CoinMarketCap, ориентированный на приватность Монеро в первый раз поднялся выше $25.

Специально для форума MMGP.ru

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