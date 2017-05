Sincome Bank LLC - sincome.biz



Я не админ,тема создана на условиях листинга.

Старт 4 мая



Цитата: Sincome Bank LLC — финансовый конгломерат, лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг. Sincome Bank был образован и получил все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности 21 декабря 1995 года.



Основной деятельностью Sincome Bank является предоставления полного спектра финансовых услуг: кредитование физических и юридических лиц, консультационные и информационные услуги, осуществление валютных операций, лизинговые операции, расчетно-кассовое обслуживание, розничные инвестиционные услуги, подписка и размещение ценных бумаг, страхование, доверительное управление. Идя в ногу с самыми современными международными тенденциями. Также Sincome Bank ведет свою деятельность в США, Китае, Японии, ЦА, Северной Африке, Саудовской Аравии, ОАЭ, Канаде, Индии, Израиле и в 10 странах Европы.



Характеристики Sincome Bank, которыми мы гордимся: лучший банк, международное признание, признание за высокое качество обслуживания, широкая филиальная сеть, инновационные услуги.



За все время своей деятельности Sincome Bank укрепил свои позиции на финансовом рынке и является лучшим финансовым конгломератом 2015 года по версии международного финансового журнала Global Conglomerate.



Инвестируйте в стабильный, надежный Sincome Bank и получайте высокие доходы. Планы:

1.30% каждые 24 часа на 15 дней Возврат депозита: Да

Начисления: Каждый день

От: 20.00 USD

До: 200.00 USD

4.60% каждые 24 часа на 30 дней Возврат депозита: Нет

Начисления: Каждый день

От: 50.00 USD

До: 500.00 USD

Тарифный план «Плавающие проценты»

3.5 - 4.1% каждые 24 часа на 45 дней Возврат депозита: Нет

Начисления: Каждый день

От: 10.00 USD

До: 20000.00 USD - Система в автоматическом режиме увеличивает процент дивидендов от 3,5% до 4,1% в зависимости от общей суммы инвестирования;

- С наступлением 00:00 каждого дня первоначальная процентная ставка возвращается (3,5%). Каждый вложенный инвестором доллар США увеличивает процентную ставку на 0.00015%.



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 10% - 2% ОТ ВКЛАДА РЕФЕРАЛА

Партнерская программа от прибыли реферала: 3% - 1% ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 15% - 2% ОТ ВКЛАДА РЕФЕРАЛА

Партнерская программа от прибыли реферала: 5% - 1%

Вы можете воспользоваться такими платежными системами как Bitcoin и AdvCash (перфект и паер в процессе)

Минимум на вывод - $ 0.50

Вывод же средств происходит в ручном режиме в течении 24 часов.



Date : 2017-05-04 17:51:53

From/To Account : U110286838069

Amount : -200.00

Currency : USD

Status : COMPLETED

Transaction Name : INNER_SYSTEM

Memo : Investment to Sincome.biz from user polaks

Payment ID : c8917267-c934-447a-99d2-77cc47cec335



Посмотреть



Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.

