Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Sonar Trade - sonartrade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 20:40
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.06.2010
Сообщений: 27,308
Благодарностей: 2,253
УГ: 0
КП: 0.136
награды Волшебный горшочек 
Sonar Trade - sonartrade.biz
Я не админ и не владелец проекта.

Дата открытия 27.04.2017

Цитата:
Sonar Trade - это компания, созданная для того, чтобы помочь клиентам создавать богатства посредством торговли на рынке Форекс. Потенциал зарабатывать на торговле на Форексе огромен. Большим преимуществом этого финансового рынка является способность делать краткосрочные и долгосрочные инвестиции, что особенно привлекательно для новых инвесторов. Мы представляем на рынке сплоченную команду талантливых профессионалов, финансовых экспертов, аналитиков и настоящих профессионалов, которые являются хозяевами своей профессии.

Использование комплекса уникальных, передовых технологических инноваций с проверенными и хорошо зарекомендовавшими себя стратегиями и тактикой наших ведущих специалистов - наша сила. Инновационные решения наших специалистов позволяют нам проводить самые эффективные сделки на рынке Forex. Мы решили расширить нашу деятельность и выйти на рынок онлайн-инвестиций.

Не тратьте впустую свое время и взращивайте свой капитал! Наша компания является подходящим местом для ваших инвестиций, и вы не будете разочарованы. Компания Sonar Trade - это компания, которой вы можете доверять!
Инвест-планы:
Цитата:
104% через 7 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $300.00 104.00

110% через 14 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10.00 - $500.00 110.00

130% через 30 дней
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $500.00 - $5000.00 130.00
> Принимает Perfect Money
> Минимальный вклад 10$
> Реферальная комиссия 1%
> Лицензионный скрипт GoldCoders
> SSL шифрование
> DDOS защита KODDOS.COM

Ознакомиться с проектом ==>>


Вклад:

The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1136717->U14055931. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Sonar Trade User hyipsinfo.. Date: 17:51 04.05.17. Batch: 175169986.
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Старый Сегодня, 20:50
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,359
Благодарностей: 3,597
УГ: 50
КП: 0.326
Re: Sonar Trade - sonartrade.biz
Партизан тут чтоли, дизайн протецкий, все планы афтер, да и доходность не особо радует...
Поглядим в общем за развитием, как дела пойдут и что админ предпримет в дальнейшем.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:54
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