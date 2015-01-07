Рынок голосовых ИИ-технологий к 2021 году увеличится на 12%

Голосовая ИИ-технология в банковском бизнесе и FinTech
Искусственный интеллект (ИИ) больше, чем просто модное слово, сфера ИИ довольно активно набирает рост в течение последнего десятилетия. Кроме того, ожидается, что потребительский рынок ИИ вырастет с 54 400 миллионов долларов в 2016 году до 95 900 миллионов долларов в 2021 году.
То есть совокупный темп годового роста с 2016 года по 2021-ый может составить порядка 12,0%
.
За последние 5 лет произошли радикальные прорывы в распознавании речи. Так как голосовые помощники становятся более распространенными в транспортных средствах, в домашних смарт-холодильниках, отражая банальное наличие цифровых помощников, такие как Siri, Alexa и Google Home
- голосовая биометрия человека неизбежно приведет к новой революции в сфере финтех.
Быстрый рост в использовании голосовых технологий практически во всех основных отраслях промышленности привел к тому, что распознавание голоса
в настоящее время применяется в различных формах промышленности: в автомобилестроении, в телекоммуникациях, страховании и банковской сфере, не говоря уже о повсеместном использовании чат-ботов.
Starbucks
недавно представили «My Starbucks Barista», диалоговую систему заказа, позволяющую клиентам размещать заказы и оплачивать с помощью голосовых команд или путем сообщения.
Wynn Las Vegas и Amazon
объявили о своих планах по оснащению всех 4,748 гостиничных номеров в Wynn Las Vegas громким управляемым голосовым динамиком Echo. Внедрение этой технологии в каждый номер будет первой в мире инновацией в данной сфере. Это позволит гостям Wynn Las Vegas контролировать различные номера отеля путем голосовых команд.
Переведено специально для MMGP.ru