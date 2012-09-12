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В правительстве хотят ужесточить требования к интернет-магазинам
Глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа предлагает на законодательном уровне ужесточить требования к интернет-магазинам, осуществляющим свою деятельность на территории Украины, что позволило бы контролирующим органам блокировать сайты в случае фиксации серьезных нарушений.
“Считаю, что там, где есть вопиющие нарушения, надо применять максимально жесткие санкции, вплоть до блокирования доменных имен. Соответствующие законодательные инициативы сейчас нами разрабатываются”, – рассказал глава Госпортебслужбы.
По словам Лапы, около половины жалоб граждан относятся к сфере интернет-торговли. У потребителей нередко возникают претензии к качеству реализуемых товаров и услуг, возникают проблемы с возвратом продукции, у приобретенных товаров отсутствует гарантийное обслуживание и т.д. При этом удовлетворить жалобы потребителей в данной сфере очень трудно.
“Есть какое-то юридическое или физическое лицо, которое администрирует сайт, есть другое лицо, осуществляющее реализацию продукции, третье лицо осуществляет доставку. Потому добиться защиты своих прав очень сложно, но мы работаем в этом направлении”, – пояснил глава ведомства.
Он отметил, что в сфере интернет-торговли есть несколько базовых требований, которых магазины должны придерживаться. Например, на сайте обязательно должно быть указано название юридического лица, осуществляющего реализацию продукции. В таком случае потребители смогут обратиться в контролирующие органы и добиваться защиты своих прав.
По материалам Сегодня