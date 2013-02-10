Влияние последних отчётов о падении продаж на стоимость акций General Motors

На автомобильном рынке США начинает складываться напряжённая ситуация, которая может быть очередным предвестником финансового кризиса, как в США, так и по всему миру. Продажи автомобилей в США падают уже 4 месяц подряд, а их количество на складах увеличилось до значений кризисных 2008-2009 гг.
Но в нашем анализе нужно всё же вернуться к уровням продаж. По всем основным производителям, отчёты оказались куда хуже, чем на это рассчитывали инвесторы. Практически все основные автопроизводители в США показывают падение объёмов продаж 4 месяца подряд, чего не было с кризиса 2008-2009 гг.
Увеличилось и такое значение, как количество дней, которое проводит автомобиль на складе, после производства, до того как он будет реализован. То есть автоконцерны всё дольше не отгружают свою продукцию дилерским центрам. Поскольку продажи конечным потребителям сильно сократились.
Основная причина падения продаж автомобилей в США - это то, что население страны, в основе своей, погрязло в долговом болоте. Из-за запредельной долговой нагрузки наблюдаются проблемы с соблюдением платежей по графику. Речь идёт об автокредитовании. Исходя из этого, можно предположить, что приобретение нового автомобиля для обычной американской семьи уже не стоит на первом месте по приоритетам.
Чтобы понять всю серьёзность происходящего, стоит обратиться к отчётам компании General Motors, единственная американская автомобилестроительная компания, которая раскрывает данные по количеству автомобилей на складах. По количеству дней нахождения авто на складе показатель увеличился до 100 дней, в конце марте было 98. В прошлом году показатель равнялся 71 день. Как считают эксперты, показатель в диапазоне 60-70 дней - это норма, а вот показатель в 100 дней - это уже далеко не нормально.
В оправдание, пресс-центр компании заявляет, что автомобили придерживаются специально на складах, в ожидании взрывного роста продаж, чтобы можно было складские объёмы продать как можно дороже. Правдиво ли такое оправдание, тут уже решать инвесторам.
Журналист из издания Automotive News Ник Банкли заявляет, что на складах США стоит почти один миллион единиц легковых авто. Такого количества запасов на складах не было за все последние 9,5 лет.
И вышедшая статистика не особо радует инвесторов, акции компании General Motors продолжают падать в цене.
По материалам vestifinance.ru