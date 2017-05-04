Sincome Bank LLC - sincome.biz

Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 4 мая
Планы:
1.30%
Цитата:
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Sincome Bank LLC — финансовый конгломерат, лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг. Sincome Bank был образован и получил все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности 21 декабря 1995 года.
Основной деятельностью Sincome Bank является предоставления полного спектра финансовых услуг: кредитование физических и юридических лиц, консультационные и информационные услуги, осуществление валютных операций, лизинговые операции, расчетно-кассовое обслуживание, розничные инвестиционные услуги, подписка и размещение ценных бумаг, страхование, доверительное управление. Идя в ногу с самыми современными международными тенденциями. Также Sincome Bank ведет свою деятельность в США, Китае, Японии, ЦА, Северной Африке, Саудовской Аравии, ОАЭ, Канаде, Индии, Израиле и в 10 странах Европы.
Характеристики Sincome Bank, которыми мы гордимся: лучший банк, международное признание, признание за высокое качество обслуживания, широкая филиальная сеть, инновационные услуги.
За все время своей деятельности Sincome Bank укрепил свои позиции на финансовом рынке и является лучшим финансовым конгломератом 2015 года по версии международного финансового журнала Global Conglomerate.
Инвестируйте в стабильный, надежный Sincome Bank и получайте высокие доходы.
каждые 24 часа на 15 дней
4.60%
- Возврат депозита: Да
- Начисления: Каждый день
- От: 20.00 USD
- До: 200.00 USD
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3.5 - 4.1%
- Возврат депозита: Нет
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- От: 50.00 USD
- До: 500.00 USD
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- Возврат депозита: Нет
- Начисления: Каждый день
- От: 10.00 USD
- До: 20000.00 USD
- Система в автоматическом режиме увеличивает процент дивидендов от 3,5% до 4,1% в зависимости от общей суммы инвестирования;
- С наступлением 00:00 каждого дня первоначальная процентная ставка возвращается (3,5%). Каждый вложенный инвестором доллар США увеличивает процентную ставку на 0.00015%.
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ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
- 10% - 2% ОТ ВКЛАДА РЕФЕРАЛА
- Партнерская программа от прибыли реферала: 3% - 1%
- 15% - 2% ОТ ВКЛАДА РЕФЕРАЛА
- Партнерская программа от прибыли реферала: 5% - 1%
Вы можете воспользоваться такими платежными системами как Bitcoin и AdvCash (перфект и паер в процессе)
Минимум на вывод - $ 0.50
Вывод же средств происходит в ручном режиме в течении 24 часов.
Date : 2017-05-04 17:51:53
From/To Account : U110286838069
Amount : -200.00
Currency : USD
Status : COMPLETED
Transaction Name : INNER_SYSTEM
Memo : Investment to Sincome.biz from user polaks
Payment ID : c8917267-c934-447a-99d2-77cc47cec335
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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.