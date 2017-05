onliner-76 Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 07.06.2010 Сообщений: 27,308 Благодарностей: 2,253 УГ: 0 КП: 0.136 награды

Sonar Trade - sonartrade.biz



Дата открытия 27.04.2017



Цитата: Sonar Trade - это компания, созданная для того, чтобы помочь клиентам создавать богатства посредством торговли на рынке Форекс. Потенциал зарабатывать на торговле на Форексе огромен. Большим преимуществом этого финансового рынка является способность делать краткосрочные и долгосрочные инвестиции, что особенно привлекательно для новых инвесторов. Мы представляем на рынке сплоченную команду талантливых профессионалов, финансовых экспертов, аналитиков и настоящих профессионалов, которые являются хозяевами своей профессии.



Использование комплекса уникальных, передовых технологических инноваций с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя стратегиями и тактикой наших ведущих специалистов - наша сила. Инновационные решения наших специалистов позволяют нам проводить самые эффективные сделки на рынке Forex. Мы решили расширить нашу деятельность и выйти на рынок онлайн-инвестиций.



Не тратьте впустую свое время и взращивайте свой капитал! Наша компания является подходящим местом для ваших инвестиций, и вы не будете разочарованы. Компания Sonar Trade - это компания, которой вы можете доверять! Инвест-планы:

Цитата: 104% через 7 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $300.00 104.00



110% через 14 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $10.00 - $500.00 110.00



130% через 30 дней

Plan Spent Amount ($) Profit (%)

Plan 1 $500.00 - $5000.00 130.00



> Минимальный вклад 10$

> Реферальная комиссия 1%

> Лицензионный скрипт GoldCoders

> SSL шифрование

> DDOS защита KODDOS.COM



Ознакомиться с проектом ==>>





Вклад:



The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1136717->U14055931. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Sonar Trade User hyipsinfo.. Date: 17:51 04.05.17. Batch: 175169986. Я не админ и не владелец проекта.Дата открытия 27.04.2017> Принимает Perfect Money> Минимальный вклад 10$> Реферальная комиссия 1%> Лицензионный скрипт GoldCoders> SSL шифрование> DDOS защита KODDOS.COMВклад:The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1136717->U14055931. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Sonar Trade User hyipsinfo.. Date: 17:51 04.05.17. Batch: 175169986.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

HYIPsInfo.com - HYIP монитор, HYIP блог, высокий процент возврата рефских! __________________