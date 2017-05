HotHyipsMonitor Мастер

Пол: Мужской Регистрация: 01.06.2013 Сообщений: 10,900 Благодарностей: 556 УГ: 7 КП: 0.000

Hourly Bitcoin Mining - hourlybitcoinmining.co



Hourly Bitcoin Mining



Описание программы:



Цитата: Hourlybitcoinmining.co базируется в Соединенном Королевстве под управлением компании H-BTC Mining Limited и предназначена для получения прибыли посредством добычи биткойнов. Мы сформировали команду опытных финансовых аналитиков, которая позволила нам расширить наши фермы биткойнов. Из-за высокой цены, которую Биткойн добился за последние несколько недель на рынке криптовалют, мы приглашаем инвесторов со всего мира присоединиться к нашему проекту и вместе получить большие финансовые выгоды. Наше предложение для инвесторов простое: Умеренная доходность в обмен на очень длительный период циклов реинвестирования средств. Мы твердо верим в то, что доверие важно для установления отличных отношений с нашими инвесторами, поэтому наша служба поддержки ответит на все ваши вопросы. Инвестиционные планы:



0,25% Часовая за 480 часов (6% ежедневно за 20 дней) Мин. $5



0.30% Часовая за 400 часов. Мин. $201



0,35% Часовая за 360 часов. Мин. $1001



111% Через 10 дней. Мин. $5



Другие особенности:



Мгновенные платежи



3 уровня Реферальная комиссия: 3% - 2% - 1%



Анти-защита от DDoS и шифрование SSL



Зарегистрированная компания в Великобритании



Goldcoders script: hourlybitcoinmining.co - Licensed



Варианты оплаты: Perfectmoney, Payeer and Bitcoin



-->Просмотр и регистрация<--







Цитата: депозит:



The amount of 80 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U5430333->U14854836. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to hourlybitcoinmining.co User HotHyipsMonitor.. Date: 16:23 04.05.17. Batch: 175160953. 0,25% Часовая за 480 часов (6% ежедневно за 20 дней) Мин. $50.30% Часовая за 400 часов. Мин. $2010,35% Часовая за 360 часов. Мин. $1001111% Через 10 дней. Мин. $5Мгновенные платежи3 уровня Реферальная комиссия: 3% - 2% - 1%Анти-защита от DDoS и шифрование SSLЗарегистрированная компания в Великобритании >10725538< Goldcoders script: hourlybitcoinmining.co - LicensedВарианты оплаты: Perfectmoney, Payeer and Bitcoin

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) __________________Реклама в аватаре и профиле запрещена! (с) Правила форума п.2.14