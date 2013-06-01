Hourly Bitcoin Mining - hourlybitcoinmining.co

Hourly Bitcoin Mining
Описание программы:
Инвестиционные планы:
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Hourlybitcoinmining.co базируется в Соединенном Королевстве под управлением компании H-BTC Mining Limited и предназначена для получения прибыли посредством добычи биткойнов. Мы сформировали команду опытных финансовых аналитиков, которая позволила нам расширить наши фермы биткойнов. Из-за высокой цены, которую Биткойн добился за последние несколько недель на рынке криптовалют, мы приглашаем инвесторов со всего мира присоединиться к нашему проекту и вместе получить большие финансовые выгоды. Наше предложение для инвесторов простое: Умеренная доходность в обмен на очень длительный период циклов реинвестирования средств. Мы твердо верим в то, что доверие важно для установления отличных отношений с нашими инвесторами, поэтому наша служба поддержки ответит на все ваши вопросы.
0,25% Часовая за 480 часов (6% ежедневно за 20 дней) Мин. $5
0.30% Часовая за 400 часов. Мин. $201
0,35% Часовая за 360 часов. Мин. $1001
111% Через 10 дней. Мин. $5
Другие особенности:
Мгновенные платежи
3 уровня Реферальная комиссия: 3% - 2% - 1%
Анти-защита от DDoS и шифрование SSL
Зарегистрированная компания в Великобритании >10725538<
Goldcoders script: hourlybitcoinmining.co - Licensed
Варианты оплаты: Perfectmoney, Payeer and Bitcoin
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Цитата:
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депозит:
The amount of 80 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U5430333->U14854836. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to hourlybitcoinmining.co User HotHyipsMonitor.. Date: 16:23 04.05.17. Batch: 175160953.