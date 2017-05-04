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Sincome Bank LLC - sincome.biz

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#1
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Имя: Игорь
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награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Sincome Bank LLC - sincome.biz


Я не админ,тема создана на условиях листинга.
Старт 4 мая

Цитата:
Sincome Bank LLC — финансовый конгломерат, лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг. Sincome Bank был образован и получил все необходимые лицензии для осуществления своей деятельности 21 декабря 1995 года.

Основной деятельностью Sincome Bank является предоставления полного спектра финансовых услуг: кредитование физических и юридических лиц, консультационные и информационные услуги, осуществление валютных операций, лизинговые операции, расчетно-кассовое обслуживание, розничные инвестиционные услуги, подписка и размещение ценных бумаг, страхование, доверительное управление. Идя в ногу с самыми современными международными тенденциями. Также Sincome Bank ведет свою деятельность в США, Китае, Японии, ЦА, Северной Африке, Саудовской Аравии, ОАЭ, Канаде, Индии, Израиле и в 10 странах Европы.

Характеристики Sincome Bank, которыми мы гордимся: лучший банк, международное признание, признание за высокое качество обслуживания, широкая филиальная сеть, инновационные услуги.

За все время своей деятельности Sincome Bank укрепил свои позиции на финансовом рынке и является лучшим финансовым конгломератом 2015 года по версии международного финансового журнала Global Conglomerate.

Инвестируйте в стабильный, надежный Sincome Bank и получайте высокие доходы.
Планы:
1.30% каждые 24 часа на 15 дней
  • Возврат депозита: Да
  • Начисления: Каждый день
  • От: 20.00 USD
  • До: 200.00 USD

4.60% каждые 24 часа на 30 дней
  • Возврат депозита: Нет
  • Начисления: Каждый день
  • От: 50.00 USD
  • До: 500.00 USD

Тарифный план «Плавающие проценты»
3.5 - 4.1% каждые 24 часа на 45 дней
  • Возврат депозита: Нет
  • Начисления: Каждый день
  • От: 10.00 USD
  • До: 20000.00 USD
- Система в автоматическом режиме увеличивает процент дивидендов от 3,5% до 4,1% в зависимости от общей суммы инвестирования;
- С наступлением 00:00 каждого дня первоначальная процентная ставка возвращается (3,5%). Каждый вложенный инвестором доллар США увеличивает процентную ставку на 0.00015%.

ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
  • 10% - 2% ОТ ВКЛАДА РЕФЕРАЛА
  • Партнерская программа от прибыли реферала: 3% - 1%
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
  • 15% - 2% ОТ ВКЛАДА РЕФЕРАЛА
  • Партнерская программа от прибыли реферала: 5% - 1%

Вы можете воспользоваться такими платежными системами как Bitcoin и AdvCash (перфект и паер в процессе)
Минимум на вывод - $ 0.50
Вывод же средств происходит в ручном режиме в течении 24 часов.

Date : 2017-05-04 17:51:53
From/To Account : U110286838069
Amount : -200.00
Currency : USD
Status : COMPLETED
Transaction Name : INNER_SYSTEM
Memo : Investment to Sincome.biz from user polaks
Payment ID : c8917267-c934-447a-99d2-77cc47cec335

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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
Вся информация для описания взята с сайта проекта.
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Последний раз редактировалось polaks; Сегодня в 22:42.
polaks вне форума  
Старый Сегодня, 22:37
#2
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,808
Благодарностей: 721
УГ: 4
КП: 0.056
подарки
Re: Sincome Bank LLC - sincome.biz
Скрипт уник и koddos - интересная смесь. Присмотрюсь.
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 22:43
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2013
Сообщений: 1,842
Благодарностей: 479
УГ: 1
КП: 0.488
Re: Sincome Bank LLC - sincome.biz
Цитата:
Сообщение от polaks Посмотреть сообщение
- С наступлением 00:00 каждого дня первоначальная процентная ставка возвращается (3,5%). Каждый вложенный инвестором доллар США увеличивает процентную ставку на 0.00015%.
А админу не кажется,что таким образом будут следить за его кассой?
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ОНИ УЖЕ В САВАНЕ!))
alpirun на форуме  
Старый Сегодня, 22:51
#4
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,401
Благодарностей: 4,774
УГ: 20
КП: 0.000
Re: Sincome Bank LLC - sincome.biz
Планы рабочие, но.... Почта gmail.com !!!???
Нет, так не пойдет, я мимо.
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 23:02
#5
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,461
Благодарностей: 10,475
УГ: 88
КП: 0.096
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награды Ветеран MMGP.RU 
Re: Sincome Bank LLC - sincome.biz
Цитата:
Сообщение от polaks Посмотреть сообщение
Вы можете воспользоваться такими платежными системами как Bitcoin и AdvCash (перфект и паер в процессе)
это сейчас новый метод борьбы с закидоном?
запускаться на битке а пм подключать через месяц?
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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 23:06
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,193
Благодарностей: 673
УГ: 0
КП: 0.085
Re: Sincome Bank LLC - sincome.biz
Иногда дело до добавляния платёжок и не доходит ,скамятся раньше.
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serg125 на форуме  
Старый Сегодня, 23:11
#7
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,808
Благодарностей: 721
УГ: 4
КП: 0.056
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Re: Sincome Bank LLC - sincome.biz
не нашел инфы на сайте, но думаю вопрос будет актуальным - у ВТС фиксированный курс ?
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ssergiuss на форуме  
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