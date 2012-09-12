Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 409,916 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В правительстве хотят ужесточить требования к интернет-магазинам

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:04
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,585
Благодарностей: 6,548
УГ: 12
КП: 0.194
подарки
награды Волшебный горшочек 
В правительстве хотят ужесточить требования к интернет-магазинам
Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа предлагает на законодательном уровне ужесточить требования к интернет-магазинам, осуществляющим свою деятельность на территории Украины, что позволило бы контролирующим органам блокировать сайты в случае фиксации серьезных нарушений.

“Считаю, что там, где есть вопиющие нарушения, надо применять максимально жесткие санкции, вплоть до блокирования доменных имен. Соответствующие законодательные инициативы сейчас нами разрабатываются”, – рассказал глава Госпортебслужбы.

По словам Лапы, около половины жалоб граждан относятся к сфере интернет-торговли. У потребителей нередко возникают претензии к качеству реализуемых товаров и услуг, возникают проблемы с возвратом продукции, у приобретенных товаров отсутствует гарантийное обслуживание и т.д. При этом удовлетворить жалобы потребителей в данной сфере очень трудно.

“Есть какое-то юридическое или физическое лицо, которое администрирует сайт, есть другое лицо, осуществляющее реализацию продукции, третье лицо осуществляет доставку. Потому добиться защиты своих прав очень сложно, но мы работаем в этом направлении”, – пояснил глава ведомства.

Он отметил, что в сфере интернет-торговли есть несколько базовых требований, которых магазины должны придерживаться. Например, на сайте обязательно должно быть указано название юридического лица, осуществляющего реализацию продукции. В таком случае потребители смогут обратиться в контролирующие органы и добиваться защиты своих прав.

По материалам Сегодня
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Только лучшие проекты-e-invest.biz!|Инвестирую тут MONHYIP|ОТЛИЧНАЯ ПОМОЩЬ В ХАЙП ИНВЕСТИРОВАНИИ|Лучшие инвест блоги в одном месте!|HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Европе хотят ужесточить контроль за виртуальными валютами moskva Новости в мире финансов и инвестиций 13 20.10.2016 23:25
НБУ хочет ужесточить требования к платежным системам moskva Новости в мире финансов и инвестиций 3 14.01.2016 17:43
Интернет-магазинам помогут выйти на экспорт Happy Money Новости в мире финансов и инвестиций 3 12.11.2015 23:57
Какие специалисты нужны интернет-магазинам? Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.10.2015 13:48
Сотрудничество интернет-магазинам и монетизированным сайтам AlexMN Сайт & Серверное администрирование 0 17.09.2015 23:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Дмитрий Волков 586844099
Сбербанк продлил ковенантные каникулы «Трансаэро» на полтора месяца
От Дмитрий Волков 586844099 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Tbot
От Tbot в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар clipman77
Custos Media Technologies получит дополнительные средства на борьбу с цифровым пиратс
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Стартап PMV Pharmaceutcals привлек $74 млн для своего противоракового препарата
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар JenSh
Управление рисками при ДУ
От JenSh в разделе «Доверительное управление»
Аватара нет
Положиться на Удачу?
От Нестор Махно в разделе «Стратегии и прогнозы»
.     
Пользователей
409,916
Тем
468,089
Сообщений
11,558,405

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube