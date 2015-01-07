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Рынок голосовых ИИ-технологий к 2021 году увеличится на 12%

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Рынок голосовых ИИ-технологий к 2021 году увеличится на 12%
Голосовая ИИ-технология в банковском бизнесе и FinTech





Искусственный интеллект (ИИ) больше, чем просто модное слово, сфера ИИ довольно активно набирает рост в течение последнего десятилетия. Кроме того, ожидается, что потребительский рынок ИИ вырастет с 54 400 миллионов долларов в 2016 году до 95 900 миллионов долларов в 2021 году. То есть совокупный темп годового роста с 2016 года по 2021-ый может составить порядка 12,0%.

За последние 5 лет произошли радикальные прорывы в распознавании речи. Так как голосовые помощники становятся более распространенными в транспортных средствах, в домашних смарт-холодильниках, отражая банальное наличие цифровых помощников, такие как Siri, Alexa и Google Home - голосовая биометрия человека неизбежно приведет к новой революции в сфере финтех.








Быстрый рост в использовании голосовых технологий практически во всех основных отраслях промышленности привел к тому, что распознавание голоса в настоящее время применяется в различных формах промышленности: в автомобилестроении, в телекоммуникациях, страховании и банковской сфере, не говоря уже о повсеместном использовании чат-ботов.

Starbucks недавно представили «My Starbucks Barista», диалоговую систему заказа, позволяющую клиентам размещать заказы и оплачивать с помощью голосовых команд или путем сообщения.

Wynn Las Vegas и Amazon объявили о своих планах по оснащению всех 4,748 гостиничных номеров в Wynn Las Vegas громким управляемым голосовым динамиком Echo. Внедрение этой технологии в каждый номер будет первой в мире инновацией в данной сфере. Это позволит гостям Wynn Las Vegas контролировать различные номера отеля путем голосовых команд.


Переведено специально для MMGP.ru
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сдается подпись. дорого
sunmistik вне форума  
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